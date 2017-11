«Abschaffen können wir ihn nicht, den Tod»

Herr Nitsch, was machen Sie, wenn Sie Musik machen?

Ich improvisiere. Ich suche die schönen Klänge und setze mich drauf.

Was ist denn schön?

Das entscheide ich beim Spielen. Es gibt ja die Malerei von Blinden. Ich kann zwar nicht sagen, meine Musik sei die eines Tauben, weil ich hörs ja. Aber Musik eines Unbefugten ist sie schon. In gewisser Weise lote ich die Orgel aus.

Ist diese Musik aus Ihrem Aktionstheater heraus gewachsen?

Ja. Ich inszeniere reale Ereignisse, die durch alle fünf Sinne erfahrbar sind. Man kann sie riechen, sehen, schmecken, tasten und eben hören. Dadurch ist das Gesamtkunstwerk getroffen, weil wir durch unsere Sinne mit der Realität verbunden sind. Wenn ich nun Musik spiele, wird ein Teil meines Gesamtkunstwerks hörbar gemacht, es fächert sich auf.

Und warum die Orgel?

Ich bin kein Orgelvirtuose und möchte das auch nicht sein. Aber die Orgel eignet sich sehr gut dazu, die Musik meines Theaters zu demonstrieren: Lang gezogene Töne und die Möglichkeit, Klänge uneingeschränkt und lang anhaltend zu mischen. Eine Stunde lang, um genau zu sein. Vier Sätze zu fünfzehn Minuten. Wir müssen überhaupt versuchen, über die Zeit zu sprechen.

Ich bitte darum.

Für mich gibts die Zeit nicht. Sie ist Zerstückelung der Ewigkeit. Zeit ist jener Zeitraum, der durch Anfang und Ende eines Ereignisses bestimmt ist. Ewigkeit und Unendlichkeit haben keinen Anfang und kein Ende.

Und Ihre Kunst soll das auch nicht haben?

Das haben Sie so formuliert, ich widerspreche nicht.

Angefangen haben Sie trotzdem einmal und zwar mit dem Wiener Aktionismus zu Beginn der 1960er-Jahre.

Wir versuchten, eine neue Form durchzusetzen. Ich habe in einem Land gelebt, das, na ja, faschistisch geworden war. Da gab es keine neue Kunst. Wir haben nach 1945 unglaublich viel nachholen müssen. Alle Posten waren noch besetzt von den harmlosen, aber penetranten Faschisten, die nicht direkt als Verbrecher aufgefallen sind, aber nach dem Krieg noch lange wirken konnten.

Würden Sie den Wiener Aktionismus als antifaschistische Kunst bezeichnen?

Nein, als Kunst. Meine Kunst war nie politisch definiert. Der Faschismus hat uns halt sehr eingeengt. Da mussten wir uns mit einer gewissen Vehemenz durchsetzen.

Heisst das, Sie wären unter anderen Umständen sanfter gewesen?

In der Kunst habe ich nichts gegen meinen Willen gemacht. Dafür wurde ich dreimal eingesperrt und habe mein Land verlassen müssen. Meinen Kollegen ist es ähnlich gegangen, wir haben es auf uns genommen. Günter Brus ist ein fantastischer Zeichner geworden, Otto Muehl hat den Aktionismus in seiner Kommune politisch weiterentwickelt. Rudolf Schwarzkogler ist gestorben oder hat Selbstmord begangen.

Sind Sie in einem frommen Haushalt aufgewachsen?

Nein, meine Eltern waren taufscheinkatholisch, nicht religiös. Ich habe mich jedoch immer sehr für Religion interessiert, auch für die katholische, habe ihr aber nie angehört. Bis heute stark beeinflusst bin ich aber von der Tiefenpsychologie, Sigmund Freud und besonders eurem C.G. Jung: dem kollektiven Unbewussten und den Archetypen. Mein Theater bedient sich einer psychoanalytischen Dramaturgie.

Was heisst das?

Ich setze psychoanalytische Praktiken ein. Nicht verbal durch Assoziationen, sondern durch sinnliche Rituale, die Verdrängtes auflösen und uns davon befreien sollen. Mein Theater lehrt, intensiv zu existieren, das Sein intensiv zu erfassen. Deshalb sind alle Zuschauer auch Teilnehmer an einem Ritual. Nicht teilnehmen geht nicht, weil sie essen und trinken.

Theater, das das Publikum integriert, ist gerade sehr in Mode.

Das ist nur die Domestizierung des Aktionismus. Die Herrn Regisseure verschaffen sich alle appetitliche Skandälchen. Ich könnte eine ganze Ausstellung machen mit den Diebstählen, die Regisseure am Aktionismus begangen haben mit Tieren, Kadavern, Gedärmen, Blut.

In welchem Verhältnis stehen Kunst und Religion?

