Das Futurum des Gruselns

Das fahle Licht einer Strassenlaterne spiegelt sich auf der regennassen Strasse. Ein Auto rauscht vorbei. Dann ist es wieder still. Kein Mensch weit und breit. Plötzlich löst sich eine Gestalt aus dem Dunkel und huscht auf ein Haus zu. Ein Käuzchen schreit, eine Scheibe klirrt, eine Hand greift durch ein zersplittertes Fenster.

Das Böse naht, es naht zur besten Sendezeit, wenn die Menschen nach Feierabend im Wohnzimmer sitzen. Um Viertel nach acht flimmern bei «Aktenzeichen XY ungelöst» jeweils Szenen wie diese über die Fernsehschirme in der Schweiz, in Deutschland und Österreich. Die Sendung feiert dieser Tage ihren 50. Geburtstag.

TV-Klassiker, die Geschichte schrieben und unsterblich schienen – «Wetten, dass ...?» zum Beispiel oder «Verstehen Sie Spass?» –, gibt es längst nicht mehr. «Aktenzeichen XY ungelöst» aber ist nicht totzukriegen. Das Format vermag selbst nach einem halben Jahrhundert noch ein Millionenpublikum neunzig Minuten lang in seinen Bann zu schlagen – neunzig Minuten, die Dauer eines Fussballmatches, doch es ist kein Spiel, es ist blutiger Ernst. Schauspieler stellen die Fälle zwar nach. Aber immer führt die Realität Regie.

Um stets neue Delikte – Mord, Totschlag, Einbruch, Raub, Diebstahl, Betrug, Vergewaltigung –, um stets neue Opfer oder Vermisste geht es, nach stets neuen (und mitunter mehrmals nach den gleichen) Tätern wird Monat für Monat gefahndet, seit Eduard Zimmermann am 20. Oktober 1967 erstmals auf Sendung ging.

Fast 4600 Fälle wurden dem Publikum bisher präsentiert. Sie gleichen sich im Kern so wie die Motive – Habgier, Neid, Hass –, denn das Böse hat immer Konjunktur. Nur gewisse Methoden der Kriminellen und Kriminalbeamten haben sich geändert; schliesslich gehen auch die Verbrecher und die Ermittler mit der Zeit.

Niederträchtige Motive

Der erste Mord, bei dem die Polizei in «Aktenzeichen XY ungelöst» um Mithilfe zur Aufklärung bat, drehte sich um einen Mann namens Bernhard Boll. Der Verleger wurde von einem Einbrecher in seinem Wochenendhäuschen, das in einem abgelegenen Waldstück bei Wuppertal lag, erschlagen und ausgeraubt. Nur zwölf Stunden nach der Ausstrahlung konnte die Polizei den Täter fassen.

Damals war das Mordwerkzeug eine profane Axt. Heute führen Killer in ihrem Handwerkskoffer gerne mal Präzisionswaffen oder, wenn es sein muss, Sprengstoff mit. In «Aktenzeichen XY ungelöst» untersuchen Forensiker zwar immer noch Wagenheber oder Hämmer, die aus niederträchtigen Motiven zweckentfremdet wurden. Sie beschäftigen sich aber auch mit Giften oder K.-o.-Cocktails, sie sitzen hinter Elektronenmikroskopen und analysieren DNA-Proben.

Grosses Kino

In den 1960er-Jahren war die Titelmelodie jazzig, erstaunlich fröhlich für eine eigentlich düstere Sendung. Heute ist der Sound pathetisch bis melodramatisch: Er verspricht grosses Kino sogar dann, wenn es um Kleinkriminalität geht.

Die Dramaturgie der Kurzfilme aber, die Auftritte von Kommissaren, die den Zuschauern Fragen stellen wie: «Wer kann Auskunft geben darüber, wo diese grüne Damentasche mit dem auffälligen Reissverschluss gekauft worden sein könnte?», die Phantombilder, die Fototafeln mit Bildern eines Tatorts – das gesamte Konzept der Sendung ist im Wesentlichen dasselbe geblieben. Nur das Studio, das früher in biederem braun gehalten war, leuchtet jetzt strahlend blau wie das Warnblinklicht eines Ambulanzfahrzeugs.

Aber immer ist da noch dieser Sprecher im Off, der mit sonorer Stimme und einer Lakonie, die einen Fall umso dramatischer erscheinen lässt, erzählt, was ein Mensch einem Menschen antun kann.

In der Sendung vom 8. Februar 2017 zum Beispiel klingt das dann so: «Dessau, im Dezember. René Anton ist ein liebevoller Vater. Die Familie führt ein bescheidenes, aber glückliches Leben.» Man hört diesen Satz. Und ahnt, dass sich bald Dunkelheit über die Idylle senken könnte.

Die Kamera schwenkt auf zwei Kinder, die mit den Eltern Geschenke basteln. Die Stimme im Off fährt fort: «Doch René Anton macht Geschäfte, von denen niemand etwas ahnt. Regelmässig fährt er von Dessau in die Niederlande. Er handelt mit Cannabis. Am 22. Dezember um halb vier Uhr morgens bricht er wieder einmal auf.»

