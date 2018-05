«Ich dachte, was für ein Jammer, ich werde niemals erwachsen werden»

Barnes, Süd-West-London. Ein Reihenhaus-Idyll, so englisch, dass es fast schon ein Klischee ist. In einer ruhigen Seitenstrasse, einem Park gegenüber, wohnt Judith Kerr, 94. Vor ihrem Haus steht eine nicht mehr ganz neue Mercedes-A-Klasse. Kerr ist in Grossbritannien berühmt und darüber hinaus bekannt – als Autorin von Kinder- und Jugendbüchern. Geboren wurde sie 1923 in Berlin als Tochter von Alfred Kerr, einem der angesehensten und gefürchtetsten Kritiker der Weimarer Republik. Nach Hitlers Machtübernahme musste die jüdische Familie Kerr Deutschland verlassen. Ihre Flucht, die über die Schweiz und Paris nach London führte, hat Judith Kerr Anfang der Siebzigerjahre in ihrem Roman «Als Hitler das rosa Kaninchen stahl» beschrieben.

Auf dem Wohnzimmertisch steht bereits ein Teller mit Lachsbrötchen – und eine Flasche Whiskey der Marke Famous Grouse. Die alten Videokassetten, die weite Teile der Regale füllen wie Bücher eine Bibliothek, stammten von ihrem Ehemann, dem 2006 verstorbenen Drehbuchautor Nigel Kneale, erklärt Kerr: «Ich weiss gar nicht, ob man die überhaupt noch abspielen könnte.» Kerr schenkt uns ein, grosszügig, zwei Finger breit. «Ich trinke abends immer einen Whiskey», sagt sie.

Das Leben im Alter, so scheint es, ist eine Abfolge von Gewohnheiten.

BaZ: Frau Kerr, fahren Sie immer noch Auto?

Judith Kerr: Mein Verlag schickt mir gerne einen Chauffeur – und ich hasse das. Da sitze ich meistens im Stau. Auto fahren in London ist ja ganz entsetzlich. Lieber nehme ich die Tube.

Die nächste U-Bahn-Station ist von hier aber relativ weit weg.

Ja, aber ich liebe es, an der Themse entlangzulaufen. Meistens nehme ich aber den Bus.

Aber fahren Sie immer noch selber Auto? Vor Jahren haben Sie einmal in einem Interview gesagt, Sie machten sich Sorgen wegen eines Defekts an Ihrem Wagen.

Das Auto ist jetzt dreizehn Jahre alt und geht noch immer. Aber ich fahre nicht damit in die Stadt. Ich fahre damit zu Marks & Spencer zum Einkaufen, dafür ist es gut. Aber wann habe ich mir Sorgen gemacht wegen des Wagens?

Das ist zehn Jahre oder länger her. Sie brachten das als Beispiel dafür, dass man sich im Alter über unbedeutende Kleinigkeiten oft sehr grosse Sorgen macht, weil für einen alten Menschen vieles schwerer zu bewältigen ist.

Ja, da geht immer irgendetwas kaputt. Ich litt bis vor Kurzem auch an Grauem Star. Aber das ist eine ganz einfache Operation. Das dauert vielleicht 25 Minuten, und dann kann man wieder sehen, unglaublich! Entschuldigen Sie mein Deutsch. Ich habe den Eindruck, es wird mit jeder Minute schlechter.

Es ist wahrscheinlich noch immer besser als mein Englisch.

It comes and goes. Manchmal ist es besser. Aber ich rede gerne Deutsch. Also ja, Sie kommen von der Basler Zeitung. Ich bin in Basel immer nur umgestiegen, als wir in der Schweiz wohnten. Als wir dann nach Paris fuhren, stiegen wir auch in Basel um.

Das war, als Sie mit Ihren Eltern und Ihrem Bruder die Schweiz verliessen. Also war Basel Ihr letzter Eindruck von der Schweiz?

