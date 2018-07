Gift und Galle im KKL

Der neue «Tatort» aus Luzern ist ein Fall für Müssiggänger. Es gibt keine Leiche zu sehen, es fallen keine Schüsse und die Verfolgungsszenen wirken derart amateurhaft, dass man froh ist, wenn sie vorbei sind. Doch der Basler Kultregisseur Dani Levy scheint solche Momente nicht nur in Kauf zu nehmen, sondern geradezu mit ihnen zu kokettieren. Er hat den knapp 90-minütigen «Tatort» in einer einzigen Einstellung gedreht, ohne nachträgliches Schneiden, dafür mit zig Wackelbildern und abenteuerlichen Kameraschwenks – eine Premiere in der fast 50-jährigen Geschichte der Krimireihe.

Den Groove von «Die Musik stirbt zuletzt» gibt ein Orchester vor, das im Konzertsaal Werke von im KZ ermordeten jüdischen Komponisten (Erwin Schulhoff, Viktor Ullmann, Marcel Tyberg) zum Besten gibt. Die Stimmung ist feierlich-erhaben, steht aber immer wieder kurz vor dem Ausbruch ins Karnevaleske. Die feinen, distanzierten Umgangsformen der Konzertbesucher werden zudem von einem «Kontaktgift» unterwandert. Niemand scheint vor dem unsichtbaren Serum sicher zu sein: Ein Klarinettist kippt um, eine Dame muss sich in der Toilette übergeben, und eine schwangere Frau kämpft im Spital ums Überleben.

Verworrener Fall

Haben die Anschläge einen politischen Hintergrund? Vor dem KKL skandieren Leute Parolen gegen die Palästinenser-Politik Israels. Doch die Luzerner Kommissare Reto Flückiger (Stefan Gubser) und Liz Ritschard (Delia Mayer) ahnen, dass der Täter oder die Täterin wohl eher im Umkreis des reichen Kunstmäzens Walter Loving (Hans Hollmann) und des von ihm unterstützten jüdischen Orchesters zu suchen ist. Das Motiv der Tat scheint bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs zurückzureichen, als Walter Loving jüdische Flüchtlinge aus Deutschland in die Schweiz einschleuste und damit viel Geld verdiente.

Mit klassischer Polizeiarbeit ist dem verworrenen Fall kaum beizukommen. Der Mäzen hat es faustdick hinter den Ohren. Man fragt sich gleich zu Beginn des Films, ob dieser von Hans Hollmann so nonchalant gespielte Patriarch im Grunde nicht ein Narrenkönig ist: Vor versammelter Gästeschar macht der hochbetagte Senior einer viel jüngeren Mitarbeiterin einen Heiratsantrag und vertröstet seine bisherige Frau, die direkt neben ihm steht und ihren Augen nicht traut, mit einem einzigen Satz: «Alice, geliebte alte Freundin, ich weiss, du hast nichts dagegen.»

Wie der Alte seine eifersüchtige Frau Alice (Sibylle Canonica), seinen schrillen Sohn Franky (Andri Schenardi) und nicht zuletzt die Kommissare mit kurzen, trockenen Antworten abspeist, ist ein Hochgenuss. Das von Dani Levy selbstverfasste Drehbuch hält starke Pointen bereit und reizt die verqueren Familienverhältnisse der Lovings in Freud’scher Manier aus: Der Sohn küsst seine Mutter zur Begrüssung auf die Lippen und teilt die Geliebte mit dem Vater. Da der Kameramann Filip Zumbrunn alles aus nächster Nähe und ungeschnitten festhält, kommen die Szenen mit einer Frische und Spontaneität daher, wie man sie sonst eher von der Theaterbühne kennt. Hier macht sich die spezielle Machart des Films bezahlt.

Leider stehen die Kommissare auf etwas verlorenem Posten. Sie versuchen mit dramatischem Eifer einen Fall zu lösen, der eigentlich eher komödiantisch die Frage nach Schuld und Sühne stellt. Die Gefühlsausbrüche der Komissarin Ritschard, die als zufällig anwesende Konzertbesucherin im Abendkleid ihren Dienst verrichtet, wirken deplatziert. Und das handgreifliche, etwas hysterische Vorgehen ihres im FC-Luzern-Leibchen ermittelnden Kollegen Flückiger bringt nicht viel. Am ehesten verfängt das Drama, wenn es wie im Fall des vergifteten Klarinettisten gekonnt übertrieben wird: Der Mann wird in letzter Sekunde mittels Luftröhrenschnitt gerettet – Schweizer Taschenmesser sei Dank!

Neben den Schauspielern wurden für das One-Take-Movie ein Orchester (das Jewish Chamber Orchestra Munich) und Hunderte Statisten aufgeboten. Es gab insgesamt vier Durchläufe à 88 Minuten, zwei auf Hochdeutsch und zwei auf Schwyzerdütsch. Die besten Versionen werden nun am Sonntag ausgestrahlt. Es handelt sich um die zweite von Levy verantwortete Luzerner «Tatort»-Produktion (nach «Schmutziger Donnerstag» von 2013) sowie um die viertletzte Folge aus Luzern. 2020 geht es bekanntlich mit einem neuen Team in Zürich weiter.???

Kritische Stimmen im Vorfeld

Man darf gespannt sein, wie das Fernsehpublikum «Die Musik stirbt zuletzt» aufnimmt. Im Vorfeld gab es kritische Stimmen. Die Bild hat nach ersten bösen Reaktionen im Internet spekuliert, ob die Folge bald als «schlechtester Tatort aller Zeiten» in die Annalen eingehen werde. Gemäss dem deutschen Boulevardblatt gab der experimentelle Streifen auch in den Redaktionen von ARD und SRF zu diskutieren, ja, sei sogar zwischenzeitlich auf der Kippe gestanden.

So weit ist es doch nicht gekommen. Offiziell bildet die Folge den Startschuss zur «Tatort»-Saison 2018/19. Man habe bewusst einen Termin Anfang August gewählt, lässt SRF auf Anfrage wissen. Man wolle den Film rechtzeitig vor Beginn des Lucerne Festivals, dem grossen Sommerevent im KKL, zeigen. Dieses startet am 17. August. Es gehe also keineswegs darum, die experimentelle Folge im Sommerloch zu verstecken, wird versichert.

Allen Beteuerungen zum Trotz: Der Sendeplatz ist nicht sehr schmeichelhaft. Im Sommer erscheinen in der Regel alte Folgen oder aber Flops wie jüngst Til Schweigers «Tschiller: Off Duty» (BaZ vom 7. Juli). Und dass die neue «Tatort»-Saison nun schon am 5. August mit dem Luzerner Fall beginnen soll, leuchtet nicht ganz ein. Für gewöhnlich beginnt sie nämlich erst Ende August oder Anfang September. Zwischen dem Luzerner «Tatort» und der nächsten neuen Folge vergehen denn auch drei Wochen; erst dann erscheint die Serie im gewohnten Wochenrhythmus. Man wird den Eindruck nicht los, dass der KKL-«Tatort» den ARD-Leuten, die in Sachen Sendetermin das letzte Wort haben, nicht geheuer ist. Das ist bedauerlich. Denn mit ein wenig Humor ist dieser One-Take gut geniessbar.

«Tatort: Die Musik stirbt zuletzt», SRF 1, So, 5. August, 20.05 Uhr. (Basler Zeitung)