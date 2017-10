Kein richtiges Leben im falschen

Wir wollen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, aber «The Square», der Cannes-Gewinner von diesem Frühjahr, ein schwedischer Film über die Scheinheiligkeiten des Kunstbetriebs, ist eine bloss halbherzige Satire. Wenn man ihr die Temperatur messen müsste: Sie bleibt meist lauwarm und kühl.

Und was die Schärfe angeht: Als Werkzeug zur Analyse des Kunstbetriebs wirkt der Film ziemlich stumpf und schneidet vielleicht am besten dort, wo die Kamera beinahe dokumentarisch beobachtet und keine Geschichte einfangen muss. Aber als Film, der uns mit seinen Einstellungen und Bildern sowie kraft seiner Erzählung in Bann schlagen sollte, ist dieser etwas ungelenke Streifen von Regisseur Ruben Östlund, der den Stoff zuerst als Theaterstück entwickelt hat, eine Enttäuschung.

Die Ironie in den Dingen

Eines muss man dem Kunstbetrieb und der zeitgenössischen Kunst ja lassen: Die Ironie liegt oft in den Dingen. Oder kann man die zwei Dutzend Abfallhaufen ernst nehmen, die fein säuberlich aufgereiht sind im diesem Museum für Moderne Kunst in Stockholm, das von Christian, dem Protagonisten des Films, geleitet wird? Die Besucher jedenfalls suchen fluchtartig das Weite, wie wenn sie sagen möchten: Müll ist nicht Kunst, sondern ein Problem, das entsorgt werden muss.

Kaum hat Christian an einer Vernissage seine Eröffnungsrede beendet, da trampeln die Gäste auch schon wie eine Herde Kühe bei einer Stampede zum Buffet, das viel wichtiger ist als die Kunst. Aber auch die Podiumsdiskussion im Museum wird zum Desaster. Nichts als Plattitüden werden hier verzapft, während ein anscheinend an Tourette-Syndrom erkrankter Zuhörer dazwischenruft und die Moderatorin auffordert, ihre Brüste zu zeigen. Auch wenn das ungehörig ist, so fragt sich mancher, ob der Kranke nicht doch viel gesünder ist als die Gesunden.

Dem Kunstbetrieb wird in solchen Szenen ein Spiegel vorgehalten, der nichts verzerrt und überhöht, in dem aber so etwas wie eine negative Utopie aufscheint: An Scheinheiligkeit, an wohlfeilem Humanismus ist die Kunstwelt ja nur noch mit der Kirche zu vergleichen. Und wenn künftig die Bewirtschaftung unserer gesellschaftlichen Probleme ganz in den Kunstkontext abwandern sollte, dann gnade uns Gott.

Aber das alles ergibt noch keinen Film. Da brauchts eine Geschichte und in unserem Fall gar eine doppelte: Christian, gespielt von Claes Bang, installiert auf dem Vorplatz des Museums ein vier mal vier Meter grosses Quadrat, das als symbolischer Hort der Humanität gelten soll. In einem aufwendigen Verfahren heben die Bauarbeiter für das Kunstwerk das Kopfsteinpflaster aus und bauen eine Leuchtröhre ein, die das Quadrat weithin sichtbar macht. Das Quadrat ist der künstlerisch-reflexive Zugang zur Menschlichkeit.

Das Ringen um die Moral

Christian gerät, das ist der zweite Erzählstrang, in einer Menschenansammlung in eine Rangelei, bei der ihm Portemonnaie und Handy geklaut werden. Mithilfe des Computers kann er das Handy schnell orten und macht sich am Steuer seines moralisch und ökologisch einwandfreien Tesla-Automobils auf in die Vorstädte. Hier kommt er in Kontakt mit Bettlern und Obdachlosen, denen er Almosen verteilt. Dann spürt ihn ein zwölfjähriger Junge aus einer Immigrantenfamilie auf, der ihn lautstark verurteilt dafür, dass er seinesgleichen als Diebe seines Handys verdächtigt. Das ist sozusagen der praktische Zugang zur Menschlichkeit.

«The Square» fokussiert also gleich doppelt auf die humanitäre Frage und erwischt damit den Kunstbetrieb dort, wo es wehtut: Die Reichen werden bei ihren Kunst-Gottesdiensten im Museum gezeigt, an denen sie sich Speisen und Champagner einverleiben sowie Almosen an Museen und Künstler verteilen, was ja etwas von einem modernen Ablasshandel hat. Nur dann, wenn ein Künstler bei einem Wohltätigkeitsessen einen regelrechten Affentanz aufführt und alle Grenzen überschreitend eine Frau fast vergewaltigt, lassen sich die Kunstfreunde aus der Reserve locken und hauen auf den Künstler ein. Christian ist gewissermassen der Hohepriester dieser Kunst-Gottesdienste. Er ist ein moralisch guter Mensch par excellence, der es am Schluss auch wirklich schafft, sich beim Immigrantenkind noch zu entschuldigen.

So gut es Christian gelingt, seine private Moral einigermassen in der Balance zu halten, so sehr scheitert er als Museumsdirektor. Er stolpert über einen Werbefilm für sein Kunstquadrat, den er nicht mal selbst konzipiert hat. Gezeigt wird, wie sich ein blondes (schwedisches) Mädchen in das Viereck rettet und dort explodiert. Das Filmchen hat rekordhohe Einschaltquoten auf den sozialen Netzen, wird aber von der Presse und der Öffentlichkeit als fremdenfeindlich abgelehnt. So tritt Christian als Direktor zurück und muss sich in diesem Moment eingestehen, dass die Kunst nicht alle gesellschaftlichen Probleme übertünchen kann. Denn, wie Adorno schon sagte, es gibt wohl kein richtiges Leben im falschen. (Basler Zeitung)