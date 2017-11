Klassiker der Woche: Cornelius Gurlitt, Komponist

Wer nach Cornelius Gurlitt googelt, findet Hunderte von Berichten über seine Kunstsammlung, über Raubkunst, über die Ausstellungen, die derzeit in Bern und Bonn gezeigt werden. Aber man findet, zwischendrin, auch Klavierstücke für Kinder. Oder Lieder. Oder das schlichte, aber charmante Miniature Trio, das hier gespielt wird.

Es sind natürlich zwei verschiedene Cornelius Gurlitts, die da in der digitalen Welt durcheinandergeraten. Der eine, mit den Lebensdaten 1932–2014, versetzte die Kunstwelt nachhaltig in Aufruhr. Der andere wurde 1820 geboren, starb 1901 und machte dazwischen eine zwar nicht berauschende, aber doch anständige Karriere als Komponist, Dirigent und Musiklehrer. Dass sie gleich hiessen, war kein Zufall, sondern Familientradition: Der Komponist war der Bruder des Urgrossvaters des Kunstsammlers (dessen Grossvater hiess übrigens ebenfalls Cornelius Gurlitt, lebte von 1850 bis 1938 und war Architekt und Kunsthistoriker mit Spezialgebiet Barock).

Offizier und Organist



Cornelius Gurlitt, der Komponist, hat übrigens auch gemalt. In Rom vor allem, wo er einige Jahre verbracht hat (und zum Ehrenmitglied der päpstlichen Accademia della Santa Cecilia ernannt wurde). Aber die Musik stand doch im Zentrum für ihn – und dies vor allem im Norden Europas. Gurlitt hatte in Kopenhagen studiert, später wirkte er als Offizier in der Militärmusik der dänischen Armee, wechselte aber dann im deutsch-dänischen Krieg 1864 auf die deutsche Seite.

Am Ende war er wieder dort, wo er geboren worden war: in Altona respektive Hamburg. Als Organist, königlicher Musikdirektor, fleissiger Komponist, Lehrer für Chorgesang und Ehrenmitglied des Tonkünstlervereins war er eine Figur, an der man im damaligen Hamburger Musikleben nicht vorbeikam. Aber der Ruhm hielt nicht lange, seine Werke sind heute vergessen. Nur einige wenige werden noch gespielt, und dies vorwiegend im Musikunterricht.

Aber wer weiss, vielleicht ändert sich das ja wieder - nun, da der Name Cornelius Gurlitt für viele so vertraut klingt.

(baz.ch/Newsnet)