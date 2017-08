Van Goghs «Sonnenblumen» virtuell vereint

Kunstliebhaber in aller Welt können erstmals in einer «virtuellen Ausstellung» fünf Versionen von Vincent van Goghs «Sonnenblumen» bewundern. Die Gemälde sind in fünf Museen auf drei Kontinenten verteilt. Van Gogh schuf die Serie in den Jahren 1888 und 1889 in Südfrankreich. Heute haben sie einen unschätzbaren Wert.

Die «virtuelle Ausstellung» beginnt um 18.50 Uhr (MESZ) als Live-Broadcast auf Facebook in der Londoner Tate Gallery. Sie wandert dann zum Amsterdamer Van-Gogh-Museum, von dort zur Neuen Pinakothek in München, anschliessend zum Philadelphia Museum of Art und dann zum Tokioter Seiji Togo Memorial Museum of Art. Ein Kunstexperte von jedem Museum wird erläutern, was jedes der Gemälde so einzigartig macht. (dapd)