Die USA als Vorbild der modernen Schweiz

Während rund zwei Monaten stritt man im Empire-Saal des Berner Rathauses zum Äusseren Stand über Einzelfragen der Bundesverfassung und ärgerte sich dabei nicht nur über die politischen Gegner, sondern auch über die prekären Lichtverhältnisse, die im Saal ständig wechselten, wenn jemand sich vor den Kerzenleuchtern bewegte, mit denen der Saal noch immer beleuchtet wurde. Und nicht etwa mit Gaslichtern, wie es damals – im Frühjahr 1848 – bereits in einigen Städten in Europa üblich war.

Aber letztlich soll die umkämpfteste Entscheidung nicht während der regulären Sitzungen gefallen sein, sondern im Zunfthaus zu Schmieden (heute die Berner Marktgasse 10). Im Kern ging es dabei um die Frage, ob der Schweizer Bundesstaat ein Parlament mit zwei Kammern erhalten sollte. Das war das Thema im Schmieden-Zunfthaus in der Nacht vom 22. zum 23. März 1848, darüber stimmte man am Tag darauf ab: Die Kommission der Verfassungsmacher nahm das Zweikammersystem mit einem starken Mehr von 18 gegen 5 Stimmen an. Fraglos eine Überraschung, nachdem der sogenannte Bikameralismus unter den Verfassungsmachern so lange heftig umstritten war.

Wir wissen das neuerding alles so genau, weil der Publizist Rolf Holenstein sich die grosse und verdienstvolle Arbeit gemacht hat, die Sitzungen der Verfassungskommission zu rekonstruieren: Holenstein hat alle erhaltenen Protokolle und Geheimberichte der Kommissionsmitglieder in Archiven eingesehen und die wichtigsten Passagen in einem voluminösen Band herausgegeben, zusammen mit einleitenden Kommentaren zu den politischen Kontexten, einem eigenen Aufsatz zur Entwicklung der Demokratisierungsgrade in Europa von 1792 bis 1871, mit Porträts der Verfassungsmacher sowie der Intellektuellen, welche die Schweizer Bundesverfassung von 1848 entscheidend prägten. Damit bringt Holenstein Licht ins Dunkel, denn nicht nur tagte die Verfassungskommission unter Ausschluss der Öffentlichkeit, auch das offizielle Protokoll der Sitzungen wurde anonymisiert.

Nach Holenstein ging der Verfassungskommission – trotz Widerständen, teils heftigen Debatten und Disputen – das meiste vergleichsweise leicht von der Hand: Mit der Abschaffung von Binnenzöllen, der Vereinheitlichung von Massen und Gewichten sowie der Einführung einer Einheitswährung, die man in der Verfassung festschrieb, wurde die Schweiz zu einem einheitlichen Wirtschaftsraum mit Niederlassungsfreiheit für die Einzelnen. Der Bund sollte fortan zuständig sein für alle aussenpolitischen Belange – und nicht mehr die Kantone, wie es früher der Fall war. Ebenso rasch beschlossen war der Aufbau von Infrastrukturen wie Strassen, Flusskorrektionen oder Entsumpfungen durch den Bund. Auch fand man sich bald damit einverstanden, eine nationale Hochschule zu gründen, woraus dann später die ETH wurde.

Aber nichts war so umstritten wie das Zweikammersystem, das bereits am 19. Februar 1848, dem zweiten Verhandlungstag, zum Thema gemacht wurde und wofür es greifbar gute Gründe gab: 14'000 Urnern standen damals 450'000 Berner gegenüber, in der Tagsatzung hatten aber alle Kantone nur eine Stimme – und zwar unabhängig von ihrer Grösse. Wie konnte man den bevölkerungsstarken Kantonen Gewicht geben, ohne die kleineren Kantone platt zu walzen, ohne ein Zerbrechen der Schweiz zu riskieren?

Schon weit vor den Tagungen der Verfassungskommission gab es Vorstösse, das Zweikammersystem, wie wir es heute kennen, in der Schweiz einzuführen. Einer der ersten Fürsprecher des Bikameralismus war Ulrich Ochsenbein, Präsident der Verfassungskommission von 1848: Bereits drei Jahre zuvor hatte er sich zum Zweikammersystem bekannt. «Nordamerika gibt uns ein Vorbild, das wir nachahmen sollten», das war Ochsenbeins Standpunkt. Und damit war er nicht allein. Die gleiche Idee vertrat unter anderem auch der Genfer Staatsratspräsident James Fazy, der in den 1820er-Jahren durch seine Freundschaft mit dem französisch-amerikanischen Unabhängigkeitskämpfer General Lafayette mit dem US-Politsystem vertraut gemacht wurde – und der selbst 1831 erstmals in einer Schrift über den Bundesvertrag die Vision eines eidgenössischen Staates entwarf, in dem der Gemeinwillen, das Gemeinwohl und die Gemeinwerte («opinion générale») Realität werden könnten. Möglich wäre dies mit einem zweikammrigen Abgeordnetenhaus wie in den USA, meinte Fazy.

