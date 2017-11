Klassiker der Woche: Die Applausfilmer

Er ist ein eigentliches Genre geworden: der Applausfilm. Bei Youtube findet man ihn unter dem Stichwort «Curtain Call», und in jedem Opernhaus der Welt kann man beobachten, wie er entsteht. Sobald der letzte Ton verklungen ist, werden die Smartphones gezückt – wenn man schon während der Aufführung nicht filmen darf, dann doch wenigstens danach.

Filmisch sind diese Videos in der Regel keine Meisterwerke. Meist sind sie so verwackelt und seltsam belichtet, dass man kaum erkennt, wer da bejubelt wird (hier sind es unter anderem Rolando Villazón und Cecilia Bartoli, nach einer Salzburger Aufführung von Händels «Ariodante» im Frühling 2017). Auch inhaltlich sind die Aufnahmen selten wirklich spannend. Man sieht halt, wie Sängerinnen und Sänger sich an den Händen halten, nach vorne laufen, sich verneigen, sich gegenseitig beklatschen, und dann dasselbe nochmals. Und nochmals. Das kann etliche Minuten dauern, und wenn man im Saal sitzt nach einer gelungenen Aufführung, sind das durchaus grosse Momente. Wenn man sie sich danach am Bildschirm anschaut, wirken sie wie eine Ewigkeit.

Eine Illusion von Nähe



Warum filmt jemand den Applaus? Vielleicht, um doch noch etwas nach Hause zu nehmen nach einem schönen, aber eben flüchtigen Abend. Vielleicht auch, weil man so das Gefühl hat, den Sängern irgendwie näher zu kommen. Oder weil man halt eben reflexartig alles filmt, was sich bewegt.

Eine zweite Frage ist schwieriger zu beantworten: Warum stellt man ein solches Video dann auch noch ins Netz? Es mag ja sein, dass man damit bluffen will (ich war dabei!). Aber da müsste man sich doch immerhin noch selbst ins Bild rücken.

Sicher ist nur eines: Die Filmerinnen und Filmer sind Wiederholungstäter, und sie sind Fans. Wer sich durch die Kanäle der Curtain-Call-Hochlader klickt, trifft jedenfalls immer wieder auf dieselben Protagonisten. Wer weiss, vielleicht sind diese Filmchen ja auch einfach Liebeserklärungen. Dass sie ankommen: Das darf man allerdings bezweifeln. (baz.ch/Newsnet)