Erste Bilder der TV-Serie «Meine geniale Freundin»

Am Mittwoch sind erste Bilder der TV-Serie zur «Neapolitanischen Saga» von Elena Ferrante um die Geschichte zweier Freundinnen gezeigt worden. «Meine geniale Freundin», der erste Band der vierteiligen Reihe, wurde in Caserta, rund 40 Kilometer nördlich von Neapel, fürs Fernsehen verfilmt. Als Regisseur konnte Saverio Costanzo verpflichtet werden, der 2004 mit seinem Debüt «Private» den Goldenen Löwen am Internationalen Filmfestival von Locarno gewann.

150 Schauspieler und 5000 Statisten wurden für die achtteilige Serie engagiert. Dahinter stehen der US-Sender HBO und die italienische RAI. Acht Monate lang habe das Casting gedauert, an dem sich 9000 Kinder und 500 Erwachsene beteiligten, berichteten italienische Medien.

Ferrante selbst zeichnet für die Adaption verantwortlich. Elena Ferrante ist ein Pseudonym. Ihre wahre Identität will die italienische Autorin nicht preisgeben. Sie wurde mit ihrer «Neapolitanischen Saga» weltbekannt.

Die ersten drei Bände «Meine geniale Freundin», «Die Geschichte eines neuen Namens» und «Die Geschichte der getrennten Wege» wurden zu Bestsellern. Der vierte und letzte Band der Tetralogie – «Die Geschichte des verlorenen Kindes» – erschien im Februar auf Deutsch.

Gaia Girace (Lila, links) und Margherita Mazzucco (Elena, rechts) spielen die jugendlichen Protagonistinnen. Foto: Eduardo Castaldo/HBO



