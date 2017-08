«Ohne Jerry Lewis ist die Welt weniger witzig»

Die Nachricht vom Tod des US-Komikers und Entertainers Jerry Lewis ist in der Film- und Fernsehbranche in den USA mit Trauer aufgenommen worden. Lewis' Tod sei «ein grosser Verlust» für die Comedy-Branche, schrieb die Schauspielerin und Komikerin Whoopi Goldberg am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

I realize I may be late with all this but all know is,losing Dick Gregory & Jerry Lewis is a gain 4 heaven, but big loss for comedy — Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) 20. August 2017

Lobende Worte von US-Regisseur Martin Scorsese: «Er war ein Gigant. Er war ein Pionier. Er war ein grossartiger Entertainer. Er war ein grossartiger Künstler. Und er war ein bemerkenswerter Mann. Ich hatte die Ehre, mit ihm zu arbeiten, und das war eine Erfahrung, die ich immer schätzen werde. Er war wahrhaftig einer unserer Grössten.» Schauspieler Robert De Niro erklärte, Lewis sei ein «Pionier der Komödie und des Films» gewesen. «Du wirst vermisst werden», erklärte De Niro.

Schauspieler Jim Carrey twitterte, Lewis sei «ein unbestreibares Genie» gewesen.

That fool was no dummy. Jerry Lewis was an undeniable genius an unfathomable blessing, comedy's absolute! I am because he was! ;^D pic.twitter.com/3Zdq9xhXlE — Jim Carrey (@JimCarrey) 20. August 2017

US-Komiker und Moderator Jimmy Kimmel würdigte Lewis als «genialen Komiker, Schauspieler, Regisseur, Erfinder, Philanthropen».

Jerry Lewis was a genius comedian, actor, director, inventor, humanitarian and, as a Las Vegan, what I miss most..https://t.co/R0uLkPOwyU — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 20. August 2017

Talk-Legende Larry King erklärte: «Jerry lebte, um die Welt zum Lachen zu bringen, und wir lachten jahrzehntelang. Sein Talent wurde nur noch von seiner Humanität übertroffen.»

Jerry lived to make the world laugh, and laugh we did for decades. His talent was surpassed only by his humanitarianism. Rest well pal — Larry King (@kingsthings) 20. August 2017

«Ich hoffe, dass sein Leben nach dem Tod ein warmer und friedlicher Zufluchtsort ist», twitterte Patton Oswalt:

Jerry Lewis has passed on. I sincerely hope his afterlife is a warm, peaceful...



...haven. — Patton Oswalt (@pattonoswalt) 20. August 2017

Jamie Lee Curtis schrieb: «Jerry Lewis ragte weit hinein in meine Familie. Er machte viele Filme mit meiner Mutter und machte Zuhause-Videos mit Janet (Leigh) und Tony (Curtis). Er brachte mich und viele andere zum Lachen.»

Jerry Lewis loomed large in my family. Many movies with my mom & he made home movies with Janet and Tony. He made me and many laugh. #rip pic.twitter.com/4LbEbc9FCT — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) 20. August 2017

«Mein Beileid an die Familie von Jerry Lewis. Die Welt ist heute um einiges weniger witzig», meint William Shatner via Twitter.

Condolences to the family of Jerry Lewis. The world is a lot less funnier today. ?? — William Shatner (@WilliamShatner) 20. August 2017

Der US-Komiker und Entertainer Jerry Lewis war am Sonntag im Alter von 91 Jahren in Las Vegas gestorben. Er galt als Grossmeister des Filmklamauks in den USA. Seit den 50er Jahren spielte er in mehr als 60 Filmen mit. (chk/AFP/AP)