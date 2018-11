Das Ende für die «Lindenstrasse»

Wie die ARD am Freitag mitteilte, soll die am 8. Dezember 1985 gestartete Sonntagsserie im März 2020 letztmals ausgestrahlt werden. Programmdirektor Volker Herres erklärte, die ARD habe sich die Entscheidung «nicht leicht gemacht».

Die am Sonntagabend in der ARD laufende «Lindenstrasse» wurde von Hans W. Geissendörfer erfunden und wird inzwischen von dessen Tochter Hana betreut. Die Serie sorgte gerade in ihren Anfangsjahren immer wieder für öffentliche Debatten, etwa durch das Thematisieren von Homosexualität.

«Sparzwänge und sinkendes Interesse»

Allerdings litt die «Lindenstrasse» seit Jahren unter sinkenden Zuschauerzahlen. Das Aus begründete die ARD mit wirtschaftlichen Zwängen. Die Serie sei eine «Ikone im deutschen Fernsehen» sowie «Spiegelbild der Geschichte und Entwicklung unserer Republik», erklärte Herres weiter.

Aber der Sender müsse mit Bedauern feststellen: «Das Zuschauerinteresse und unsere unvermeidbaren Sparzwänge sind nicht vereinbar mit den Produktionskosten für eine solch hochwertige Serie.»

Hunderte Schauspieler und Zehntausende Komparsen waren bisher in der Serie zu sehen. Die Aussenkulisse der «Lindenstrasse» ist 150 Meter lang und befindet sich auf dem WDR-Gelände in Köln-Bocklemünd. Für die Dreharbeiten stehen ständig 100'000 Requisiten zur Verfügung.

Von den Darstellern und Machern der «Lindenstrasse» gab es zunächst keine Reaktion zum Serienaus. Sie haben nun noch eineinhalb Jahre Zeit, sich neu zu orientieren – im März 2020 läuft die Serie ein letztes Mal. Es soll ein «fulminantes Finale» geben, verspricht die ARD.

(fal/afp)