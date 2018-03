Lara Croft, kaum wiederzuerkennen

Die Schwedin Alicia Vikander ist 1,66 Meter gross, 29 Jahre alt und von eher zierlicher Statur. Vergleicht man sie mit Angelina Jolie, wirkt sie zarter und deutlich kleiner. Dabei sind es nur gerade drei Zentimeter. Angelina Jolie war mal in zwei Filmen Lara Croft (2001 und 2003). Sie ist es nicht mehr. Übernommen hat Alicia Vikander.

Die neue Lara Croft wirkt viel verletzlicher und weniger sexy im Sinne von billig. Sie hat einen deutlich kleineren Busen als Jolie – und einen viel, viel kleineren als die Lara Croft, wie sie die Schöpfer des beliebten Videospiels «Tomb Raider» einst gestalteten. Dafür ist Croft à la Vikander zäh, bisweilen schelmisch, bisweilen grimmig und oft nachdenklich. Sie kommt ohne Shorts aus, sondern trägt in der neusten Hollywood-Version von «Tomb Raider» meistens olivgrüne Allzweckhosen. Sie trägt ein Tank Top und immer einen Büstenhalter. Sex ist ihre Waffe (oder ihre Masche) also nicht. Ohne Akrobatik und Fitness aber kommt auch die Neue nicht aus, denn das gehört zur DNA von Lara. Vikander als Croft schafft locker Klimmzüge, kann sich mehrere Meter an einem Rohr entlang hangeln, kann springen, boxen und sich im Zweikampf verteidigen; wenn auch mit Not.

All das braucht Lara Croft natürlich, denn das Abenteuer, in das sie verwickelt wird, ist von stark physischer Natur. Scharfe Psyche alleine hilft nicht weiter. Aber die hat Lara auch.

Ein langer Prolog

Regisseur Roar Uthaug lanciert seine Interpretation dieser Actionheldin noch einmal von Grund auf neu, und das ist gut so. Wir lernen Lara ganz zu Beginn als Mitglied eines Londoner Boxclubs kennen, dann als pfiffige Velokurierin und erst nach langem Prolog als Millionenerbin, deren Vater vor Jahren auf einer geheimnisvollen Mission vor der Küste Japans verschollen ging. Sie soll in der prunkvollen Geschäftszentrale der Firma Croft seinen Totenschein unterschreiben – und dann die Geschäfte weiterführen, so wird es von Mr. Yaffe (Derek Jacobi) und Ana Miller (Kristin Scott-Thomas), den Geschäftspartnern von Lord Richard Croft (Dominic West), erwartet.

Selbstverständlich kommt es anders. Mr. Yaffe überlässt Lara ein japanisches Puzzle, das ihr prompt den ersten Hinweis auf den Verbleib ihres Vaters liefert. Lara unterschreibt nicht. Stösst auf weitere Hinweise und sticht schliesslich von Hongkong aus ins Meer. Dabei hilft ihr Lu Ren (Daniel Wu), Kapitän einer knapp seetüchtigen Rostlaube. Sein Vater hatte bereits ihrem Vater seine Dienste angeboten.

Roar Uthaug versteht es, eine Geschichte zu erzählen. Er nimmt sich Zeit, uns Lara Croft mit all ihren Stärken und Schwächen vorzustellen. Wie er den Gegensatz zu ihrem durchschnittlichen Leben in London und dem, was sie in Asien erwartet, konstruiert, ist geschickt gemacht. Die Rätsel, die sie lösen muss, um die sagenumwobene Insel Yamatai zu finden, würden jedem «Room-Escape»-Spiel gut anstehen.

Erst dort angekommen, in einer Sturmnacht, treffen Lara und Lu auf den Bösewicht und eigentlichen Gegenspieler. Dieser Mathias Vogel (Walton Goggins) ist schön fies, wie es sich gehört. Und das «Tomb» – das Grab, die Gruft – das geraidet, also geplündert werden muss, betreten sie nach einigem Hin und Her, kühnen Sprüngen, tiefen Stürzen und krassen Kliffhängern gemeinsam, die Guten und die Bösen.

Tricks, Gags und Stunts

Das erinnert manchmal ganz stark, manchmal weniger stark an Indiana Jones. Es ist Abenteuerkino klassischen Zuschnitts mit fantasievollen Schauplätzen, einer recht gruseligen «Backstory» und ausgeprägt viel Todesgefahr. Steven Spielberg himself hätte das nicht viel besser hingekriegt. Viel bahnbrechend Neues ist jedoch nicht dabei. Weder die Tricks noch die Gags noch die Stunts. Es gibt in der ganzen Solidität aber auch fast keine Holperer, die das Ganze unfreiwillig komisch machen oder zu ungläubigem Stirnrunzeln führen.

Am Ende ist Lara Croft zurück in London. Sie unterschreibt jetzt den Totenschein ihres Vaters, und wer sich vorher, in einer der wenigen ruhigen Minuten von «Tomb Raider», mal wunderte, weshalb denn Klasseleute wie Derek Jacobi und Kristin Scott-Thomas sich haben anheuern lassen – für drei oder vier Minuten Leinwandpräsenz – begreift es jetzt: Sie tauchen noch einmal kurz auf und der Film endet so, dass wir checken: Sie werden wieder auftauchen. Da ist der nächste Teil (Plural: Da sind die nächsten Teile?) bereits im Kern angelegt.

Wahrscheinlich geht es weiter, bis diese durchtrainierte, fesche, mutige und sexy Alicia Vikander zu alt sein wird für diese Rolle. (Sexy im Sinn von: anziehend stark.) Das steht im Moment nicht zu befürchten. Im Gegenteil: Vikander ist so interessant und vielschichtig, dass es nicht fad wird oder blöd. Die alte Lara Croft à la Jolie dagegen kommt einem nun vor, wie eine schrecklich simple Comicfigur aus einer fast vergessenen Zeit. (Basler Zeitung)