Ja. Zuallererst waren wir in Küsnacht am Zürichsee und dann in Lugano, aber da wurde ich sofort sehr krank. Das muss schrecklich gewesen sein für meine Eltern. Ich habe das erst sehr viel später richtig verstanden. Sie hatten überhaupt kein Geld. In Berlin hatte mein Vater eine gute Stellung gehabt. Als Hitler dann an die Macht kam, hat man ihm augenblicklich keinen Pfennig mehr bezahlt.

Und wie wurden Sie wieder gesund?

Heute hätte man mir einfach Antibiotika geben, aber das gab es damals nicht. Meine Eltern sassen also an einem Ort, wo sie keinen Menschen kannten, und ich hatte hohes Fieber. Wie meine Eltern den Arzt bezahlt haben, habe ich erst verstanden, nachdem ich die Briefe gesehen habe, die mein Vater damals geschrieben hat. Er bat einen Freund, in das Lager in Berlin zu gehen, in dem sich unsere Möbel befanden. Der Freund nahm dort eine Kiste mit Erstausgaben heraus, verkaufte sie und schickte das Geld meinem Vater. Davon hörte ich erst vor ein paar Jahren, nachdem die Bücher in einer deutschen Bibliothek gefunden worden waren. Die deutsche Regierung schrieb mir damals, die Bücher seien damals viel zu günstig verkauft worden und fragte mich, ob ich sie wiederhaben wolle. Ich wollte sie nicht, jetzt sind sie in irgendeiner deutschen Bibliothek.

Waren das deutsche Klassiker?

Ich glaube, es handelte sich um Erstausgaben zeitgenössischer Schriftsteller, die meinem Vater signierte Exemplare geschickt hatten.

Wie sehen Sie heute die Schweiz im Zweiten Weltkrieg? Hätten die Schweizer mehr tun können und müssen, um zu helfen? Ihr Vater konnte in Schweizer Zeitungen ja nicht mehr veröffentlichen.

Er hatte immer wieder für Schweizer Blätter geschrieben, als er noch in Berlin gewesen war, da dachte er, er könne die Zusammenarbeit einfach weiterführen. Die hatten aber Angst vor Hitler, was ich auch verstehe. Und da sind wir dann nach Paris gegangen, das war herrlich für ihn, denn er sprach ja ebenso gut Französisch wie Deutsch. Aber er verdiente auch dort nicht genug. Da schrieb er ein Drehbuch und schickte es nach London, an den Regisseur Alexander Korda. Der kaufte es für tausend Pfund, aber der Film entstand nie. Ich glaube nicht, dass Korda jemals die Absicht hatte, etwas daraus zu machen. Er wollte meinem Vater helfen, wie er vielen half. Aber meine Eltern dachten, jetzt komme eine ganz grosse Karriere. Daraufhin gingen wir nach England, was auch wieder ein Glück war, denn in Frankreich hätten uns die Nazis ja 1940 eingeholt. Aber mein Vater hatte es hier sehr schwer, denn er sprach die Sprache nicht.

Ein bekanntes Muster in Einwandererfamilien: Die Kinder finden sich in einer fremden Umgebung besser zurecht als ihre Eltern.

Mein Bruder und ich fanden das alles sehr interessant: Und wo kommen wir als Nächstes hin?, fragten wir uns. Meine Eltern haben uns aber auch sehr behütet. Wir wussten schon, dass wir wenig Geld hatten, aber so viel hatten wir in Deutschland ja auch nicht gehabt. Jetzt bin ich seit 82 Jahren in London.

Sind Sie jetzt Britin?

Ja, ich bin jetzt englisch.

Englisch oder britisch? Oder macht das für Sie keinen Unterschied?

British! I’m a Briton! A Brit, wie man sagt. Aber mein Sohn wohnt in Rom, meine Enkel sind zweisprachig aufgewachsen, Englisch und Italienisch, sie sind Europäer.

Wie erleben Sie den Brexit?

Schrecklich! Es gibt ja viele, die hoffen, dass er doch nicht kommt.

Aber die Mehrheit war ja dafür.

