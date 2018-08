Bruno Ganz an Krebs erkrankt

Bei Bruno Ganz wurde Darmkrebs diagnostiziert. Bereits vor Ort, in Salzburg, hat der 77-Jährige mit der Chemotherapie begonnen. Das bestätigte Ganz’ Agentin Patricia Baumbauer gegenüber dem SRF-Magazin «Glanz & Gloria».

Bei den Proben für die Festspiele habe er sich oft sehr schwach gefühlt, so Baumbauer zur «Bunten». «Er merkte bei den Proben, dass er seinen eigenen Ansprüchen nicht mehr genügen kann.» Daraufhin habe er seine Rolle als Erzähler in der «Zauberflöte» seinem Schauspielkollegen Klaus Maria Brandauer übergeben. Die Krebsdiagnose kam wenige Tage später, als er sich in Salzburg hat untersuchen lassen.

Ganz gilt als einer der bedeutendsten Schauspieler im deutschsprachigen Raum. Seit 1996 ist er Träger des Iffland-Rings. Der Ring wird dem jeweils «bedeutendsten und würdigsten» Schauspieler des deutschsprachigen Raums verliehen. Nebst unzähligen weiteren Preisen wurde Ganz 2017 mit gleich zwei Schweizer Filmpreisen ausgezeichnet: einmal für sein Lebenswerk, einmal als bester Schauspieler des Jahres.

