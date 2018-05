Klassiker der Woche: Lob der Einfachheit

Charmant fanden ihn die einen, vulgär die anderen: Der französische Komponist Francis Poulenc (1899–1963) konnte beides sein, und zwar gleichzeitig. Man hört es zum Beispiel im langsamen Mittelsatz seines Trios für Klavier, Oboe und Fagott. Ungemein liebenswürdig ist diese Musik – und brüskiert einen dann wieder mit einem fast schon holprigen Übergang. Zwar fehlt die schräge Ironie der schnellen Rahmensätze dieses Trios; aber ganz konnte (und wollte) sich Poulenc seine Eigenwilligkeiten auch hier nicht verkneifen.

Er war erst 27 Jahre alt, als er das Stück schrieb; der Katholizismus, der sein Werk nach dem tödlichen Unfall eines Freundes 1936 prägte, interessierte ihn damals noch kaum. Nichts war ihm fremder als Ehrfurcht; auch jene gegenüber der hohen Kunst seiner Zeitgenossen fehlte ihm. Oder mehr noch: Das Komplexe, Verfeinerte der impressionistischen Musik ging ihm gründlich auf die Nerven. Also komponierte er (auch zusammen mit seinen Komponistenkollegen der Groupe des Six) dagegen an: schlicht und holzschnittartig, frech und fantasievoll, stilsicher gerade dann, wenn er gegen die Regeln des Stils verstiess.

In diesem Trio tat er das alles besonders gekonnt – es blieb denn auch eines der wenigen, die der selbstkritische Poulenc auch später noch schätzte. Der erste Satz, so hat er einmal gesagt, orientiere sich an Haydn, der letzte an Saint-Saëns; und dem mittleren haben zahlreiche Kritiker geradezu mozartsche Klarheit zugeschrieben.

Mönch und Lausbub



Falsch ist das nicht; Poulenc scheint in diesem Stück, allem Sentiment zum Trotz, die Romantik schlechterdings übersprungen zu haben. Nach all der Streicher-Kammermusik, die im 19. Jahrhundert geboomt hatte, kombinierte er eine Oboe und ein Fagott zum Klavier und holte damit Ideen von Jan Dismas Zelenka oder Carl Philipp Emanuel Bach in seine Gegenwart. Auch die Melodien wirken geradezu klassisch – oder könnten klassisch wirken, wenn sie sich regelkonform entwickeln würden.

Aber auch wenn Poulenc Inspirationsquellen der Vergangenheit anzapfte: Er leitete sie um in seine eigene musikalische Welt. Was dabei entstand, war schnörkellos elegant, auf freundliche Weise respektlos; oft widersprüchlich und doch wie aus einem Guss. Die drei Musiker, die es hier spielen, haben das verstanden: Während andere Interpreten «etwas machen» aus Poulencs melodischen Linien, lassen sie sie einfach fliessen. Schlicht, schön, und manchmal gegen den Strom.

Poulenc habe die Seele eines Mönchs und eines Lausbubs, hat einmal ein Kritiker gesagt. Besser könnte man diesen Komponisten wohl kaum charakterisieren. (Tages-Anzeiger)