Aber keine grosse, und man hatte sie angelogen. Man wird sehen, was da passiert. Es gibt ja keinen Menschen in der Regierung, der Talent hat.

Verfolgen Sie das politische Geschehen intensiv?

Ein bisschen intensiv. Politik kann so viel verändern. Ich liebe England und würde nie woanders leben wollen, ich bin diesem Land unendlich dankbar, aber ich bin auch Europäerin.

Vor dem Referendum sagten Sie einer deutschen Zeitung, Sie würden niemanden kennen, der für den Brexit sei.

Nein, ich kenne auch niemanden.

Vielleicht ist eben das ja ein Teil des Problems.

Sind Sie etwa dafür?

Ich bin nach wie vor unschlüssig, wie ich gestimmt hätte, aber ich kann verstehen, warum manche dafür waren.

Ich verstehe das auch vollkommen. Es gibt wahrscheinlich immer noch Städte im Norden, in denen alles geschlossen ist. Und dort haben die Leute einfach gegen die Regierung gestimmt. So viele Jahre lang brauchte man sich über Politik gar keine Gedanken machen, und jetzt plötzlich fängt es wieder an. Die Geschichte! The bloody history! Man denkt immer, also jetzt ist alles in Ordnung, nicht? Aber es ist nicht so.

Heute finden in England Kommunalwahlen statt. Haben Sie gewählt?

Noch nicht, aber ich kann das noch bis heute Abend um zehn tun. Man sollte schon gehen. Es ist so dürftig, zu sagen, ach, die sind doch alle schrecklich. Die sind ja auch alle schrecklich, aber trotzdem.

In der Labour-Partei machen sich unter Jeremy Corbyn antisemitische Tendenzen breit. Macht Ihnen das Sorgen?

Ja, diesen Antisemitismus gibt es. Aber Corbyn ist doch eine Null, ein Niemand.

Er ist offenbar nicht der einzige Antisemit in seiner Partei – und wahrscheinlich nicht einmal der schlimmste.

Antisemitismus gibt es überall. In Grossbritannien habe ich fast nie etwas davon gespürt. In Frankreich und in Deutschland ist es viel schlimmer. Die Engländer sind meistens ein sehr tolerantes Volk. Meine Eltern und ich waren während des Blitz die ganze Zeit in London. Mein Vater sprach ja sehr schlecht Englisch, meine Mutter sprach es zwar gut, aber eben doch mit einem starken deutschen Akzent. Jede Nacht kamen die Bomber und Menschen starben. Es waren die Deutschen, die Bomben abwarfen, und dennoch sagte kein Mensch meinen Eltern oder mir je etwas Unangenehmes.

Aber die Leute wussten oder ahnten doch zumindest, dass Ihre Eltern vor dem Regime geflohen waren.

Ja, schon, aber es ist doch so, dass Sie auf der Strasse irgendjemanden Deutsch sprechen hören und gar nicht wissen, wer das ist. Die Briten waren sehr gut zu uns, nach dem Krieg bekamen mein Bruder und ich Stipendien. Und dann wurde ich Engländerin.

Wie lief das ab? War es schwierig?

Es hat vor allem lange gedauert. Man musste mindestens fünf Jahre lang hier sein. Aber dann kam schon der Krieg, bevor wir fünf Jahre hier gewesen waren. Und im Krieg wurde niemand naturalisiert. 1947 wurde ich eingebürgert, da lebte ich schon elf Jahre lang hier.

Und dann? Gab es eine grosse Einbürgerungsfeier wie in Amerika?

Nein. Es war ganz komisch. Ich musste zu einem Notar gehen und schwören, dass ich dem König die Treue halte. Ausserdem kam dann jemand bei mir vorbei. Ich war damals Studentin und wohnte bei einer Vermieterin. Erst fragte er die Vermieterin, ob ich auch immer pünktlich bezahle. Dann sprach er mit mir. «Sagen Sie ‹if I was› oder ‹if I were›?», fragte er mich. Ich sagte: «if I was.» Da sagte er: «Das mache ich auch jedes Mal falsch.» Dann fragte er mich, ob ich ihn zu meiner Einbürgerungsfeier einladen würde. Aber ich machte ja gar keine Feier. Dann brauchte man noch fünf Bürgen, die einen gut kannten. Sie mussten etwas über einen schreiben, was man selbst nicht sah.

