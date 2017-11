Britische TV-Krimis sind die grossen Gewinner

Mit insgesamt vier Preisen in den elf Kategorien ging Grossbritannien dieses Jahr als stärkstes Land bei der International Emmy-Verleihung hervor. Auch Produktionsteams aus Norwegen, Belgien, Frankreich, Kanada und der Türkei nahmen Trophäen mit nach Hause.

So gewann die vom deutschen Fernsehen ZDF produzierte Mini-Serie «Familie Braun» um eine Neonazi-WG einen International Emmy. Die Produktion über zwei Neonazis, die sich plötzlich um die schwarze Tochter des einen kümmern müssen, erhielt den renommierten TV-Preis am Montagabend in der Kategorie Serie in Kurzformat. Sie setzte sich gegen Konkurrenten aus Kanada, Brasilien und Argentinien durch.

«Vielen Dank an die Jurys auf der ganzen Welt, dass sie für unser kleines Programm gestimmt haben», sagte Produzentin Beatrice Kramm bei Entgegennahme der goldenen Trophäe am Montagabend (Ortszeit) in New York. ZDF-Redakteurin Lucia Haslauer sagte der Nachrichtenagentur dpa, die grosse Herausforderung sei die Kürze der einzelnen Internet-Folgen von je vier bis sechs Minuten gewesen.

Friel und Branagh

Dagegen ging die Schauspielerin Sonja Gerhardt, die für ihre Rolle in dem ZDF-Dreiteiler «Ku' damm 56» nominiert war, leer aus. Als beste Darstellerin prämiert wurde die Britin Anna Friel für ihre Rolle als Londoner Polizistin «Marcella» auf der Jagd nach einem Serienmörder in der gleichnamigen Fernsehserie.

Der beste männliche Darsteller ist ebenfalls ein Brite: Kenneth Branagh gewann den begehrten Preis für seine Darstellung des Kommissars «Wallander» in der gleichnamigen BBC-Serie. Insgesamt gingen vier der elf Preise an Grossbritannien.

Die International Emmys sind der weltweite Ableger des wichtigsten Fernsehpreises der Welt. Auch die für nichtamerikanische Produktionen vergebenen Ehrungen sind sehr begehrt. Sie haben aber nicht den Glanz der in Los Angeles vergebenen US-Preise. Eine herbe Enttäuschung erlitt dieses Jahr Brasilien, das mit neun Nominierungen in den Abend gestartet war, am Ende aber keine einzige Auszeichnung gewann. (sep/sda/afp)