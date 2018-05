US-Schriftsteller Philip Roth ist gestorben

Der US-Schriftsteller Philip Roth ist nach Medienberichten im Alter von 85 Jahren gestorben. Eine enge Freundin des preisgekrönten Autors und sein literarischer Agent bestätigten den Tod des vielfach ausgezeichneten Schriftstellers.

Breaking News: The literary giant Philip Roth has died at 85. He explored themes of lust, vanity and Jewish identity in novels like "Portnoy's Complaint." https://t.co/5ZRj4bGxM5