Wer waren Ihre Bürgen?

Ich hatte einen Lehrer in der Kunstschule, der dann später ein guter Freund der Familie wurde. Wer die anderen waren, weiss ich nicht mehr. Doch, da war auch noch eine Dame vom Roten Kreuz, für die ich während des Krieges gearbeitet hatte. Die Akte mit den Briefen existiert noch in den Archiven. Sie ist unglaublich dick.

Und aus England wollten Sie nie wieder weggehen?

Nein, nie. Mein Vater liebte Frankreich. Nach dem Krieg sagte ihm jemand: «Jetzt ist alles vorbei, warum gehen Sie nicht zurück nach Frankreich? Das Klima und das Essen sind dort viel besser, und es gibt Wein.» Da sagte mein Vater: «Weil ich dann die ganze englische Bevölkerung mitnehmen müsste.»

Verhielten sich die Briten besser als die Schweizer und die Franzosen?

Ja.

Warum war das so?

Man kann ja verstehen, dass die Franzosen nach dem, was im Ersten Weltkrieg passiert war, nicht wieder kämpfen wollten. Die Schweizer hatten einfach Angst. Die Engländer beschlossen, zu kämpfen. Sie lebten auf einer Insel, vielleicht machte es das auch einfacher. Wir hatten aber auch Glück, dass Winston Churchill unser Anführer war. Ein anderer hätte vielleicht nicht gekämpft.

Bewunderten Sie Churchill damals?

Ich war sechzehn Jahre alt, als der Krieg ausbrach. Ich war ein dummes Kind, ignorierte die Politik und las keine Zeitung. Als es im Krieg schlecht lief, machte ich mir aber schon Sorgen. 1940 erwarteten in England alle eine Invasion. Jeder rechnete mit dem Einmarsch der Deutschen innerhalb einer Woche. Da dachte ich, was für ein Jammer, ich werde niemals erwachsen werden und nie erfahren, was ich alles tun und werden kann. Als ich siebzehn war, gelang es mir, einen Job zu bekommen. Wir lebten damals in einem schäbigen Hotel, und mein Job reichte immerhin aus, um jede Woche die Hotelrechnung zu bezahlen. Das war für meine Eltern und für mich eine so grosse Erleichterung, dass ich den Krieg beinahe vergass. 1941, als die Angriffe nachliessen, begannen die Kunstschulen in London, Abendkurse anzubieten. Nun konnte ich endlich machen, was ich machen wollte.

Wie und wo haben Sie vom Kriegsende erfahren?

Es waren ein paar Tage, da wusste man, der Krieg ist vorbei, aber niemand sagte es. Dann, am 8. Mai 1945, wurde der VE-Day, der Victory in Europe Day, ausgerufen. Alle liefen herum, nichts war organisiert, mein Bruder und ich gingen in die Stadt. Der König und die Königin erschienen auf ihrem Balkon, aber ich habe sie nicht gesehen. Wir liefen die Regent Street hinunter, in Richtung des Piccadilly Circus. Wir fragten uns, stimmt das alles, sind wir wirklich sicher? Die Strassen waren voll von Leuten! Wenn nur ein einziges Flugzeug durchkäme, könnten fürchterliche Dinge passieren. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen, aber der Krieg in Japan dauerte ja noch einmal drei Monate.

Literarisch beschäftigten Sie sich erst sehr viel später mit jener Zeit. «Als Hitler das rosa Kaninchen stahl» erschien 1971 in Grossbritannien und zwei Jahre später in Deutschland. Ein deutscher Journalist sagte Ihnen damals, Sie hätten ein «Problembuch» geschrieben.

