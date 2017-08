Der Oberclown der USA ist gestorben

Mit Klamauk und Grimassen brachte Jerry Lewis die Welt zum Lachen. Seinen Aufstieg erlebte er an der Seite von Dean Martin. Danach feierte er Solo-Erfolge, ob als Trottel oder verrückter Professor. Die Karriere des Oberclowns der USA prägte eine Generation. Als Schauspieler, Regisseur, Wohltäter und komischer Kauz hinterliess Lewis einen bleibenden Eindruck.

Als der Komiker 2014 einen zweiten Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood erhielt, blödelte er herum und biss Regisseur Quentin Tarantino in die Hand. Dieser feierte Lewis danach trotzdem als «Schatz» und «einen der grössten Schauspieler und Regisseure in der Geschichte des Kinos».

Aktiv bis über 90

Nun trauern seine Familie, Freunde, Fans und Kollegen. Lewis ist mit 91 Jahren gestorben. Nach Angaben seine Familie starb er am Sonntag in seinem Haus in Las Vegas eines natürlichen Todes, friedlich im Kreise seiner Angehörigen.

Lewis' Karriere umfasste sieben Jahrzehnte. Erst als eine Hälfte des Komiker-Duos Martin und Lewis in den 1940er und 50er Jahren, dann bis zu den 70ern als Slapstick-Filmstar und Regisseur - und schliesslich in grösseren Rollen in Hollywood und auf dem Broadway. Lewis arbeitete auch noch mit über 90. «Ich frage mich auch manchmal, wo ich die ganze verdammte Energie hernehme», sagte er 2014 dem Magazin «GQ».

Die Liebe zur Bühne bekam Lewis, der 1926 in Newark im US-Bundesstaat New Jersey als Joseph Levitch geboren wurde, von seinen Eltern. Vater Danny Levitch, ein Nachtclub-Sänger, brachte mit seinem komischen Talent auf der Bühne den Saal zum Kochen. Sein Sohn, der nach eigener Aussage mit «Schminke im Blut» aufwuchs, wurde süchtig nach Applaus und tingelte schon mit 18 als Alleinunterhalter durch die Clubs.

Durchbruch mit Martin

Den Durchbruch schaffte er, als er 1945 den neun Jahre älteren italo-amerikanischen Schnulzensänger Paul Dino Crocetti kennenlernte, der sich Dean Martin nannte. Martin sei für ihn «der grosse Bruder, den ich nie hatte» gewesen, erzählte Lewis dem «GQ».

Sie waren das perfekte Paar: Der gut aussehende Martin in der Rolle des seriösen Charmeurs, Lewis als blödelnder Kindskopf und tollpatschiger Clown. «Sie waren wie Rockstars, bevor es Rockstars gab», schrieb die «New York Times».

Damit landeten sie auf Olymp des Unterhaltungsgeschäfts: Von Charlie Chaplin holte sich Lewis Tipps für das Schneiden seiner Filme, und der alternde Stan Laurel erzählte ihm viele Abende lang von seinen Frauengeschichten.

Doch nach rund zehn gemeinsamen Bühnen-Jahren zerstritten sich Lewis und Martin und sprachen 20 Jahre kein Wort mehr miteinander. Nach der Versöhnung schrieb Lewis das Buch «Dean and Me - A Love Story».

Als «verrückter Professor» brilliert

Aber auch solo begeisterte er die Massen. Er drehte Kassenknüller wie «Der Regimentstrottel», «Geisha Boy», «Hallo, Page» und «Geld spielt keine Rolle». Als Höhepunkt seiner Blödelkunst gilt «Der verrückte Professor» von 1963, der 33 Jahre später mit Eddie Murphy neu verfilmt wurde. «Mein Baby» nannte Lewis den Film.

Aber auch in dramatischen Rollen wie 1981 an der Seite von Robert de Niro in «King of Comedy» feierte er Erfolge. Lewis spielte in mehr als 80 Kino- und Fernsehfilmen und führte Regie in über einem Dutzend anderer. Doch nicht auf all seine Arbeit war er stolz.

Sein Film über einen deutschen Zirkusclown, der nach einem abfälligen Kommentar über Adolf Hitler ins Konzentrationslager kommt, wo er jüdische Kinder erst zum Lachen bringt und sie dann in die Gaskammern führen soll, kam nie an die Öffentlichkeit.

Das gescheiterte Projekt

Der 1972 gedrehte «The Day The Clown Cried» galt lange als Kino-Mythos und Film-Phantom. In einem Dokumentarfilm des deutsch-australischen Grimme-Preisträgers Eric Friedler, der 2016 zu Lewis' 90. Geburtstag ausgestrahlt wurde, äusserte er sich erstmals ausführlich dazu.

Er sei mit dem Filmprojekt gescheitert. «Ich habe schlechte Arbeit abgeliefert, als Autor, als Regisseur, als Schauspieler, als Produzent. Bei meinem Versuch, dieses grosse Menschheitsverbrechen von der Realität in die Fiktion hinüberzubringen, besetzten die Gräuel mein ganzes Denken und Fühlen.»

Ehrenoscar

Der Misserfolg beschäftigte Lewis so sehr, dass er mehr als zehn Jahre lang keinen Film mehr drehte. Am Ende hat er seinem Ruf aber kaum geschadet. Bis heute sei Lewis seiner Zeit voraus, lobte ihn einmal Regie-Star Martin Scorsese, und Komiker-Kollege Jerry Seinfeld feierte ihn als die «Essenz aller Comedy». «Wenn man Jerry Lewis nicht versteht, versteht man Comedy nicht.»

Für seinen Einsatz im Kampf gegen Armut und Krankheiten bekam der siebenfache Vater 2009 einen Ehrenoscar. Seit 1966 stand er 45 Jahre lang als Gastgeber einer TV-Mammutshow für Muskelkranke auf der Bühne. Erst mit 85 Jahren trat er kürzer und gab diesen Einsatz auf. (fal/sda)