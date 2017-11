Total abgehoben

Über tausend Sammler, Fachhändler, Berater, Journalisten und Zuschauer fanden sich gestern Abend im New Yorker Auktionshaus Christie’s ein. Sie ahnten wohl, dass es ein aussergewöhnlicher Abend werden könnte. Denn das Gemälde «Salvator Mundi» von Leonardo da Vinci stand zum Verkauf. Nach einem langen Bieterstreit sicherte sich ein anonymer Telefonbieter das Werk für 450'312'500 oder fast eine halbe Milliarde US-Dollar. Das Porträt von Jesus Christus in Öl auf Walnussholz ist damit das teuerste je versteigerte Kunstwerk.

Das teuerste Gemälde aller Zeiten: «Salvator Mundi» von Leonardo da Vinci. (Bild: Keystone)

Der Weltrekord ist umso spektakulärer als das Gemälde lange Zeit als einfache Kopie galt und im Jahr 1958 für lächerliche 45 britische Pfund gehandelt wurde. Erst 2005 tauchte «Salvator Mundi» aus der Versenkung auf und wurde nach eingehender Untersuchung als ein authentisches Werk des weltberühmten Meisters identifiziert.

2015 erzielte das Gemälde «Die Frauen von Algier» von Pablo Picasso rund 180 Millionen Dollar, den bislang höchsten Preis bei einer Christie’s-Auktion. Sechs Werke brachten bei Privatverkäufen aber noch mehr Geld, darunter Willem de Koonings «Interchange», das im gleichen Jahr für 303 Millionen den Besitzer wechselte. Jetzt hat «Salvator Mundi» den bisherigen Rekord pulverisiert und Leonardo da Vinci mit einem Schlag zuoberst auf die Liste der teuersten Gemälde aller Zeiten gehievt.

Der weltberühmte Maler da Vinci war bis gestern überhaupt nicht auf der Liste der achtzig teuersten Gemälde vertreten. Mit Abstand am häufigsten darin zu finden sind Werke von Vincent van Gogh, Pablo Picasso und Andy Warhol. Während die beiden Letzteren mit ihrer Kunst reich wurden, verkaufte van Gogh zu Lebzeiten angeblich nur eines seiner Bilder: «The Red Vineyard» für 400 französische Francs, was heute etwa 2000 US-Dollar entspricht. Seine sieben Bilder auf der Liste der teuersten Gemälde wurden für über 730 Millionen Dollar verkauft.

Darunter sind auch van Goghs «Sonnenblumen», die im Jahr 1987 für rekordhohe 24,7 Millionen britische Pfund (heute 83,6 Millionen US-Dollar) den Besitzer wechselten und damit eine neue Ära im Kunstverkauf einläuteten. Seither sind die Preise stark gestiegen, vor allem seit der Jahrtausendwende. 2006 erzielte das Gemälde «Adele Bloch-Bauer I» von Gustav Klimt mit gut 160 Millionen Dollar schon doppelt so viel. 2011 setzte «Die Kartenspieler» von Paul Cézanne (266 Millionen) neue Massstäbe. Seit 2015 war das Bild «Interchange» des holländischen Malers Willem de Kooning (303 Millionen) das teuerste Gemälde der Welt, bis es gestern von «Salvator Mundi» abgelöst wurde.

Laut Christie's ist «Salvator Mundi» eines von weniger als 20 Werken, bei denen die Fachwelt davon ausgeht, dass sie tatsächlich von Da Vinci selbst stammen. Das berühmteste Gemälde des italienischen Künstlers ist zweifelsohne die «Mona Lisa». Es ist laut dem «Guinnessbuch der Rekorde» das am höchsten versicherte Bild in der Geschichte. 1962 wurde es für eine Sonderausstellung vom Louvre aus Paris nach Washington und später New York gebracht und auf 100 Millionen US-Dollar geschätzt. Teuerungsbereinigt wären das heute 817 Millionen Dollar. (Tages-Anzeiger)