An dieser Stelle beginnt sich einem der Magen zusammenzuziehen. Wie damals, in den 1960er-Jahren. Die Eltern waren im Kino, man schlich verbotenerweise aus dem Bett, drückte erwartungsvoll den Knopf am Fernseher.

Eduard Zimmermann erschien auf dem Bildschirm und erzählte mit warnendem Unterton, was passieren kann, wenn man sich als Autostopper zu einem Wildfremden in den Wagen setzt.

Skrupellose Dealer

Die Bilder waren schwarz-weiss. Die Fantasie malte sich das Geschehen in umso bunteren, in den blutigsten Farben aus. Zimmermann wirkte wie ein etwas schwer atmender Onkel, dessen Augen hinter der grossen, dicken Brille schon zu viel vom Leben gesehen zu haben schienen.

Er erzählte von einer Kellertüre, die ein fahrlässiger Mieter nicht geschlossen hatte, weshalb ein Räuber ins Schlafzimmer schleichen und sein Opfer erstechen konnte. Er wusste von Männern, die sich als Pöstler ausgaben, an der Haustüre klingelten und Frauen, die ahnungslos öffneten, das Messer an die Kehle setzten. Er berichtete von Räubern, die beim Garagisten nicht bloss Benzin, sondern mit gezogener Waffe auch noch ein bisschen Bargeld tankten.

Etwas vorwurfsvoll und mit besorgter, mitunter bedrückter Miene verurteilte Zimmermann zwischen den Zeilen die Skrupellosigkeit von Dealern, die vor Schulhöfen Rauschgift verkauften, das mit Rattengift gestreckt war, oder die Ruchlosigkeit von Betrügern, die alte Menschen um ihre Ersparnisse brachten.

Die Hände wurden nun feucht, kalte Schauer liefen den Rücken herunter, das Blut begann in den Adern zu frieren. Hatten die Eltern das Balkonfenster wirklich geschlossen? Der Vorhang: Hatte er sich nicht eben gerade leicht gebläht? Dieses Knacken auf der Holztreppe – waren es Schritte, die sich näherten?

Schnell schaltete man den Apparat aus, rannte atemlos zurück ins Zimmer, zog die Bettdecke bis hinauf ans Kinn, das Herz pochte wild. Womöglich versteckte sich ein Einbrecher unter dem Bett. An Schlaf war erst wieder zu denken, als man die Stimmen der Eltern hörte, die endlich nach Hause kamen.

Alles war wieder gut. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Sendung, da begann es von vorne. «Aktenzeichen XY ungelöst» – eine Fernsehreihe als Albtraum-Maschine.

Feuchte Augen

In der Sendung vom Februar dieses Jahres fährt der Sprecher fort: «René Anton wird nie am Ziel ankommen.» Man fand, erfährt der Zuschauer, sein Auto brennend im Wald; seine Leiche lag auf einer illegalen Mülldeponie.

Die Drehbuchautoren von «Aktenzeichen XY ungelöst» sind Meister darin, die Zukunft als Bedrohung zu inszenieren. Sie erzählen uns: «Armin Meier verabredet sich am Morgen mit einem alten Schulfreund in der Kneipe. Doch zum geplanten Treffen wird es nicht kommen.»

Sie rapportieren: «Dora Seibert bestellt sich ein Bier. Trinken wird sie es nicht mehr.»

Sie teilen mit: «Die 22-jährige Lucille will am späten Abend noch eine Studienfreundin besuchen. Die Freundin wird sie nie mehr sehen.»

Und wenn es heisst: «Der kleine Peter gibt der Mutter einen Abschiedskuss. Er wird nicht im Kindergarten eintreffen», dann geht ein kleiner Riss durch unsere Herzen, und manche Augen werden feucht.

Es ist dieses Futurum, das «Aktenzeichen XY ungelöst» unter anderem so einzigartig macht. Es ist das Futurum des Gruselns.

«Die Welt ist nicht gut. Seien Sie gewarnt.» Diese Botschaft schien Eduard Zimmermann, der Erfinder der Sendung, der wegen Diebstahl und Schwarzmarkthandel einst selber im Gefängnis sass, den Zuschauern mit auf den Weg geben zu wollen. In seiner ersten Sendung sagte er: «Die Kriminalität wächst. Die Gerichte werden mit der Entwicklung kaum noch fertig. Immer mehr Straftaten bleiben unaufgeklärt.»

«Aktenzeichen XY ungelöst» hat eine Aufklärungsquote von 40 Prozent. In 60 Prozent der Fälle laufen also die Täter, nach denen am Bildschirm gefahndet wurde, weiterhin frei herum.

Sind Ihre Fenster genügend gesichert? Wenn nachts das Käuzchen schreit und eine Scheibe klirrt, könnte es die Scheibe Ihres Wohnzimmers gewesen sein. (Basler Zeitung)