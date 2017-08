Der dressierte Soldat

Kürzlich waren zwei weisse Nordkoreaner in einer Videobotschaft zu sehen. Sie priesen Kim Jong-un und drohten, die USA dem Erdboden gleichzumachen, sollte Donald Trump einen Angriffsbefehl geben. Der offizielle Anlass des Auftritts war der Tod ihres Vaters: James Dresnok, ein amerikanischer Deserteur. Weil die USA und Nordkorea sich gerade mit Drohungen überhäufen, ist jetzt kein schlechter Zeitpunkt für den Auftritt der langnasigen Nordkoreaner: Seht her, Genossen, es ist möglich, die Imperialisten auf den richtigen Weg zu führen.

James Dresnok wuchs in Waisenhäusern auf, nachdem die Mutter gestorben war und der Vater ihn verlassen hatte. Er meldete sich bei der Army und wurde nach Deutschland geschickt. Als er zurückkehrte, liess sich seine Frau scheiden. Er blieb bei der Armee und wurde als 20-Jähriger nach Korea entsandt. Um an Alkohol und Prostituierte zu kommen, fälschte er Ausgangspapiere. Dem Militärgericht entkam er, indem er 1962 am helllichten Tag die entmilitarisierte Zone durchquerte. Er hatte Glück, auf keine Mine zu treten.

Die Nordkoreaner spannten ihn umgehend für Propagandabotschaften ein, die sie den amerikanischen Soldaten im Süden vorspielten. Zusammen mit drei anderen US-Deserteuren lebte Dresnok in Pyongyang. Nach ein paar Jahren beklagten die Amerikaner unüberwindbare kulturelle Gräben. Sie beantragten bei der sowjetischen Botschaft Asyl, das ihnen aber verweigert wurde.

Die Fürsorge des Grossen Führers

Die Reaktion des Regimes: Mehr «Erziehung». 1972 war aus James Dresnok ein strammer Nordkoreaner geworden, man verlieh ihm das Bürgerrecht. Er unterrichtete an einer Militärschule in Pyongyang Englisch und übersetzte amerikanische Radiosendungen ins Koreanische. Über die Jahre erlangte er Berühmtheit, als er in Filmen und Serien den fiesen Amerikaner spielte. Er heiratete eine Rumänin, mit ihr hatte er jene zwei Söhne, die nun, offenbar einer kompletten Gehirnwäsche unterzogen, im Fernsehen auftraten.

Ist James Dresnok ein charakterloser Feigling – oder eine tragische Figur? Der Dokumentarfilm «Crossing the Line», den zwei Briten über ihn drehten, gibt zu bedenken: Drei der vier amerikanischen Deserteure in Nordkorea stammten aus zerrütteten Familien ohne Väter. Es sei kaum ein Zufall, dass es sie in ein Land zog, wo der Machthaber als übergrosse Vaterfigur inszeniert werde. Tatsächlich bricht Dresnok im Film in Tränen aus, als er auf die Fürsorge des Grossen Führers zu sprechen kommt.

Ihr Vater sei im Alter von 74 Jahren einem Herzanfall erlegen, teilten die Söhne in akzentfreiem Nordkoreanisch mit. Er habe von der regierenden Arbeitspartei bis zuletzt «nur Liebe» erfahren. Einziger Misston in der erbaulichen Botschaft: Der Vater ist offenbar bereits vor einem Jahr gestorben. Die Propaganda geht für James Dresnok auch im Grab weiter.

(Tages-Anzeiger)