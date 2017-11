Gleich und gleich gesellt sich gern

95 Veranstaltungen während drei Tagen an 37 Spielorten, vom Volkshaus über den Laden «Obst und Gemüse» bis hin zu Beizen in der Stadt. 218 Mitwirkende. Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der Schweiz und aus dem Ausland. Von Griechenland über Schottland bis nach Russland.

Die BuchBasel bot diese Jahr wahrlich ein äusserst reichhaltiges, sorgfältig zusammengestelltes Programm, das auch ein recht gemischtes Publikum anzog. Im Gegensatz zu den Literaturtagen in Solothurn, wo man mehrheitlich Frauen über 50 antrifft, gelingt es Basel zunehmend, auch jüngere Leute für Bücher und Themen zu interessieren.

Das hat zum einen mit dem Konzept zu tun, von einem einzigen Spielort abzusehen und vielfältige Alternativen zu bieten, auch mal neues auszuprobieren wie Sofa- oder Schaufensterlesungen. Das hat zum anderen sicher auch damit zu tun, dass die BuchBasel sich immer einem Thema verschreibt und sich unverhohlen politisch exponiert. Als dritten Grund könnte man jetzt noch nennen, dass auch neuere, experimentierfreudigere Formen der Literatur immer mehr Platz erhalten.

Mit «Knochenlieder» von Martina Clavadetscher war dieses Jahr auch unter den fünf Nominierten für den Schweizer Buchpreis so ein Exempel für eine etwas andere Literatur, die neue Erzählformen auslotet. Literatur im Rahmen eines Festivals schmackhaft zu machen, ist aber in sich schon eine Kunstform. Nicht alle, die gut schreiben können, haben auch das Talent dazu, ihre Bücher gut vorzulesen. Geradezu meisterhaft darin ist ohne Zweifel Pedro Lenz.

Mit Verve und mit Pfiff

Nachdem am Freitagabend im Rahmen der offiziellen Eröffnung der renommierte russische Autor Michail Schischkin einen schönen, aber russisch-schwermütigen Text vorgetragen hatte, nachdem vier Nachwuchsschreibende für teils kecke, teils etwas dröge Darbietungen auf die Bühne gebeten worden waren, nachdem die Akkordeonistin Viviane Chassot für musikalische Farbtupfer gesorgt hatte, war im grossen Festsaal Pause. Dann folgte die Lesung von Lenz aus seinem aktuellen Buch «Di schöni Fanny». Auf Dialekt. Mit Verve, mit Charme, mit Pfiff. Ein Highlight.

24 Stunden später fand gleichenorts «Die grosse Feier: 10 Jahre Schweizer Buchpreis statt», die ebenfalls musikalisch unterlegt war, aber von Misstönen geprägt. Nicht umsonst blieb Urs Faes, einer der Nominierten für den Buchpreis 2017, der Preisverleihung am Sonntagmorgen im Theater Basel fern.

Dazwischen: Erstaunlich viele des Englischen Mächtige, die im recht vollgepferchten Galeriesaal dem Schotten John Burnside an den Lippen hingen, als er im Gespräch mit Jennifer Khakshouri über die USA sprach. Die nachher dem britisch-indischen Literaturkritiker und Schriftsteller Pankaj Mishra in der fünften Landessprache folgen konnten, als er im Gespräch mit Sigrid Löffler über «Das Zeitalter des Zorns» sinnierte.

Unerhört, wie dicht das Programm zusammengestellt worden war und manch einer, manch eine mag sich gewünscht haben, zur selben Zeit an zwei (oder gar drei Orten) gleichzeitig sein zu können. Denn was ist spannender: Die Feier zu zehn Jahren Schweizer Buchpreis mit fast allen bisherigen Preisträgern und Victor Giacobbo oder eine Stunde mit dem unterhaltsamen, meinungsstarken Petros Markaris? John Burnside oder Julia Weber? Ljudmila Ulitzkaja oder Sven Regener?

Was ist spannender?

Ja, was ist spannender? Wenn in einem Raum 80 oder mehr Menschen alle dieselbe Meinung haben oder wenn Meinungen aufeinanderprallen und sich messen?

Es ist unerhört, wenn Hans Georg Signer, Präsident von Literatur Basel, beim Eröffnungsapéro sagt, man habe wohl die Kritik daran vernommen, dass es an der BuchBasel keine kontradiktorischen Veranstaltungen gebe, doch man halte daran fest. «Aber es ist kein selbstgefälliges Unter-uns-Sein. Wir ziehen bloss die Reflexion der Auseinandersetzung vor.»

Entweder sind die Veranstalter der BuchBasel derart überzeugt, dass nur ihre Sicht auf die Welt die richtige ist und zur Allgemeingültigkeit erhoben werden soll – oder sie wissen um die Schwäche mancher ihrer Argumente und fürchten sich davor, dass sie im Nu entkräftet werden können. Wenn Festivalleiterin Katrin Eckert im Rahmen der offiziellen Eröffnung sagt, es gehe darum, «Neues zu entdecken und Horizonte zu öffnen», so ist doch gerade dies nicht möglich, wenn man nur ständig das hören will, was man eh schon für das Seligmachende hält.

Eine Veranstaltung von Schreibern und Denkern ist doch kein Gottesdienst, in dem man andächtig abnickt, wenn vorne auf der Kanzel die Worte des Glaubens gesprochen werden. Genau so aber kam man sich an manchen der Veranstaltungen unter dem Titel «Unerhört» vor, wenn zwei oder drei Gleichgesinnte sich während einer Stunde gegenseitig bestätigten, dass alle die Rechten (oder lieber gleich: Rechtsnationalen) bloss Angst vor dem gesellschaftlichen Abstieg hätten, vom Hass zerfressen und in ihrem Kern Rassisten seien. Unerhört, wie kleinmütig, ängstlich, und/oder überheblich das ist, umso mehr als mehrfach von verschiedenen Schriftstellern oder Podiumsteilnehmerinnen betont wurde, wie wichtig es sei, miteinander zu diskutieren!

An der feierlichen Eröffnung der BuchBasel 2017 nicht gesehen wurde die Basler Kulturchefin Elisabeth Ackermann. Auch Erziehungsdirektor Conradin Cramer fehlte am Freitagabend. (Basler Zeitung)