Sturz, Reaktion, Warn- und Weckruf

Heute scheint uns die Aufteilung in Stände- und Nationalrat als vernünftige, wahrscheinlich sogar als einzige praktikable Lösung. Bei der Erarbeitung der Bundesverfassung von 1848 gab es aber starke Bedenken, die gegen das Zweikammersystem sprachen. Einige von ihnen waren plump nationalistischer Art: Das System der USA «bloss nachzuahmen», hielt man «für zu wenig erhaben», heisst es in einer Analyse des Obwaldners Alois Michel. Aber nicht nur landesfremd, sondern auch schwerfällig und zu teuer sei das Zweikammersystem, da sich die Zahl der Parlamentarier vermehrfachen, die Entscheidungsprozesse verlangsamen würden. Ja, der Bikameralismus war unter den Verfassungsmachern so umstritten, dass Zyniker in der Kommission gar erwogen haben sollen, das Zweikammersystem zu pushen, um es dann vom Volk in der notwendigen Abstimmung versenken zu lassen. Dieser Sabotagestrategie verdächtigt wurde unter anderem der Appenzeller Konrad Oertli.

Konrad Oertli rechtfertigt sich:

«Hiemit, hochgeachteter Herr Landammann, hochgeachtete Herren, schliesse ich meine getreue Berichterstattung der 3. Sitzung, der ich beigewohnt habe. […] Die Commission wird nun wahrscheinlich zu dem Projekt eines Nationalraths kommen, neben einer Ständekammer oder Tagsatzung mit Ausscheidung der Competenzen. […] Ob diese Idee [Zweikammersystem nach amerikanischem Muster] durchdringt in der Commission, ist die Frage, da mir schon am 6. [März] von verschiedener Seite privatim bemerkt wurde, dass ich dieses System wahrscheinlich nur deswegen unterstütze, damit das Volk einen solchen Entwurf nicht annehme. Das ist aber nicht richtig; wenn ich sehe, dass die Gewalt der Umstände, eine Revolution, den kleinen Kantonen das Stimmrecht, wie sie es bisher besessen haben, verlieren macht, so ist es meine tiefste Überzeugung, dass dieses Opfer der schweizerischen Nation und nicht den grossen Kantonen gebracht werden soll. Freilich ist es wohl möglich, dass vom Volk nicht nur bei uns, sondern auch andernorts das Projekt verworfen wird […].» (Transkription aus Rolf Holenstein: «Stunde Null. Die Neuerfindung der Schweiz 1848»; Faksimile: Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden)

Wie also konnte das Zweikammersystem dann trotz solcher Erwägungen und Bedenken zum Durchbruch gelangen? Zu verdanken ist das unter anderem dem Schwyzer Melchior Diethelm, in der Verfassungskommission eigentlich Vertreter eines kleinen Kantons, dessen Ziel es war, weiterhin die gleiche Stimmkraft zu haben wie die anderen. Diethelm hätte sich also eigentlich gegen das Zweikammersystem positionieren müssen.

Aber just wenige Tage vor seinem entscheidenden Vorstoss hatte Diethelm alle seine kantonalen Ämter verloren, selbst in seinem eigenen Bezirk verpasste er die Wahl zum Bezirkslandammann. Am 22. März 1848, nur wenige Tage nach seinem Ämterverlust, machte er in Bern seinen entscheidenden Vorstoss. Diesen brachte Diethelm mit einer Rede ein, in der er mit den kleineren Kantonen abrechnete, zu denen ja auch sein eigener gehörte: «Auf die kleinen Kantone, namentlich aber auf die Urkantone, habe man nicht die geringsten Rücksichten zu nehmen», heisst es in einem der Protokolle von Diethelms Rede; «die Bundesrevisionskommission möge bearbeiten, was sie wolle», es werde eh «alles vollständig verworfen, denn ein Geist der Reaktion sei in dieselben trotz des Sturmfluges des Zeitgeistes rings um die Schweiz herum wieder eingelangt.» Dann macht Diethelm den Vorschlag zugunsten eines «nordamerikanischen Zweikammersystems».

Die nächtliche Sitzung im Zunfthaus

«Plötzlich schien in der Versammlung eine Veränderung vorzugehen», heisst es in einem Schreiben, mit dem Diethelm wenige Tage nach seinem Vorstoss dem Schwyzer Landammann Reding von den Sitzungen der Verfassungskommission berichtete. Wahrscheinlich – so Holensteins starke Vermutung – entsprach Diethelms politisches Schicksal einem «personifizierten Warn- und Weckruf», gar einem «Menetekel»: Als Opfer der katholischen Reaktion in der Innerschweiz war er ein Vorbote einer Entwicklung, welche auch die Repräsentanten der kleineren Kantone hätte wegspülen können – und die von der Mehrheit in der Verfassungskommission mit allen Mitteln verhindert werden wollte.

Holenstein kann aber noch weitere dramatische Details zu Diethelms entscheidendem Vorstoss hinzufügen: Demnach eilte Diethelm am Abend vor der Abstimmung zu Ignaz Paul Vital Troxler, der damals an der Universität Bern lehrte, aber bereits 1828 in der «Appenzeller Zeitung» für das Zweikammersystem votiert hatte. Diethelm liess sich eine Broschüre aushändigen, für die Troxler die amerikanische Verfassung übersetzt und kommentiert hat. Und die nun grundlegend wird: «Die Verfassung der Vereinigten Staaten Nordamerika’s als Musterbild der Schweizerischen Bundesreform», heisst sie.