Ja, und für mich war es das überhaupt nicht! Ich habe das Buch geschrieben, um an meine Eltern zu erinnern. Ein erstes Mal kam ich darauf, als meine Kinder in dem Alter waren, in dem mein Bruder und ich waren, als wir auswanderten. Ich dachte, ich möchte denen erzählen, wie das damals war. Matthew, mein Sohn, hatte meine Mutter getroffen, aber er erinnerte sich nicht an sie.

Er hatte damals den Film «The Sound of Music» gesehen, der von der Flucht der Trapp-Familie aus Nazi-Deutschland handelt. Dem wollten Sie ein realistischeres Bild entgegensetzen.

Matthew war immer sehr an Geschichte interessiert. Da schauten wir mit ihm zusammen «The Sound of Music» an. Mein Mann und ich blickten uns an und sagten: «God, no!» Matthew, der damals sieben war, gefiel der Film sehr. Er sagte, er wisse jetzt ganz genau wie es gewesen sei, als ich ein Mädchen war. Ich hatte schon früher darüber nachgedacht, dieses Buch zu schreiben, und jetzt dachte ich: Vielleicht sollte ich endlich damit anfangen. Davor hielt ich alles für gegeben: meine Eltern zum Beispiel. Plötzlich dachte ich, wenn ich meine Kinder heimlich aus dem Land hätte bringen müssen, hätte ich das wahrscheinlich nicht so gut gemacht wie meine Mutter.

Wahrscheinlich sind Ihre Eltern auch an ihren Aufgaben gewachsen.

Sie machten es jedenfalls sehr gut. Wir Kinder sagten, gut, nun sind wir in Frankreich, also müssen wir Französisch lernen. Das war keine grosse Sache, wir wollten einfach mit der Situation klarkommen.

Sie haben einmal gesagt, die Flucht aus Deutschland sei das Beste gewesen, was Ihnen passieren konnte.

Mein Bruder und ich haben uns dafür geeignet. Wir waren uns immer sicher, dass die Kindheit, die wir erlebt haben, für uns viel besser war, als sie es ohne Hitler in Berlin gewesen wäre. Es war viel interessanter.

Sie waren ja hier in England kaum unter Immigranten, sondern sehr viel unter Engländern. Das mag die Eingewöhnung erleichtert haben.

Meine Mutter wollte unbedingt englisch werden, so schnell wie möglich. Mein Vater brauchte ohnehin nicht viele Leute um sich herum, er schrieb immer, bis zum letzten Tag. In England wusste kaum einer, wer er war, ausser vielleicht H. G. Wells und George Bernard Shaw. Nach dem Krieg war er hier sehr einsam, denn meine Mutter ging dann bald nach Deutschland, um für die Amerikaner als Übersetzerin zu arbeiten.

Ihr Vater kam 1948 zurück nach Deutschland, nach Hamburg. Die Briten hatten ihn dorthin geschickt, um das deutsche Kulturleben ein wenig zu bereichern. Dort erlitt er dann einen Schlaganfall und starb.

Die britische Regierung flog ihn nach Hamburg. Er war davor noch nie geflogen, und er fand es absolut grossartig. In Hamburg gab es einen triumphalen Empfang für ihn: Als er das Theater betrat, standen die Zuhörer auf und applaudierten ihm, einem Kritiker, das muss unglaublich gewesen sein. Ich glaube er sah dann «Romeo und Julia», und es war wohl nicht besonders gut. Dann ging er ins Hotel, und in der Nacht brach er zusammen. Am nächsten Morgen fand ihn ein anderer Journalist. Er lag am Boden, aber er konnte reden und wusste genau, was ihm passiert war. Da sagte er: «Es war ein Schlaganfall. Aber es war nicht das Stück. Es war schlecht, aber so schlecht war es auch wieder nicht.»

Seine legendäre Scharfzüngigkeit verlor er offenbar bis zuletzt nicht.

