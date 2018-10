Panne bei SRF dauert an

Am Montagabend traten bei den Sendungen von SRF technische Probleme auf. «Schweiz aktuell» wurde in einer verkürzten Version ausgestrahlt, bei «Tagesschau» und «10vor10» kam es ebenfalls zu Problemen. «Glanz&Gloria» und die «Tagesschau Nacht» konnten nicht gesendet werden.

Die Störung ist auch am Dienstagmorgen noch nicht behoben. In einem Info-Balken auf dem Bildschirm weist SRF auf die Panne hin. Man sei darum bemüht, den Fehler so rasch wie möglich zu beheben. Um 07.30 Uhr flimmerte ein bunter Bildschirm anstelle des Fernsehprogramms.

Bei SRF waren zunächst keine weiteren Einzelheiten zu erfahren.