Philip Roths beste Romane

War er der grösste noch lebende Schriftsteller? Vielleicht, aber die Frage ist müssig. Das Werk von Philip Roth spricht für sich. Fast drei Dutzend Bücher veröffentlichte der Literaturgigant im Lauf seiner Karriere, oft eines pro Jahr, bis ins hohe Alter. Sarkastisch, humorvoll, voller Melancholie mit makelloser Formulierungskraft und tiefer Einsicht in das menschliche Dasein. Den Nachruf lesen Sie hier, und falls Sie sich fragen, was man von Roth gelesen haben sollte – das sind unsere Lieblingsbücher:

«Der Ghost Writer», 1979

Im schmalen Roman «The Ghost Writer» setzt Philip Roth zum ersten Mal sein Alter Ego Nathan Zuckerman als Erzähler ein. Allein das macht das Buch zum geeigneten Einstieg, zudem kommen Roths Lebensobsessionen alle auch schon vor: junge Frauen, berühmte Schriftsteller, mühsame Familien und Zuckermans Ahnung, dass er ein ausserordentlich schlechter Jude ist. Der Schriftsteller besucht zu Beginn sein Vorbild, den zurückgezogen lebenden Autor E.I. Lonoff. An dem Tag empfängt dieser auch die Literaturstudentin Amy, bei der es sich um eine dunkle Schönheit handelt und womöglich – so Zuckermanns Vision – um Anne Frank, die heute unentdeckt in den USA lebt. Zum Schreien ist eine Passage über Zuckermans Eltern, denen eine Kurzgeschichte des Sohnes über einen Erbstreit in der Familie derart missfällt, dass sie das ganze Judentum befleckt sehen und einen prominenten Juden in Newark zu Rate ziehen. Richter Leopold Wapter ist erzürnt und schickt Zuckerman eine Sammlung von zehn Fragen, wie sie selbstverständlich auch Philip Roth immer wieder zu hören bekommen hat. Lustig sind sie alle, aber die erste ist die lustigste: «Hätten Sie so eine Geschichte geschrieben, wenn Sie in den 30er-Jahren in Nazi-Deutschland gelebt hätten?» Pascal Blum

«Jedermann» (Everyman), 2006

Nur wenige gehen zu Jedermanns Beerdigung, mit der der 2006 publizierte 170-Seiter beginnt – und dies teils contre cœur. Bei Jedermann-Schöpfer Philip Roth wirds nun ganz anders sein. Trotzdem ist der namenlose, 73-jährige Eheversager, Ex-Werber und Möchtegernkünstler, der wie Roth 1933 in New Jersey geboren wurde, keine schlichte Schrumpfvariante des Romanciers. Sondern unüberhörbar sein auf leise geschaltetes Sprachrohr: Im harten, trocken rapportierten Gang durch ein Durchschnittsleben voll kleiner Katastrophen und grösserer Krankheiten schwingt die Empörung des Autors über die Unerbittlichkeit des Verschwindens allen Fleisches mit. Und diese Empörung ist durchaus ansteckend – ebenso wie das untergründige, verzweifelte Sehnen nach dem Leben. «Religion war eine Lüge», wird Jedermann schon als Kind klar. «Es gab nur unsere Körper, geboren, um zu leben und zu sterben». Und Jedermanns Körper verfällt Krankheit um Krankheit: Altwerden sei ein «Massaker». Seine 22 gesunden Jahre schnurren dagegen auf Zeilen zusammen – und auf die Sorge, dereinst im Vergessen zu versinken. Das trifft auch den Leser bis ins Mark; wühlte mich schon bei der ersten Lektüre, Ende meiner Dreissiger, auf – und heute erst recht. Alexandra Kedves

«Der menschliche Makel» (The Human Stain), 2000

So geht überbordende Political Correctness: Der 64-jährige Professor Coleman Silk bezeichnet zwei schwänzende Studenten, die er noch nie gesehen hat, als «dunkle Gestalten, die das Seminarlicht scheuen». Sein Pech ist es, dass sie Schwarze sind, die Äusserung wird ihm als Rassismus ausgelegt, und im Strudel der Empörung wird er schon bald von Kollegen, Freunden und Kindern verlassen. Ironischerweise ist er selber ein äusserst hellhäutiger Afroamerikaner, der sich sein Leben lang als Weisser ausgegeben hat. Rassen- und Klassendenken: Es sind amerikanische Figuren und Themen, die dieser Roman verhandelt – zumindest dachte so wohl die Nobelpreisakademie, die Roth auch nach diesem Meisterwerk übergangen hat. Was für ein Fehler, was für eine Fehleinschätzung. «Der menschliche Makel», das verrät ja schon der Titel, betrifft uns alle. Anhand von Coleman Silk und phänomenalen Nebenfiguren, die alle auf ihre eigene Weise unzulänglich sind, beschreibt Roth den unlösbaren Widerspruch zwischen Individuum und Gesellschaft. Darüber hinaus nahm der Roman mit schon fast unheimlichem Weitblick den gesellschaftlichen Wandel der kommenden zwei Jahrzehnte vorweg. Allem voran die Empörungsmechanismen, aber auch der Verlust der Privatsphäre, die Folgen von Sprachverrohung oder die Präsidentschaft Obamas – und die Blitzkarriere einer kleinen, blauen Pille namens Viagra. Philippe Zweifel

