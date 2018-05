Danny Boyle dreht den nächsten Bond

Der britische Oscar-Preisträger Danny Boyle («Slumdog Millionaire») wird Regie beim nächsten Bond-Film führen. EON Productions und Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM) haben mit Universal Pictures eine Vereinbarung über die weltweite Veröffentlichung des 25. James-Bond-Films getroffen. Das Drehbuch komme von John Hodge, mit dem Boyle bereits für den Kultfilm «Trainspotting» zusammengearbeitet hat.

We’ve been expecting you… #Bond25, Daniel Craig’s 5th outing as 007, will be directed by Academy Award-winning Danny Boyle from an original screenplay by John Hodge. Production is set to begin on 3 Dec 2018. MGM will partner with Universal Pictures to release the film worldwide pic.twitter.com/h8fVhyYhyY