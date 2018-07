Heidi reloaded

Heidi postet ihr Frühstück chez Öhi und posiert im 70er-Retro-Look vor der Schöllenenschlucht. Zwischendurch schwingt sie sich in knappem Top und Leggins über einen Gartenhag – Batterien laden beim Sport. Instagram halt. Walti Tell dagegen verbreitet die neusten Schlagzeilen zu einem Feuerteufel – da ist doch was Grösseres im Busch. Offenbar hat er sein Trauma vom Apfelschuss doch noch nicht ganz hinter sich lassen können. Er sei etwas paranoid, schreibt Sabrina Bundi über ihn.

Die Bündner Journalistin haucht in ihrem aktuellen Projekt nicht nur Heidi und Walterli neues Leben ein. Auch andere Figuren aus der Schweizer Geschichte und Kultur sind Teil von «Username: Helvetia», einem «Social-Media-Abenteuer-Theater-Stück».

#naturlover, #lovethelittlethings, #schöllenen. Heidi_hypnotize weiss, was ihre Follower wollen. Quelle: Instagram

Die Bühne dieses Stücks sind die sozialen Medien. Die Figuren haben Profile auf Facebook und Instagram, posten ihre Abenteuer, Erlebnisse im Alltag und Fortschritte in der Sache, um die es im Stück geht: Die Eidgenossenschaft ist in Gefahr – natürlich nur fiktiv. Die Figuren müssen nun rechtzeitig die Schweiz vor dem Untergang bewahren.

Bereits am 22. Juli ist «Username Helvetia» gestartet. Heidi und ihre Gefährten sind seither fleissig am Posten. Als wahre Überraschung entpuppt sich dabei der bisher älteste in der Runde: Kreuzritter Kuno von Hohenrätien. Er weiss, wann Ruth Dreifuss aufgehört hat zu rauchen, wie man die besten Drinks mixt oder woher das Tilsiter-Rezept ursprünglich stammt. Von Hohenrätien liebt Geschichte.

Mehr als durchscrollen

Das Publikum ist die Internetgemeinde. Wie die Figuren selbst untereinander kann auch das Publikum jederzeit mit einigen von ihnen interagieren, etwa Walti eine Freundschaftsanfrage schicken oder einen seinen neusten Verschwörungspost kommentieren.

Sabrina Bundi erklärt, wie ihr Projekt funktioniert und wie man Teil des Abenteuers wird. Quelle: Facebook

Jeden Tag spinnt sich so die Geschichte weiter. In Echtzeit, in den Social-Media-Profilen der Figuren und auf der zentralen «Username: Helvetia»-Facebook-Seite, wo alle Fäden zusammenlaufen. Am 1. August soll es zum grossen Knall kommen.

Doch bis dahin geht Heidi erst einmal shoppen, wie sie vor wenigen Stunden auf Instagram gezeigt hat. Ob es nötig ist, dass Heidi sich als «heroine», Heldin («not the drug») feiert und dabei das Instagram-Klischee junger Frauen in Hotpants und garniert mit Glitzer-Make-up leider erfüllt, sei dahingestellt. Die Geschichte soll ja in der heutigen Realität spielen.

Sabrina Bundi möchte mit ihrem Projekt zeigen, dass soziale Medien mehr bieten als haufenweise Material, das gelangweilt durchgescrollt wird. Sie möchte über Facebook gute Geschichten erzählen und damit wirklich unterhalten. Als Nebeneffekt könnten die Leute so etwas über die Schweizer Kultur und Geschichte lernen, sagte sie gegenüber der «Südostschweiz»

Das Abenteuer von Heidi and the gang dauert noch bis 10. August und spielt sich an verschiedenen Schauplätzen ab, unter anderem dem Gotthard, der Schöllenenschlucht und dem Rütli. Man darf gespannt sein auf Auftritte von Dürrenmatts Claire Zachanassian und anderen bösewichtigen oder rachehungrigen Gestalten. Das Sennentuntschi, der Tschäggätä aus dem Lötschental oder das Totenmügerli stehen bereits in den Startlöchern.

Mehr Informationen zu «Username: Helvetia» finden Sie hier. Die Facebook-Seite zum Mitverfolgen und Mitmachen finden Sie hier. (Tages-Anzeiger)