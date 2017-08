Klassiker der Woche: Der Tango der alten Dame

Singen hat ja viel mit Disziplin, Verzicht, Kontrolle zu tun – auch für die Mezzosopranistin Christa Ludwig, die vor Auftritten jeweils nur pfeifend mit ihrem Sohn kommunizierte, um ihre Stimme zu schonen. Umso bemerkenswerter ist dieser Auftritt zu Leonard Bernsteins 70. Geburtstag, bei dem ihre Karriere schon so weit fortgeschritten war, dass sie die ganzen Selbstkasteiungen auch mal für einen Moment vergessen konnte.

Und was für ein Moment das wurde! Natürlich singt die damals 60-Jährige das «I Am Easily Assimilated» aus Bernsteins Musical «Candide» grossartig. Wie sie sich als Berlinerin in die polnische alte Dame versetzt, die in Brasilien aufblüht – das macht ihr so rasch niemand nach. Vor allem aber amüsiert sie sich über sich selbst und ihren Auftritt, geniesst die Bühne, ihre Freiheit, den Tango, das Spiel mit den Akzenten. Und man schaut und hört und staunt und freut sich über eine Sängerin, die während ihrer Weltkarriere weder ihre Ausgelassenheit noch ihren Spass am Beruf verloren zu haben scheint.

Mittlerweile ist Christa Ludwig 89, gibt immer noch Meisterkurse – und sagt, sie würde kein zweites Mal Sängerin werden. Sie sei aus dem Sich-Schonen und dem Lernen für das nächste Projekt gar nicht mehr herausgekommen, hat sie einmal gesagt, «es war schon eine ziemliche Mühle». Stimmkrisen, eine Scheidung, Depressionen: Sie hat darüber so offen gesprochen, dass man sogar verstehen kann, dass sie sich das nicht noch einmal antun würde.

Aber man ist trotzdem enorm froh, dass sie beim ersten Mal eben doch Sängerin geworden ist.