Sein Zustand besserte sich nicht, und er wollte nicht mehr weiterleben. Meine Mutter liess sich von jemanden ein paar Pillen geben, die er dann heimlich einnahm. Beihilfe zum Suizid war damals noch ein Verbrechen. Man hatte ihm gesagt, er solle keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Er war in Hamburg in einem britischen Spital, und sie sollten denken, er sei eines natürlichen Todes gestorben. Da war ein sehr netter Schotte, ein Journalist, der meiner Mutter half. Sie war bei meinem Vater, aber ging dann, weil sie dachte, es würde Verdacht erregen, wenn er stirbt während sie da ist. Abends um neun fuhr sie nach Nürnberg, wo sie für die Amerikaner arbeitete. Der Schotte dachte, das ist ein Autor, der wird auf jeden Fall schreiben. So ging er frühmorgens ins Spital. Überall auf dem Bett lagen Abschiedsbriefe, die sammelte er ein. Das Letzte, was mein Vater schrieb, war: «Ich fühle, dass ich sterbe.» Er schrieb also buchstäblich bis zum letzten Moment.

Hatten Sie nach dem Krieg jemals Mitleid mit den Deutschen?

Nein. Überhaupt nie. Ich muss ehrlich sein. Man wusste ja, was mit den Juden geschehen war.

Wussten Sie während des Krieges vom Holocaust?

Man wusste nicht alles. Von den Gaskammern erfuhren wir erst nach dem Krieg. Aber man wusste, dass die Leute umgebracht und gefoltert wurden und dass es entsetzlich war. Wir wussten auch, dass mein Vater und auch wir niemals überlebt hätten, wenn wir in Berlin geblieben wären. Aber die Details, auch die grossen, von denen wusste man nicht. Dass es so viele Lager gab und dass Millionen darin umkamen, davon hörte und las man erst nach dem Krieg.

Wie erfuhren Sie davon?

Ich wusste jahrelang vorher, dass schreckliche Dinge mit diesen Menschen geschahen. Als ich dann hörte, dass man sie alle umgebracht hatte, war es beinahe eine Erleichterung. Ich dachte, irgendwann waren sie wenigstens tot, dann konnte man ihnen nicht mehr weh tun. Ich wusste schon vorher von einem Herrn, der vor dem Tor eines Lagers einen Hund spielen musste: Er wurde angeleint und musste bellen, wenn jemand kam. Davon hatte ich schon 1933 gehört. Als wir in Küsnacht waren, kam eine Dame und erzählte meinem Vater davon. Ich war dabei und hörte zu. Das fand ich so schrecklich, das war für mich das Ende: Deutschland, das gibt es nicht mehr!

Wie sehen Sie heute die Vergangenheitsbewältigung der Deutschen? Mir kommt es manchmal so vor, als seien sie regelrecht stolz darauf.

Ja, es ist merkwürdig. Ich bin ja öfter in Deutschland gewesen und las dort in Schulen vor und sprach auch mit den Lehrern. Einmal redeten wir über Konzentrationslager. Das muss in den Achtzigerjahren gewesen sein. Da sagte der Direktor den Kindern: «Das ist alles geschehen, und daran sind wir alle, alle schuldig.» Ich war darüber entsetzt! Das waren doch Kinder! Wie konnten sie an etwas schuldig sein, das geschehen ist, als sie noch gar nicht geboren waren?

Zumindest unbewusst scheinen mir manche Deutsche geradezu eine moralische Überlegenheit aus ihrem Umgang mit der Vergangenheit abzuleiten. Das soll uns mal einer nachmachen, scheinen sie sich zu denken.

Da hat sich einiges geändert, die Deutschen treten heute viel selbstbewusster auf: Jetzt fragen mich Deutsche manchmal, was ich dazu sage, dass es Deutschland so viel besser gehe als England, wo England doch den Krieg gewonnen habe. Eine Deutsche, die etwas über den Krieg schreiben wollte, sagte mir: Es ist so schwer über diese Zeit zu schreiben, denn wir waren immer die Bösen. Aber sie waren ja auch die Bösen! Jetzt sind sie es nicht mehr, durchaus nicht, aber damals waren sie es. Sechs Millionen Menschen umzubringen, das ist schon böse. Es muss sehr schwer sein, mit so etwas umzugehen. Aber ich bin Engländerin, das muss mich nicht kümmern.

