Mit dem Heiland lässt sich trefflich spekulieren

Vielleicht ist er ja gar nicht echt, der «Salvator Mundi» von Leonardo da Vinci, der heute Abend von Christie’s New York im Rockefeller Center versteigert wird. Immerhin gibt es ein paar gewichtige Zweifel an der Zuschreibung des gemalten Heilands, dessen Augen im Dunste des Chiaroscuros, wie man die besonders im Barock beliebte Maltechnik nennt, im gleichen Moment, wie man ihrer ansichtig wird, gleich wieder verschwinden. Ob das ein böses Omen ist für die Echtheit des Bildes?

Christie’s gibt dem Gemälde das Preisschild von 100 Millionen Dollar und schreibt in der überaus aufwendig gestalteten Verkaufsbroschüre, die man auch auf dem Internet durchlesen kann, dass man bereits über ein Third-PartyGebot verfüge. Ein anonymer Käufer mit einem Mindestangebot ist bereits unter Vertrag. Falls der Preis in der Auktion hochgetrieben wird, kann der Garant mitbieten, sonst fällt ihm das Bild zum vereinbarten Preis zu.

Beim «Salvator Mundi» handelt es sich um eines von nur 15 Gemälden, die von Leonardo da Vinci überliefert sein sollen. Zudem ist es das einzige dieser Gemälde, das nicht in einem Museum hängt. Es befand sich lange im Besitz der englischen Krone und wurde 1763 als «L. Da. Vinci A head of our Saviour» versteigert. Im 19. Jahrhundert war es in der Sammlung des Sir Charles Robinson, der es dem Maler Bernardino Luini zuschrieb und es 1900 an Sir Francis Cook verkaufte. In der Folge wechselte das Bild mehrmals den Besitzer, wobei der Bezug zu da Vinci verloren ging. 1958 wurde das Gemälde bei Sotheby’s in London für 45 Pfund versteigert und gelangte in eine Privatsammlung in den USA, wechselte abermals den Besitzer und landete 2005 für schlanke 10'000 Dollar in den Händen von Robert Simon, einem berühmten, auf Alte Meister spezialisierten Kunsthändler in New York.

Versteckspiel mit der Ehefrau

Simon forschte mit einem ganzen Team von Spezialisten, um dem da Vinci eine lückenlose Ahnengalerie zu verpassen. Er liess ihn nach allen Regeln der Kunst restaurieren und prüfte ihn mit den modernsten Instrumenten auf seine Echtheit. Wo namhafte Experten sagten, dass das Gesicht von Jesus zu oft übermalt worden sei, als dass man es zweifelsfrei dem italienischen Universalgenie zuschreiben könnte, gab er nicht auf. Und zu guter Letzt platzierte er das Bild 2011 in der Ausstellung «Leonardo da Vinci: Painter at the Court of Milan» in der National Gallery in London. Das war der Ritterschlag für eine männliche Mona Lisa, die lange Zeit als verschollen galt.

Jetzt suchte Simon, der so viel in das Gemälde investiert hatte, einen Käufer. Das Kunstmuseum in Dallas biss an, konnte aber die Kleinigkeit von 150 Millionen Dollar nicht auftreiben. Der «Salvator Mundi» gelangte darauf zu Sotheby’s, wo es in einem Private Sale angeboten wurde. Im Gegensatz zu einer Versteigerung finden hier die Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Wir schreiben in unserer Bildergeschichte, die sich allmählich zu einem Kriminalfall entwickelt, das Jahr 2013. Sotheby’s hat das Bild damals für 80 Millionen Dollar an Yves Bouvier (54) verkauft, einen Schweizer Kunsthändler, der von seinem Vater die Speditionsfirma Natural Le Coultre geerbt hat und seit 2010 Mitbesitzer des Kunstfreilagers in Genf war. Bouvier erkannte sehr früh, dass mit den Freeports genannten Kunstfreilagern viel Geld zu verdienen war. Seine Geschäftsidee ist so genial wie pervers und beruht auf der Überlegung, dass Kunstwerke nicht in ein Museum oder eine Sammlerwohnung gehören, sondern in ein Gefängnis, wo sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit an Wert gewinnen.

Bouvier vermietet Lagerräume, in denen teures Kulturgut weggeschlossen werden kann. Die Superreichen können hier ihre Schätze in Sicherheit lagern – sicher nicht nur vor Atombomben und Dieben, sondern auch vor dem Steuervogt oder einer neidischen Ehefrau, die es auf das Vermögen ihres Gemahls abgesehen hat. 2010 hat Bouvier einen Freeport in Singapur gegründet und vier Jahre später eine ähnliche Trutzburg in Luxemburg, wo Kunstwerke, alte Autos und andere Wertgegenstände aufbewahrt werden.

