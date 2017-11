Pädo-Leiche im Clown, Paul Auster im Film

«Gott ist auch nur ein Mensch»: Der Titel des neuen Münster-«Tatorts» macht Laune. Und adrett gegoogelt flattern die geflügelten Worte daher, welche die Drehbuchautoren Christoph Silber und Thorsten Wettke mit Schmackes in den Film einstreuen, von Senecas «Vita brevis, ars longa» («Kurz ist das Leben, lang die Kunst») bis zu Flauberts «L’homme n’est rien, l’Œuvre – tout» («Der Mensch ist nichts, das Werk – alles»). Auch ohne Warhols legendäre «15 Minuten Ruhm» geht es hier nicht. Schliesslich ist die Kulisse des Krimis ein Kunstfestival: die Internationalen Skulptur-Tage Münster, die nur alle 10 Jahre stattfinden. Noch vor der feierlichen Eröffnung wird vor dem Rathaus ein lebensgrosser Jack-in-the-Box deponiert: Im kunstvollen Clownskostüm steckt die Leiche eines desavouierten ehemaligen Stadtrats, der kleine Pfadfinder missbraucht haben soll. Ein elterlicher Racheakt? Eine makabre Kunstaktion?

Es mangelt jedenfalls nicht an Verdächtigen, von braven Familienvätern bis zu irren Künstlern. Unter letzteren gibts einen Phobiker mit mysteriösem Koffer, eine Videokünstlerin, die Bilder aus ihrer Gebärmutter streamt; und, als Superstar, den Aktionskünstler G.O.D., der einen Knaller angekündigt hat – und dessen Darstellung durch Aleksandar Jovanovic selbst ein ziemlicher Knaller ist. Gegen ihn zieht sogar unser Lieblingsnarzisst, Rechtmediziner Boerne (Jan Josef Liefers), auf mehreren Ebenen den Kürzeren. Kurz: Das personelle Menü ist so pseudo-exotisch, dass es schon wieder Spass macht. Und Matthias Bundschuh setzt als diskretes, blutsverwandtes Faktotum der Ausstellungskuratorin gekonnt einen Kontrapunkt dagegen.

Wenn Kunst ins Rauchen kommt



Die Skulptur-Tage bilden im übrigen das fiktive Pendant zur realen Kunstschau Skulptur-Projekte, einem hochkulturellen Vorzeigeprogramm der Stadt Münster, dessen 5. Ausgabe eben im Oktober zu Ende ging. Claes Oldenburgs «Giant Pool Balls» der ersten Projekte-Ausgabe (1977) gehören zum optischen Auftakt des Films. Später kommen sie als komische Note ins Spiel beziehungsweise ins Rauchen, wenn Kommissar Thiels Vaddern eine seiner Kiffer-Eskapaden absolviert. Die ist deutlich amüsanter als die verquälte, völlig unglaubwürdige Dauer-Neckerei zwischen der Kuratorin (Victoria Mayer) und «Frankie» Thiel (Axel Prahl) oder das Getue der karikaturesken Ex-Kuratorin (Gertie Honeck). Merkwürdig auch, dass man sich nicht bemüht hat, den grossen Altersunterschied zwischen Mayer und Prahl wegzuschminken – wo die im Film doch als gleichaltrige Kommune-Kids seinerzeit die Kleider getauscht haben sollen.

Aber abgesehen von solchen Irritationen, erkennt man in dem leichenreichen Krimi mit den butterweichen Bonmots und den drolligen Monstrositäten (samt ausgefeilter Thanatopraxie), der von Regisseur Lars Jessen mit versierter Zurückhaltung und symbolisch aufgeladenen Spiegel-Ansichten verfilmt wurde, eine Art Paul-Auster-Hommage. Da arbeitet sich ein Serienkiller mit offensichtlich höheren Aspirationen an Monstern unserer Zeit ab: so einem kriminellen Pädophilen, einem Rassisten, einem korrupten Steuerhinterzieher. Und während Boerne von Künstlerruhm träumt und G.O.D. endgültig abdreht, entpuppt sich am Ende alles als – Kunst. So sieht sie aus, die postmodern verspiegelte, geschniegelte Variante des heissen Bemühns, den Münsteraner «Tatort» von seinem kultigen, aber etwas zerknitterten Klamauk-Image zu befreien. Das war weder gottserbärmlich noch göttlich, sondern einfach – hübsches Handwerk. (Tages-Anzeiger)