Aus welchem Cover stammt dieser Schnipsel?

Mit Kultur lässt sich gut angeben – auch wenn man ein Werk oder einen Künstler gar nicht richtig kennt. Wir drehen den Spiess um: Erkennen Sie anhand des Schnipsels, um welchen Text, Film, Song oder welches Kunstwerk es sich handelt?

Die Lösung der letzten Woche: Der kurze Ausschnitt stammte aus dem offiziellen Video zu Peter Gabriels Song «Digging In The Dirt». Das Video erschien 1993 und gewann im gleichen Jahr einen Grammy als bestes Musikvideo, damals noch als «Best Music Video, Short Form» vergeben. Das Lied «Digging In The Dirt» wurde bereits 1992 als erste Single von Peter Gabriels sechstem Soloalbum «Us» veröffentlicht.