Als wir vor ein paar Monaten die Gelegenheit hatten, den Freeport in Luxemburg zu besuchen, begleitete man uns durch ein System von mehreren Sicherheitsschleusen, die der Führer mit den Mauern einer mittelalterlichen Burg und deren Ring- und Zwingermauern verglich. Wir gelangten über Treppen und Lifte in mehrere Etagen mit langen Gängen, an deren Seitenwänden sich grosse rote Türen befanden, die durchwegs geschlossen blieben. Noch nie haben wir ein Gebäude besichtigt, in dem es so wenig zu sehen gab. Viele Kommentatoren behaupten ja, dass in diesen Freeports mehr Kunst zu finden sei als in den grössten Museen der Welt. Da wir nichts davon gesehen haben, fällt es uns schwer, daran zu glauben.

Viel zu viel für einen Heiland

Wie auch immer, der «Weltenretter» von da Vinci trifft im März 2013 bei Dmitry Rybolovlev (51) in New York ein. Der russische Oligarch, dessen Gesicht mit den blauen, etwas träumerischen Augen oft mit dem eines Buchhalters assoziiert wird, hat sein Vermögen, das von Forbes 2017 auf 7,3 Milliarden Dollar geschätzt wurde, in Jelzins Russland Anfang der Neunzigerjahre mit Kalium und Düngemitteln gemacht.

Er zog 1997 nach Genf, wo er Bouvier erstmals im Jahr 2003 traf. Für den da Vinci zahlt er ihm zehn Jahre später 127,5 Millionen Dollar, was den Kunsthändler Robert Simon zur Weissglut treibt. Er wirft Sotheby’s vor, einen Scheinverkauf organisiert zu haben und mit Bouvier unter einer Decke zu stecken.

Für Rybolovlev ist zu diesem Zeitpunkt die Welt noch in Ordnung. Er hat zwar einen Haufen Probleme, aber auch ungewöhnliche Ideen, wie er sie lösen kann. Zuallererst geht es da um seine Frau Elena, von der er sich scheiden lassen will.

Schwindelerregende Summen stehen auf dem Spiel. Sie will nicht weniger als die Hälfte seines Vermögens. Und er, der sich bisher noch nie für Kunst interessiert hat, kauft sich eine milliardenschwere Kunstsammlung zusammen. Vermutlich wollte er seine Vermögenswerte in den Freeports seines Freundes Bouvier wegschliessen, um sie vor seiner Frau zu verstecken.

Innert zehn Jahren kauft er sich für wohl zwei Milliarden Dollar Kunstwerke zusammen von Paul Gauguin, Auguste Rodin, Pablo Picasso, Henri Matisse, Amedeo Modigliani und Mark Rothko. Nur das Beste ist gut genug. Und nur einer kann ihn scheinbar mit dieser kostbaren Ware versorgen: Yves Bouvier, der Herr über die Freeports. Er weiss wie kein zweiter, welche Bilder in seinen Depots eingelagert werden oder wieder herauskommen aus seinen Kunstlagern. Freimütig bekannte Bouvier einmal, dass er von seinem Insiderwissen profitiere, was im Kunstsektor nicht verboten sei.

Rybolovlevs Strategie, wenn es denn eine war, geht nicht auf. Ehefrau Elena bekommt 2014 vor einem Genfer Gericht ein Scheidungsurteil, das ihr stolze 4,5 Milliarden Dollar zuspricht. Dabei hat Rybolovlev sein Geld nicht nur in Kunstwerken versteckt. Er hat sich auch aus Genf verabschiedet, um seinen Wohnsitz ins steuergünstige Monaco zu verlagern. Hier kaufte er 2010 ein Penthouse für 220 Millionen Euro und 2011 packte er auch gleich noch den serbelnden Fussballclub AC Monaco oben drauf, den er mit so viel Geld versorgte, dass er heute zu den Spitzenmannschaften Frankreichs gehört.

Das Schweizer Scheidungsurteil lässt dem steinreichen Russen freilich keine Ruhe. Da schafft Tetiana Bersheda (33), eine bildhübsche Ukrainerin mit Schweizer Anwaltspatent, die ihn seit 2009 berät, das Unmögliche: Im April 2014 appelliert sie gegen das Scheidungsurteil in Genf und gewinnt in zweiter Instanz. Rybolovlev muss nur 535 Millionen bezahlen, seine Anwältin hat ihm vier Milliarden geschenkt.

