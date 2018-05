Bis wann war ein solcher Kuss in der Schweiz verboten?

Es ist noch gar nicht allzu lange her, da verbot der Staat bestimmte Formen der Liebe. Wie steht es heute um die Rechte von Schwulen und Lesben in der Schweiz? Wann fand die erste lesbische Hochzeit in einer TV-Serie statt? Und was bedeutet eigentlich trans*?

Heute Abend wird in der SRF-Diskussionssendung «Arena» über das Thema «Ehe für alle» diskutiert. Mitreden werden auch Model Tamy Glauser und Ex-Miss-Schweiz Dominique Rinderknecht, die seit über einem Jahr zusammen sind.

Als kleine Einstiegshilfe ins Quiz geben wir Ihnen einen Hinweis: LGBT steht für «lesbian, gay, bisexual and transgender».

(Tages-Anzeiger)