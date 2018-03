Auf zur Oscar-Afterparty!

Kaum ist der letzte Oscar vergeben, steigen in Hollywood die traditionellen Afterparties. Beim Governors Ball gibt es edle Häppchen vom österreichischen Starkoch Wolfgang Puck, bei der Sause von Vanity Fair zeigen die Stars nochmals ihre chicken Roben und Anzüge - die Oscars boten dieses Jahr keine Überraschung, die Parties danach leider auch nicht.

Zu reden gab lediglich die Sause von Jay-Z und Beyoné. Für ihre eigene Afterparty zu Ehren von Mary J. Blige soll das Glamour-Paar die Tiefgarage des Edelhotels Chateau Marmont gemietet haben. Diese wurde dann laut Insidern ordentlich aufgepeppt - mit Kronleuchtern, dunklen Teppichen und lauschigen Sitzecken. Blige zeigte sich in einem Interview vor der Oscar-Gala gerührt über den Effort ihrer Freunde: «All this love, it's so beautiful. I feel blessed...I feel really blessed to have people care about me that much.»

(kpn)