Der Smalltalk an Sylvester

Das Glück ist allerdings nur von kurzer Dauer. An Silvester des gleichen Jahres erfährt er beim Small Talk mit dem New Yorker Kunstberater Sandy Heller, dass er für seinen 2012 erworbenen Modigliani mit dem vielversprechenden Titel «Nu couché au coussin bleu» viel zu viel Geld hingelegt habe. Heller weiss, dass der frühere Besitzer des Bildes beim Verkauf 93,5 Millionen Dollar erzielte. Rybolovlev hat Bouvier 118 Millionen Dollar hingeblättert und ihm erst noch eine Kommission von fünf Millionen überwiesen, was 4,24 Prozent des Kaufpreises entspricht.

Genug ist genug. Neun Tage später reicht Rybolovlev bei der Staatsanwaltschaft von Monaco Strafanzeige gegen Bouvier ein. Er wirft dem Kunsthändler vor, von ihm bei 38 Bildern im Gesamtwert von zwei Milliarden Dollar krass überhöhte Preise verlangt und ihn dabei um 500 Millionen Dollar bis eine Milliarde betrogen zu haben. Rybolovlev ging davon aus, dass Bouvier sich als Verkaufsagent betätigte, als Intermediär zwischen dem Verkäufer des Bildes und Rybolovlev als Käufer, dem neben dem Preis des Werkes auch eine angemessene Kommission zustehe. Bouvier verstand seine Rolle immer als Verkäufer, der das Bild dem Vorbesitzer abkauft und es dann mit horrenden 30 Prozent, 50 Prozent oder noch mehr Gewinn weiterverkauft. Warum er als Verkäufer aber auch eine Vermittlerkommission einstrich, das ist wohl Geschäftsgeheimnis.

Im Januar 2015 kam also in Monaco der grösste Kunsthandelsprozess der Geschichte ins Laufen. Da stellte sich nur die Frage, wie man Bouvier nach Monaco bekommt, um ihn zu verhören. Rybolovlev stellt ihm eine Falle. Er lädt den Genfer Kunsthändler am 25. Februar in sein Penthouse La Belle Epoque ein, das sich an der Avenue d’Ostende in Monaco befindet. Grandios der Meerblick. 1600 Quadratmeter reinster Luxus. Gesprächsthema soll Mark Rothkos «No 6 (Violet, Green and Red)» werden, das Rybolovlev für 140 Millionen Dollar kaufen will.

Als Bouvier über die Türschwelle tritt, wird er von der Polizei festgenommen und drei Tage ins Kittchen geworfen. Da den Beamten aber jede Handhabe fehlt, ihn länger festzuhalten, lassen sie ihn gegen eine Kaution von zehn Millionen Euro frei. Bouviers Ruf ist nun ruiniert. Er gilt als Betrüger, was weder für die Kunden im Kunsthandel noch beim Freeport eine Empfehlung sein dürfte.

Er schwört, er wolle sich so etwas nicht mehr bieten lassen. Er kauft sich die besten Anwälte Frankreichs, darunter Francis Szpiner, der auch schon Jacques Chirac verteidigte. Es geht um Schadensbegrenzung. Im April 2015 zieht er sich erstmal aus dem Freeport in Luxemburg zurück, den er vor etwas mehr als einem halben Jahr feierlich eröffnet hat. Er bleibt aber Hauptaktionär und Verwaltungsrat. Im Juli reicht er in Monaco Beschwerde gegen Rybolovlevs Anklage ein, die aber im November abgelehnt wird.

Steuerschulden in der Schweiz

Rybolovlev schlägt zurück und erhebt – wir leben ja in einer globalisierten Welt – in Hongkong eine Schadensersatzklage. Die Vermögenswerte seines Gegners in Singapur und Hongkong sollen eingefroren werden.

Bouvier kommt auch noch von dritter Seite unter Beschuss. Catherine Hutin-Blay, eine Tochter von Picassos zweiter Ehefrau, reicht im März 2015 Strafklage in Paris ein. Bouvier soll zwei Picassos an Rybolovlev verkauft haben, die eigentlich ihr gehörten. Am Tag der Gerichtsverhandlung kommt Rybolovlev vorbei und gibt der Frau die beiden Picassos zurück. Bouvier aber muss 27 Millionen Euro Kaution zahlen und wird unter Justizkontrolle gestellt.