In Grossbritannien zu landen, scheint für Sie in jeder Hinsicht ein Glücksfall gewesen zu sein. England gilt ja als ausgesprochene Kinder- und Jugendbuchnation. Fällt diese Art von Literatur hier auf fruchtbareren Boden als im deutschsprachigen Raum?

Ich denke schon. England ist wohl das führende Land in Europa, wenn es um Kindergeschichten, Illustrationen, ja ums Geschichtenschreiben überhaupt geht. Auch in dieser Hinsicht hat Hitler mir einen Gefallen getan. Erst als ich hierherkam, habe ich entdeckt, dass die meisten Bücher, die ich in Deutschland als Kind gelesen hatte, Übersetzungen aus dem Englischen waren. Denken Sie nur an «Alice im Wunderland». England ist ein Land von Erzählern. Es gab hier auch immer sehr viele hervorragende Illustratoren. Als ich vierzehn oder fünfzehn war, sagte ich meinem Vater, vielleicht wolle ich einmal Illustratorin werden. Da sagte er mir, da müsse ich aber sehr hart arbeiten, denn das machten sie hier unglaublich gut.

Während angelsächsische Autoren vor allem erzählen wollen, scheint in einigen Klassikern der deutschen Kinderliteratur die Schwarze Pädagogik über allem zu schweben. Im «Struwwelpeter» kriegt der den Daumen abgeschnitten, der daran lutscht.

Ich glaube, den «Struwwelpeter» hat man missverstanden. Ich fand ihn immer sehr zum Lachen. Heinrich Hoffmann, der ihn geschrieben hat, wollte seine Leser auch amüsieren und unterhalten. Der wollte den Kindern keine Angst machen.

Aber war die Komik des «Struwwelpeter» nicht eher eine unfreiwillige?

Nein, nein, er sollte komisch sein!

Woher wissen Sie das? Sie kannten den Autor ja nicht.

Nein, aber ich habe über ihn gelesen. Er wollte ein lustiges Buch schreiben, aber dann nahmen es alle furchtbar ernst.

Ist der deutsche Ansatz beim Verfassen von Kinderbüchern zu erzieherisch?

Vielleicht. Einmal, noch in Berlin, sagte ich meiner Mutter vor Weihnachten, ich hätte gern ein Buch mit Schulgeschichten. Da kam sie zurück und sagte, ich habe nur eines gefunden, und glaube nicht, dass es besonders gut ist. Da las ich die erste Geschichte. Die handelte von zwei kleinen Mädchen, die rudern gehen wollten. Da sagte man ihnen, sie sollten das nicht tun. Sie taten es aber doch – und prompt ertranken beide.

Und die Moral von der Geschicht’…

Genau. Und wenn man dann nach England kommt, sieht man, dass school stories hier als Teil der Literatur gelten. Johanna Spyri las ich auch, «Heidi». Das war gut. Aber sehr oft gab es bei ihr auch ein Kind, das starb. Die starben ja alle an Lungenkrankheiten. Und dann hiess es immer: «Gott hatte das Kind genommen.» Die Kinder waren ja immer sehr brav. Ich dachte dann immer, wahrscheinlich muss ich mir keine Sorgen machen, denn ich bin ja gar nicht so brav. Aber dann dachte ich, Gott kann sich auch irren, und vielleicht nimmt er mich doch. Das machte mir grosse Sorgen.

Religion spielte für Sie nie eine grosse Rolle, für Ihre Eltern wahrscheinlich auch nicht.

