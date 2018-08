Schweizer «Tatort» mit Zuschauer-Minusrekord

Während die TV-Kritiker den neusten Schweizer «Tatort» lobten, straften ihn die Zuschauer ab. Nur 440'000 Zuschauer sahen den Film «Die Musik stirbt zuletzt» in der Schweiz. Es ist das schlechteste Resultat eines Schweizer Tatorts; die Krimis erreichen sonst durchschnittlich gegen 600'000 Zuschauer.

In Deutschland verfolgten 4,79 Millionen Zuschauer den Krimi, der von Regisseur Dani Levy in einer einzigen Kamerafahrt gedreht wurde. Auch das ist ein Minusrekord. Der bislang schwächste «Tatort»-Krimi war der 130 Minuten lange Kinofilm «Off Duty» mit Til Schweiger am 8. Juli dieses Jahres, der 5,34 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 18,6 Prozent hatte.

Ein erfolgreicher «Tatort» erreicht um die neun, manchmal auch deutlich über zehn Millionen Zuschauer. «Angesichts des Stoffs, der dramaturgischen Umsetzung und des experimentellen Ansatzes von Dani Levys Film ist das für einen Sonntagskrimi mitten in der Sommerhitze in meinen Augen ein sehr respektables Ergebnis», sagte ARD-Programmdirektor Volker Herres gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. «Aber natürlich sind das nicht die Zuschauerzahlen, die wir uns für einen «Tatort» in der Hauptsaison wünschen.»

Im April hatte sich das Schweizer Fernsehen entschieden, den Luzerner «Tatort» nach sechs Jahren zu beenden. Ab Januar 2019 verlagert SRF die Produktion mit einem neuen Team nach Zürich. Die bisherigen Kommissare, die in Luzern ermittelten, werden ausgewechselt. Welche Schauspieler die neuen Rollen übernehmen werden, ist noch nicht bestimmt.

(phz)