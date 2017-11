Die «Power 100» der Kunstwelt gekürt

Eine internationale Jury wählte die in München geborene deutsch-japanische Künstlerin dieses Jahr auf Platz eins der Rangliste «Power 100». Im Vorjahr hatte Steyerl Platz sieben belegt.

Auf Platz zwei folgt der für seine Arbeiten mit lebenden Tieren bekannte französische Starkünstler Pierre Huyghe. Platz drei belegt überraschenderweise keine Künstlerin, sondern die 73-jährige US-Naturwissenschaftshistorikerin und Feministin Donna Haraway. Sie gilt mit ihrem schon 1985 entstandenen «A Cyborg Manifest» über Menschen und Maschinen als eine Vordenkerin des 21. Jahrhunderts. Auch Steyerl bezieht sich in ihrer Kunst auf Haraway.

Professorin gewinnt

Steyerls Einfluss sei sowohl in ihrer Kunst als auch in ihren theoretischen Schriften abzulesen, sagte «ArtReview»-Mitherausgeber Oliver Basciano der Nachrichtenagentur DPA. «Es ist wirklich ihr Jahr.»

Die 1966 geborene Steyerl ist an der Universität der Künste Berlin Professorin für Experimentalfilm. Ihre futuristischen Filme und Installationen werden weltweit in Ausstellungen gezeigt. Sie war dieses Jahr auch bei der Zehn-Jahres-Schau Skulptur Projekte Münster dabei. Zur Kunstbiennale in Venedig 2015 hatte die 1966 geborene Künstlerin im deutschen Pavillon mit ihrer Videoinstallation «Factory of the Sun», einem vermeintlichen Videogame, Aufsehen erregt.

Adam Szymczyk, künstlerischer Leiter der diesjährigen Documenta 14, kommt auf Platz vier. Der Schweizer Kurator Hans Ulrich Obrist, der im Vorjahr Platz eins belegte, fiel auf Rang sechs zurück.

Die vollständige «Power 100»-Liste kann auf der Website von «ArtReview» eingesehen werden.



(sda)