Die Grosseltern meiner Mutter wurden, glaube ich, Christen. Aber ich denke nicht, dass das einen grossen Eindruck auf sie gemacht hat. Mein Vater wurde jüdisch erzogen. Als er um die zwanzig Jahre alt war, hat er sich entschieden, dass er nicht an Gott glaubt. Er hat immer gesagt, die jüdische Religion sei sehr schön gewesen, aber er glaube eben nicht an Gott. Meine Mutter war da genau wie er. So hatten wir als Kinder überhaupt keine Religion. Aber das Ethische war meinem Vater sehr wichtig, dass man sich gut benehmen muss als Mensch, aber nicht, weil da ein Gott wäre, sondern weil man sich das selber schuldet.

Hatten Sie nie das Bedürfnis nach einer Religion?

Ich glaube nicht. Als Kind habe ich eine Zeit lang an Gott geglaubt, aber das hat nicht lange gedauert. Ich liebe die Welt, sie ist unglaublich schön. Möglich ist, dass da noch etwas anderes, Grösseres ist, aber sollte es einen Gott geben, kann ich mir unmöglich vorstellen, dass er sich ausgerechnet dafür interessiert, wie es mir geht.

Wir sind nur Tropfen im Ozean, wie es bei Shakespeare heisst. Ist das ein befreiender oder ein beunruhigender Gedanke?

Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass mein Mann oder mein Vater irgendeinen Einfluss haben und dafür sorgen, dass es mir gut geht.

Fast schon ein animistischer Gedanke.

Ja, wie bei den Chinesen, eine Art Ahnenglaube.

Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken, könnte man dann sagen, dass die ersten 25 Jahre sehr viel und die restlichen 70 relativ wenig passiert ist?

Ja, zuerst war es furchtbar viel. Und danach? Ich wohne seit 55 Jahren in diesem Haus, meine Putzfrau kommt seit 30 Jahren, der Mann, der mir die Haare schneidet seit 40 Jahren, und seit einem halben Jahrhundert habe ich nun denselben Verleger. Wahrscheinlich ist es wirklich so, dass sich genug geändert hat, als ich jung war.

Dieses Jahr werden Sie 95.

Ja, Mitte Juni.

Aber Sie feiern das nicht gross, oder?

Wissen Sie, der Tiger wird ja dieses Jahr 50…

…«The Tiger Who Came to Tea», eines Ihrer bekanntesten Bücher…

…ja, da will Harper Collins, mein Verlag, eine grosse Feier machen. Das können wir dann ja zusammenlegen.

Ohne Ihren Mann Nigel Kneale hätten Sie das «Kaninchen» nie geschrieben.

Ja, ich habe so viel von ihm gelernt. Vor allem, wie man eine Geschichte aufbaut. Das ist ja das Wichtigste.

Er sagte Ihnen, Hitler müsse unbedingt auf Seite eins vorkommen. Für Sie spielte er gar keine so grosse Rolle.

Ich wollte einfach über meine Kindheit erzählen. Da sagte Nigel, du kannst doch nicht nur von Frankreich oder der Schweiz erzählen, Hitler muss auf die erste Seite. Schliesslich habe ich ihn auf Seite zwei ein erstes Mal erwähnt. Mein Mann hat übrigens auch den Titel erfunden, das hat sehr viel geholfen.

Hitler verkauft sich gut, nicht?

Ja, das ist so. Mein Mann hat mich auch immer ermutigt. Ich selbst fand mich nicht sonderlich talentiert, aber er sagte immer, es ist gut, was du machst. Das «Kaninchen» war eine furchtbare Arbeit, weil ich so etwas noch nie zuvor gemacht hatte. Meine Kinder bekamen manchmal nichts zu essen, so sehr beanspruchte mich das alles. Ich wollte aufgeben, doch Nigel ermunterte mich, weiterzumachen.

Vermissen Sie ihn noch?

Ja, auch heute noch, obwohl er nun seit fast zwölf Jahren tot ist. Ich denke sehr viel an ihn, jeden Tag. Wir waren 52 Jahre verheiratet. Da bleibt genug, an das man sich erinnern kann.

(Basler Zeitung)