«Empörung» (Indignity), 2008

Auch Jahre nach der Erstlektüre von «Empörung» ist es nicht die Beschreibung des sagenhaft guten Blowjobs und auch nicht das brillante Wortgefecht, in dem Bertrand Russells «Warum ich kein Christ bin» als Argumentationsgeschütz aufgefahren wird, sondern das gute alte trotzige «Fuck You», das sich wie ein Pfahl ins Hirn bohrt, wenn man sich an Philip Roths späte Novelle erinnert. Und dies aus dem scheinbar schlichten Grund, weil der jüdische Collegestudent Marcus Messner mit dem mehrfach ausgesprochenen Fuck You sich geradezu heroisch dem opfert, was er ablehnt: der McCarthy-Ära, die in «Empörung» als Spiegel von George W. Bushs Regentschaft heraufbeschworen wird. In Roths Novelle zwingt die Hysterie der 1950er-Jahre den 19-jährigen Messner in ein Verhör mit dem Collegevorsteher, in dem er zunächst mit Russells «Warum ich kein Christ bin» dem Dean die Stirn bietet, dann aber doch von dem Oralverkehr beichtet, den Markie völlig überraschend mit einer durchgeknallten Mitstudentin erlebte. Am Ende ist es aber nicht die intellektuelle Widerborstigkeit und auch nicht die Beichte sexueller Ekstase, sondern die hartnäckige Weigerung, am christlichen Gottesdienst teilzunehmen («Fuck You»), die Messner erst den Verweis vom College, dann die Einberufung in den Koreakrieg einbringt, wo Messner kurz vor seinem Tod – aufgeputscht vom Morphium – nochmals alles rekapituliert, was er erlebt hat, und Roths «Empörung» zu einer grossen Hommage an den heroischen Trotz der jungen wütenden Männer macht, die wissen, dass sie recht haben – und die dann doch an den Verhältnissen scheitern, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Andreas Tobler

«Amerikanisches Idyll» (American Pastoral), 1997

Die Katastrophen, welche idyllische amerikanische Lebensentwürfe unter Menschen anrichten, ist eines von Roths Lieblingsmotiven. Unter Menschen etwa, die älter werden und Gebresten bekommen und Krebs und ungeratene Kinder haben, trotz aller Mühe, sie geraten zu machen. Hier triffts Seymour Levov, einen jüdischen Handschuhfabrikanten, den sie alle den «Schweden» nennen, weil er blauäugig ist und ein Sportsheld war in den 1940er- und 50er-Jahren und blond und wikingerhaft damals noch und seit je und weiterhin ein heldenhafter Erfüller des vollendeten Amerikanertums in Newark, New Jersey. Es kommt aber das existenzielle Grauen und Desaster über ihn, als seine geliebte Tochter, die in Levovs Traum von Perfektion so unperfekt stotternde Merry, eine terroristische Bombenlegerin wird in den vom Vietnamkrieg ethisch verseuchten Sechzigern. Sie ist endgültig und massakerhaft, diese Katastrophe. Nichts löst sich in Erlösung. Die Menschenwelt bleibt durchaus heillos und verrückt. Ein Buch von abgründiger, in die schwärzeste Absurdität reichender Traurigkeit. Christoph Schneider

«Portnoys Beschwerden» (Portnoy’s Complaint), 1969

Alexander Portnoy ist der Protagonist von Philipp Roths Debütroman, der zugleich sein rauschhaftestes Werk ist. Portnoy ist Neurotiker und Getriebener, eine mitreissende Figur, die im Gefängnis ihrer Ängste und moralischen Ansprüche feststeckt und den Ausweg nicht findet. So gern er sich seinen Lüsten hingeben möchte, so wenig kann er die tief in ihm eingepflanzten Werte seiner jüdischen Herkunft ablegen. Bei seinem Erscheinen 1969 war das Buch gleichzeitig Sensation und Skandal, unvergessen bleibt die Szene, als der Held eine blutige Leber zum Onanieren zweckentfremdet. Obschon der Held mit 33 Jahren längst Familienvater sein könnte, ist es eigentlich ein Buch übers Erwachsenwerden. Für mich war das Buch, als ich es mit Anfang zwanzig zum ersten Mal las, eine Sensation. Da beschreibt einer all die tragikomischen Irrungen und Wirrungen der Sexualität, doch eigentlich möchte er nur wissen, wer zur Hölle er ist. Deswegen wird «Portnoys Beschwerden» auch noch von kommenden Generationen gelesen werden. Michèle Binswanger