«Er war ein Raubtier» – Dustin Hoffman soll 17-Jährige sexuell belästigt haben

Nach den Belästigungsvorwürfen gegen Produzent Harvey Weinstein und Schauspieler Kevin Spacey sieht sich nun eine weitere Legende Anschuldigungen ausgesetzt: Dustin Hoffman (80). Die Autorin Anna Graham Hunter behauptet im «Hollywood Reporter» 1985 von Hofmann am Set des Films «Death of a Salesman» sexuell belästigt worden zu sein. Hunter war damals 17 Jahre alt und Praktikantin.

«Er flirtete, fasste mir an den Hintern und sprach mit mir über Sex. Eines Tages ging ich in seine Garderobe, um seine Frühstücks-Bestellung aufzunehmen. Er sah mich an, grinste. Dann sagte er: «Ich möchte ein hartes Ei – und eine weiche Klitoris.» Seine Entourage habe sich köstlich amüsiert. Sie habe die Umkleide verlassen, sich ins Badezimmer zurückgezogen und geweint. Ein Verantwortlicher am Set habe ihr danach geraten, einige ihrer Werte zu Zwecken der Produktion zu «opfern». Ihr Fazit: «Er war ein Raubtier, ich ein Kind und das war sexuelle Belästigung.»

Oscar-Gewinner Hoffman reagierte umgehend auf die Vorwürfe. In einem Statement liess er sich wie folgt zitieren: «Ich habe den grössten Respekt vor Frauen und fühle mich schrecklich, dass etwas, was ich getan haben könnte, sie in eine unangenehme Situation gebracht hat. Es tut mir leid. Die Geschichte spiegelt nicht wider, wer ich bin.» (nlu)