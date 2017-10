Klassiker der Woche: Letztes Lob

Er gehörte nie zu den Stars der musikalischen Avantgarde. Auch nicht zu jenen der Neoromantik. Er komponierte halt, wie es ihm richtig schien, immer wieder anders im Laufe seines langen Lebens. Wenn es wahrgenommen wurde, umso besser – aber als Werber in eigener Sache hat sich Ingvar Lidholm nie profiliert.

Als er starb am 17. Oktober, 96 Jahre alt, schwiegen die meisten internationalen Feuilletons. Dabei war Ingvar Lidholm zweifellos einer der bedeutendsten schwedischen Komponisten. Und einer der inspirierendsten – das war einst auch in der Zürcher Tonhalle zu erleben, wo der schwedische Dirigent Herbert Blomstedt Lidholms «Poesis» nicht nur zu einer fulminanten Aufführung verhalf, sondern in einer spontanen Werkeinführung auch eine eigentliche Liebeserklärung an das Stück ablieferte. Er fiepte und raspelte da ins Mikrofon, erzählte von Pilzen, die genau wie Lidholms Töne ja auch nicht in einer geraden Reihe wachsen, und vom eineinhalbminütigen B am Ende: «Das ist doch langweilig, nicht?» Nein, das war es nicht.

Eine hohe Mauer



Auch das hier vorgestellte Chorstück «Laudi» liesse sich überaus plastisch beschreiben. Für Eric Ericson, der 1948 die Uraufführung dirigierte, war es allerdings erst einmal eine hohe Mauer: Er und sein Chor seien nach der ersten Probe regelrecht deprimiert gewesen, hat er einst gesagt, «wir haben rein gar nichts verstanden». Aber mit der Zeit sei das zunächst so Schwierige ganz natürlich geworden.

Kein Wunder. Lidholm war nicht zuletzt ein guter musikalischer Handwerker, einer, der seine Mittel, Effekte, Ansprüche zu dosieren wusste. Schon als Kind war er von Musik umgeben gewesen; sein Vater war Eisenbahner, aber zu Hause stand ein Klavier, und bis zum Gymnasium hatte Ingvar Lidholm auch noch Violine, Bratsche, Cello und Kontrabass gelernt. Auch als Komponist hat er sich von volksmusikalischen Mustern über serielle Techniken bis hin zum neuen Umgang mit Tonalität alles angeeignet, was ihm begegnet ist.

Dass er auch von Stimmen etwas verstand, ist hier gut zu hören: Fahle Atmosphären werden da geschaffen, bis wieder eine Konsonanz aufblüht. Und so kraftvoll diese Musik klingt – pauschal wirkt sie nicht. Dass sie einst als «hohe Mauer» gewirkt hat, ist kaum noch nachvollziehbar. Aber dass der Uraufführungschor mit der Zeit Spass bekommen hat an dem Stück: Das leuchtet sofort ein.

