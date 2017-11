«Ich war lediglich Berater für den Kanton»

BaZ: Wann wurden Sie im Zusammenhang mit den beschlagnahmten antiken Kunstwerken der Galerie Palladion von den kantonalen Behörden zugezogen?

Jean-David Cahn: Für die Verwertung bestimmter Objekte aus der Sammlung Becchina hat mich das Betreibungs- und Konkursamt Basel-Stadt Ende 2014 angefragt. Ich habe mitgeteilt, dass ich nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen als Vermittler für diese Kunstwerke auftreten werde. Wir werden bestimmt noch über diese sprechen. Das Prozedere, bis alle erforderlichen und minutiösen Abklärungen über die Zulässigkeit einer Verwertung gemacht wurden, dauerte bis Anfang 2016.

Geschah dies als Experte oder als Kunsthändler?

Da es sich vorliegend um eine betreibungsrechtliche Verwertung von Pfändungsobjekten handelte, konnte ich gar nicht als Verkäufer auftreten. Im Übrigen wollte ich dies auch nicht. Ich fungierte – und meine Rolle war diesbezüglich stets klar und auch unbestritten – als Berater. Neben meiner Funktion als Berater habe ich die Objekte, die vom Kanton Basel-Stadt gelagert wurden, auch auf Zustand und Wert untersucht. Insofern war auch meine Expertenmeinung gefragt. Auf meine Veranlassung hin wurden die fachunkundig gelagerten Kunstobjekte umgeschichtet und professionell verpackt. Dabei wurden erhebliche Lagerschäden entdeckt. Diesen Objekten gebührt unter allen Umständen Sorgfalt. Die kantonalen Behörden waren sodann aber sehr bemüht, diese Professionalisierung zu befolgen.

Haben Sie einen offiziellen Auftrag des Kantons zum Verkauf einzelner beschlagnahmter Kunstwerke aus dem Besitz des Ehepaars Becchina bekommen?

Ich wurde beauftragt, potenzielle Käufer ausfindig zu machen. Dazu stand ich in einem Auftragsverhältnis zum Kanton. Aber wie gesagt, ich habe die Stücke nicht selber verkauft. Dies konnte ich gar nicht. Die Objekte mussten, da sie gepfändet waren, entweder öffentlich versteigert oder freihändig verkauft werden. Ein privatrechtlicher Vertrag, wie ich ihn als privater Verkäufer abschliesse, ist aufgrund des Gesetzes nicht möglich. Es lag also nicht in meiner Kompetenz, das Eigentum an den Objekten zu verschaffen. Ich trat in diesem Fall lediglich als Vermittler auf.

Sind diese Werke direkt an Sie verkauft worden?

Nein, ich hatte nie und habe auch heute kein Eigentum an irgendeinem dieser Objekte. Ich war lediglich Berater und Vermittler für den Kanton.

Wie kam es, dass zwei Lekythoi von Becchina in London zum Verkauf angeboten wurden?

Der damalige Erwerber, der die beiden Lekythoi mit rechtskräftiger Verkaufsverfügung vom Kanton zu Eigentum erworben hat, hat mich gebeten, diese in London auszustellen und zum Verkauf anzubieten. Daher waren diese beiden Stücke an meinem Stand zu sehen. Ein erneuter Verkauf der beiden Lekythoi ändert nichts an den bisherigen, aus umfangreichen Abklärungen und Gutachten gewonnenen Erkenntnissen, weshalb in guten Treuen davon ausgegangen werden darf, dass diese keine illegale Herkunft haben.

Weshalb wurde die Herkunft nicht genannt?

Sie meinen an der Frieze in London? In den jeweiligen Beschreibungen wurde die Herkunft genannt. Das früheste dokumentierte Erscheinen war in den Widmer-Archiven des Basler Kunstfotografen Widmer im Oktober 1977. Entsprechend wurde die Herkunft der Lekythoi usanzgemäss und wie in der klassischen Archäologie üblich mit «Kunsthandel Schweiz 1977» betitelt. Es unüblich dabei den Händler zu nennen.

Auf welcher rechtlichen Grundlage stützen sich der Kanton und Sie bei diesem Verkauf ab?

Sie meinen beim Verkauf an den heutigen Eigentümer? Ich habe dem Betreibungs- und Konkursamt Basel-Stadt mitgeteilt, dass ich nur als Vermittler tätig werde, wenn rechtlich umfassend geklärt wird, ob und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen die Objekte verwertet werden dürfen. Hierauf hat das Betreibungs- und Konkursamt auf meine Empfehlung hin einen der renommiertesten Schweizer Kunstrechtsexperten der Universität Genf mit der Erstellung eines solchen Gutachtens beauftragt. Fraglich war zunächst, ob der Staat, handelnd durch eine kantonale Stelle, ebenfalls den kulturgüterrechtlichen Regelungen untersteht und was die Voraussetzungen einer Verwertung sind. Das Gutachten kam zum Schluss, dass auch der Kanton den Sorgfaltspflichten gemäss Kulturgütertransfergesetz untersteht und dass eine Verwertung zulässig ist, sofern die strafrechtliche Verfahrenseinstellung nicht ausschliesslich aufgrund der Verjährung erfolgte und dass die potenziellen Eigentümer genug Möglichkeiten hatten, die Kunstwerke einzusehen und zu begutachten und gegebenenfalls zurückzuverlangen. Diese Fragen wurden an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Gemäss Angaben der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt wurden die Objekte aus der Sammlung Becchina ungefähr Ende 2001 im Rahmen eines Strafverfahrens beschlagnahmt. Dabei hat die Staatsanwaltschaft sämtliche Kunstwerke dokumentiert und fotografiert. Das waren immerhin über 5800 Objekte. Sie hat diese den zuständigen ausländischen Behörden und deren Kunst- und Kulturexperten zugestellt. Die Staatsanwaltschaft hat nach Begutachtung sämtlicher Objekte durch die ausländischen Behörden und Experten ungefähr 4500, welche nachweislich aus illegaler Herkunft stammten, an die potenziellen Eigentümer, darunter Italien und Griechenland, zurückgegeben. 1287 Objekte verblieben in Basel. Die Staatsanwaltschaft hat stets mit den ausländischen Behörden und Experten zusammengearbeitet, um eine allfällige illegale Herkunft zu eruieren und sicherzustellen, dass die potenziellen Eigentümer ihre Kunstwerke zurückerhalten. In Bezug auf die aus illegaler Herkunft stammenden Objekte wurde das Verfahren wegen Verjährung und in Bezug auf die restlichen 1287 Objekte, bei denen keine illegale Herkunft nachweisbar war, mangels Beweisen eingestellt.

Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt bestätigte in einem Schreiben, dass das Verfahren für die besagten 1287 Objekte auch mangels Beweisen eingestellt wurde und dass die potenziellen Eigentümer sämtliche Objekte begutachten konnten. Dieses Schreiben wurde dem Gutachter mit Ergänzungsfragen zugestellt, damit er unter den dargelegten Umständen entscheiden konnte, ob der Kanton seine Sorgfaltspflichten erfüllt hat und eine Verwertung zulässig ist. Der Gutachter bestätigte, dass der Kanton unter den Umständen eine betreibungsrechtliche Verwertung vornehmen kann. Es wurden also sowohl auf strafrechtlicher wie auch auf kulturgüterrechtlicher Ebene alle Sorgfaltspflichten erfüllt. Die Verwertung selber erfolgte nach Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. Die Objekte wurden zunächst gepfändet und sodann mit Zustimmung von Frau Becchina freihändig verkauft.

Wurden alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft, um die Herkunft der Kunstwerke abzuklären?

Die Staatsanwaltschaft hat mit den zuständigen, ausländischen Behörden und Experten eng zusammengearbeitet. Insbesondere mit den italienischen Behörden und Experten. Die Carabinieri besitzen weltweit die grösste Datenbank für fragwürdige Kunst- und Kulturobjekte und betreiben auch die Abteilung Kunst und Kultur von Interpol. Interpol war also bereits zu diesem Zeitpunkt in die Angelegenheit involviert, sei es direkt oder indirekt. Anhand der Fotografien aller beschlagnahmten Objekte haben die zuständigen Behörden in Rücksprache mit ihren ausgewiesenen Experten die fraglichen Objekte zur Begutachtung angefordert. Im Zuge dieser Begutachtung wurden ungefähr 4500 benannt, welche nachweislich aus Raubgrabungen stammten oder Diebesgut waren. Diese Objekte wurden den jeweiligen Eigentümern, Italien und Griechenland, übergeben. 1287 Stücke wurden von den Experten nicht mit einer Straftat in Verbindung gebracht. Das Ehepaar Becchina hat damals sehr wohl auch auf dem ordentlichen Kunstmarkt ganz legal Stücke erworben, sodass die Sammlung auch Objekte aus legalen Quellen umfasste. Nach umfassender Abklärung wurde das Verfahren durch die Staatsanwaltschaft wie bereits gesagt wegen Verjährung und mangels Beweisen eingestellt.

Was geschieht jetzt mit den beiden Lekythoi?

Aufgrund der umfassenden Abklärungen der Schweizer und ausländischen Behörden und Experten darf zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass die beiden Lekythoi nicht aus einer illegalen Quelle stammen. Was mit diesen geschehen soll, ist jedoch noch unklar. Aus diesem Grund wurden diese dem Kanton zu weiteren Abklärungen bereits überreicht.

Welche Mittel haben Sie, um gestohlene oder illegal ausgegrabene Objekte zu identifizieren?

Alle Objekte, die ich im Ausland kaufe, unterliegen mehreren behördlichen Prüfungsverfahren, sowohl durch die polizeilichen Behörden wie auch durch Experten und Fachbehörden im Bereich Kultur. Dies bereits, weil solche Objekte ausfuhr- und deklarationspflichtig sind. Mit anderen Worten, sie benötigen einen Pass. Zudem werden alle Objekte vorgängig im Art-Loss-Register auf eine allfällige Meldung hin überprüft. Dies ist obligatorisch für sämtliche im Kunsthandel tätigen Personen. Das Art-Loss-Register bezieht seine Informationen wiederum von den polizeilichen Behörden und Experten weltweit.

Wie funktioniert hier die Zusammenarbeit mit den Behörden?

Grundsätzlich besteht eine sehr gute Zusammenarbeit mit den hiesigen Behörden.

Fühlen Sie sich als seriöser Antikenhändler heute fast wie ein Verbrecher abgestempelt?

Die Situation ist nicht immer ganz einfach. Ich würde mir wünschen, dass die selektive Wahrnehmung dem Kunsthandel gegenüber, wie sie zum Teil auch durch renommierte Medien gefördert wird, indem klare Informationen und zugestellte Fakten nicht verwendet werden, aufgegeben wird.

Denn ich bin überzeugt, dass alle Beteiligten aus den vergangenen Erfahrungen und aus der Vergangenheit zu lernen versuchen. Wir haben die erforderlichen Instrumente für einen transparenten Kunsthandel und nutzen diese auch umfassend. Es ist auch wichtig, diese in Zusammenarbeit mit den Behörden und Experten noch weiterzuentwickeln und auch neue Methoden zu etablieren. Ich denke dabei insbesondere an einen erhöhten Informationsaustausch. (Basler Zeitung)