Anfang September 2017 öffnet Bouvier einen Brief, in dem ihm das Bundesstrafgericht schreibt, dass eine Spezialuntersuchung gegen ihn laufe, weil er dem Schweizer Staat astronomische Steuerbeträge schulde. Er habe die Dividendenzahlungen aus seinen Firmen in den Jahren 2005 bis 2015 in seiner Steuererklärung nicht angegeben, wird ihm vorgeworfen. Zudem wohne er nur zum Schein in Singapur, halte sich aber die meiste Zeit in Genf auf. Insgesamt beträgt die Steuerschuld 165 Millionen Franken. Einstweilen wurde Bouviers Anwesen in Genf, eine Liegenschaft im Wert von 4,5 Millionen Franken, blockiert.

Im September gibt es aber auch gute Kunde für Bouvier. Seine Investitionen in teure Anwälte beginnen sich zu lohnen. Die französische Le Monde bekommt eine Geschichte gesteckt, wonach Rybolovlev und seine Staranwältin Bersheda die monegassischen Behörden instrumentalisiert haben sollen. In der französischen Presse ist inzwischen die Rede von einem Monaco-Gate. Bersheda habe unzählige SMS an Philippe Narmino, den Justizminister von Monaco, geschickt, um mit ihm die Verhaftung Bouviers zu planen. Zudem habe Narmino im Chalet von Rybolovlev in Gstaad Luxusferien gemacht, was natürlich an seiner Unabhängigkeit erhebliche Zweifel aufkommen lässt. Jedenfalls wirkt der Artikel sofort, Narmino geht am Tag nach der Publikation vorzeitig in Pension.

Grosser Preiseinschlag

Jetzt hängt auch Rybolovlev eine Klage am Hals. Bouviers Anwälte werfen ihm vor, er, der Präsident der AS Monaco, mache sich den Kleinstaat zu Diensten und profitiere von seinen guten Beziehungen zu den Behörden.

Für Bouvier wird es trotz dieser Erfolge immer enger. Ende Oktober 2017, also vor wenigen Wochen, gibt er bekannt, dass er seine Aktivitäten als Kunsthändler ganz aufgebe und sein Unternehmen Natural Le Coultre an die Pariser Reederei André Chenue verkauft habe. André Chenue, der ebenfalls in der Kunstspedition tätig ist und in Frankreich über grosse Kunstlager verfügt, hat das Unternehmen des Genfers mit seiner Schweizer Tochterfirma Swiss Art Handling in Sarnen gekauft.

Und nun also steht da Vincis Heiland in New York zum Verkauf. Warum Rybolovlev, der übrigens in den Verkaufsunterlagen von Christie’s nirgends genannt wird, seinen da Vinci mit 27,5 Millionen Abschlag zu Markte trägt? Manche vermuten, es gehe um Geldwäsche. Andere ahnen einen verdeckten Deal mit Bouvier. Dritte nehmen an, dass der Oligarch, dem gute Beziehungen zu Donald Trump nachgesagt werden, einzelne Bilder oder gar seine ganze Kunstsammlung wieder zu Cash machen will. Dabei komme es ihm auf ein paar Millionen nicht an.

Dass es Rybolovlev auf ein paar Millionen nicht ankommt, legt ein Deal nahe, den er mit Trump 2008 abschloss. Damals hat er Trump dessen «Maison de L’Amitié» am Strand von Palm Beach in Florida für 95 Millionen Dollar abgekauft. Trump zahlte drei Jahre vorher bloss 40 Millionen, steckte aber noch rund 20 Millionen Dollar für Renovationsarbeiten hinein.

Als ihn die Schweizer Richter bei den Scheidungsverhandlungen 2011 nach seinen Vermögen fragen, verschweigt Rybolovlev wohlweislich, dass er Besitzer des Anwesens sei. 2016 liess er die riesige Villa, die ihm offenbar gar nichts bedeutete, samt ihren 18 Schlafzimmern und 22 Bädern abreissen. Er teilte das Grundstück in drei Parzellen auf, die einzeln verkauft werden können. Eine Parzelle hat bereits für 34 Millionen Dollar einen neuen Besitzer.

Inzwischen hat sich Rybolovlevs Tochter Jekaterina in New York ein Penthouse für 80 Millionen Dollar geschenkt. Nun sieht man auch den Papa, der gerne mit seinem eigenen Airbus A319 in der Welt herumcruist, wieder öfter in New York. In Monaco ist es für ihn ziemlich ungemütlich geworden.

Affaire à suivre. (Basler Zeitung)