Es ist irgendwie das Gleiche. Historisch hatte die Kunst der Religion zu dienen. Mit dem Impressionismus hat sich die Kunst davon befreit. Für mich ist die Kunst ein metaphysischer Prozess.

Ist dieser Prozess auf eine Transzendenz ausgerichtet?

Ich lehne die Trennung von Immanenz und Transzendenz ab. Jeder Augenblick transzendiert. Ich habe ein religiöses und mystisches Verhältnis zur ganzen Schöpfung, zum Sein. Sie kennen die grosse Frage der Philosophie: Warum ist überhaupt etwas, warum ist nicht viel mehr nichts? Ich bin in dem Umstand gegeben, dass etwas ist. Diesen Umstand möchte ich verwirklichen und intensivieren.

Und wie steht die Kunst zum Markt?

Mir ist, obwohl ich davon lebe, der Kunstmarkt widerwärtig. Es gibt kein vernünftiges Verhältnis zwischen dem finanziellen Wert der Kunst und ihrer Qualität. Da werden irgendwelche Arschlöcher sündteuer verkauft, und andere arbeiten im Verborgenen und kriegen nichts.

Wie legen Sie denn die Preise Ihrer Bilder fest?

Wie ein Wursthändler. Ich nehme so viel dafür, wie ich kriegen kann.

Wie beurteilen Sie den Zustand der Gegenwartskunst, die so vom Markt durchdrungen ist?

Ich würde sagen, sie ist von ziemlich hoher Qualität, aber es fehlen die Spitzen.

Kommt die hohe Qualität von den vielen Kunstschulen?

Ach wo, oft sind die Autodidakten die grössten Künstler. Ich war viele Jahre an der Städelschule in Frankfurt als Professor tätig. Das waren lauter Frühpensionisten dort, weil sie Stipendien hatten. Die haben sich benommen wie müde Angestellte. Nicht alle, aber insgesamt sind die Kunstakademien ein Unfug.

Lehnen Sie die staatliche Förderung von Kunst generell ab?

Eigentlich ja. Weil ich sehr wenig in dieser Richtung bekommen habe. Das ist der Grund. Aber es ist ein plausibler Grund.

Logisch für einen Anarchisten.

Ich war in der Volksschule, da haben wir noch mit «Heil Hitler» gegrüsst. Dann kamen die Alliierten und haben über den Kommunismus geschimpft. Und die Kommunisten schimpften über die Alliierten und den Kapitalismus. Mir war schon als Knabe klar, dass die ganze Politik ein Scheissdreck ist, und ich bin bisher keines Besseren belehrt worden. Meine Überzeugung ist der Anarchismus. Wer gern krank ist, soll zur Krankengasse gehen, wer gern Auto fährt, soll zu einer Autobahngesellschaft gehen. Den Staat braucht es nicht, dann gibt es auch keine Militärs mehr.

Ist Ihre Kunst ein Vorschlag in diese Richtung?

Man kann den Anarchismus nicht zelebrieren, sonst ist er schon wieder politisch. Meine Arbeit ist der Versuch, einen Weg zu zeigen, der sich von dem ganzen Blödsinn wie Skifahren und ewiger Urlaub löst. Wenn ich eine Bruckner-Sinfonie höre, erfahre ich das Sein intensiver, als wenn ich nach Dubai und Ibiza fahre. Leider habe ich berufsmässig heuer viel reisen müssen.

Sie wären am liebsten in ihrem Schloss in Prinzendorf?

Ach, auch dort gibts Leute, die mich ärgern. Ich habe nicht zu suchen, wo ich am liebsten bin. Ich habe dort zu sein, wo ich bin. Ist ihr Leben eine Inszenierung, ?sind Sie eine Figur? Ich bin alt und habe nicht mehr die physischen Kräfte, mein Werk aufzubauen. Viele junge Leute, Freunde, bei denen ich mich sehr bedanke, helfen mir. Ich wollte immer mein Theater verwirklichen, meine Person sollte aber in den Hintergrund treten.

Das ist nicht gelungen.

Na ja, ich finde es keine Schande, wenn ich bekannt geworden bin. Haben Sie eine Vorstellung vom Sterben? Ich habe Angst davor. Ich fürchte mich, wie sich ein Kind vor dem Einschlafen fürchtet.

Haben Sie in Ihren Inszenierungen etwas über den Tod gelernt, immerhin haben Sie ein paar Tiere sterben sehen?

Mir gefällt die antike Vorstellung, dass im Tod die Konzentration des Lebens liegt. Wer in den Tod hinabsteigt, wird wiedergeboren und auferstehen. Ich bin ein Dramatiker. Seit der Antike aber gibt es keine Dramen, in denen man sich nicht mit dem Tod beschäftigt. Aber wir können uns nur mit ihm beschäftigen, abschaffen können wir den Tod nicht. (Der Bund)