«Es würde mich erstaunen, wenn er jemals wieder gebucht würde»

Opfer einer Hexenjagd oder Päderast? Film- und TV-Star Kevin Spacey teilt seine Fangemeinde nach den Anschuldigungen von Schauspieler Anthony Rapp in zwei Lager. Rapp hatte gesagt, dass Spacey ihn als 14-Jährigen auf sein Bett gelegt habe und auf ihn gestiegen sei. Allerdings ist die Tat 30 Jahre her, Spacey kann sich nicht an sie erinnern, hat sich aber trotzdem im Konjunktiv bei Rapp entschuldigt: Wenn er sich damals so verhalten habe, wie Rapp es beschreibe, dann schulde er ihm eine aufrichtige Entschuldigung für etwas, das zutiefst unangemessenes betrunkenes Verhalten gewesen wäre.

So weit die Lage gestern. Inzwischen hat Netflix bekannt gegeben, keine weitere Staffel vom Serienhit «House of Cards», wo Spacey die Hauptrolle innehat, mehr zu produzieren. Dieser Entscheid ist sicher schon vor längerer Zeit gefällt worden, doch der Zeitpunkt der Bekanntgabe ist eindeutig: Netflix distanziert sich von Spacey. Der ehemalige «House of Cards»-Produzent Beau Willimon spricht von einer «zutiefst beunruhigenden Geschichte», derweil die Emmy-Akademie eine bereits ausgesprochene Auszeichnung an Spacey zurückzieht.

Spaceys kommende Filme

Bereits hat sich im Zuge der Rapp-Geschichte auch die Chefin des Royal Court Theatre in England zu Wort gemeldet. In der Londoner Theaterszene, wo Spacey einige Zeit aktiv war, habe es «Befürchtungen» gegeben, was Spacey angehe. Im Zuge von Rapps Geschichte macht auch ein 12 Jahre alter Ausschnitt aus der TV-Serie «Family Guy» die Runde. In der Szene sieht man ein nacktes Kind durch eine Menschenmenge laufen. «Hilfe, ich bin aus Kevin Spaceys Keller entwischt!», ruft es.

Was bedeutet dies für die Karriere von Spacey? Ein Produzent, der mit Spacey zusammenarbeitete, sagte, dass Spaceys Karriere eine einzelne Anschuldigung überstehe – wenn es dabei bleibe. US-Krisenberater Jonathan Bernstein denkt ähnlich und verweist auf die gravierenderen und quasi bewiesenen Taten eines Harvey Weinstein: «Ohne weitere Vorwürfe ist Spacey bald nicht mehr in den News.» Darauf setzen auch die Verleiher von Spaceys nächsten zwei Filmen: «Gore» und «All the Money in the World» sollen wie geplant gezeigt werden.

Der Fall Bryan Singer

Andere Brancheninsider sind weniger optimistisch, was Spaceys Karriere angeht. Rod Lurie, ein Regisseur mit dem Spacey für Netflix zusammengearbeitet hat, sagte: «Es würde mich erstaunen, wenn Kevin jemals wieder als Schauspieler gebucht würde.» Tatsächlich: Zwar hat Spacey kein Geständnis abgelegt und Rapps Beschuldigungen könnten frei erfunden sein – es gibt weder Zeugen für den Vorfall, noch erwähnte Rapp ihn jemandem gegenüber. Doch in einem Amerika, wo politische Korrektheit grassiert, können solche Anschuldigungen dennoch eine Karriere beeinflussen. Als Regisseur Bryan Singer 2014 sich ähnlichen Vorwürfen ausgesetzt sah, wurde die Premiere seines Films «X-Men: Days of Future Past» verschoben, und Singer wurde ein Interviewverbot auferlegt. Erst als der Mann, der ihn beschuldigte, seine Aussage widerrief, war Singers Karriere wieder im Courant normal.

Dem widerspricht eine weitere Sicht, die in der Causa Spacey zu hören ist: dass Künstlerstars wie er unantastbar sind. Als Beweis wird auf Woody Allen oder Roman Polanski verwiesen, denen Missbrauchsvorwürfe nichts anhaben konnten – grosse Kunst wiege für viele einen Missbrauch auf. Im Fall von Spacey ist der Vergleich mit Allen und Polanski aber heikel. Die beiden sind in erster Linie Autorenfilmer und als solche weniger austauschbar – und vor allem sichtbar – als ein Schauspieler. (phz)