Auf der Weltschmerz-Welle

In den späten 1970er-, frühen 1980er-Jahren wurde das Neue Testament der Rockmusik geschrieben. Man hat es New Wave genannt, die neue Welle. Wie auch immer, es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass diese neue Welle des Rock nun schon ihre zweite Wiedergeburt feiert. Und der Freitagabend auf dem Markplatz zu Lörrach stand ganz im Zeichen dieser neuen alten Musik.

In der Sonnenhitze starteten The Ninth Wave aus Glasgow mit kühlen Klängen. Das junge Quartett eröffnete seinen Auftritt mit dem Song «Reformation». Sänger und Gitarrist Haydn Park-Patterson sowie Bassistin und Sängerin Louise MacLennan bilden die Spitze der Welle. Ihr Kleidungsstil entspricht exakt jener Epoche, die sie mit ihrer Musik aufleben lassen – und drückt bei allen, die einst dabei waren, zuverlässig auf den Nostalgie-Knopf.

Genauso ist es mit ihrer Musik: Geradliniger Bass, kräftiges Schlagzeug, effektgeladene Gitarrenwand (im Mix leider zu leise geraten), jene simplen Keyboard-Linien und der leicht überdrehte Gesang tragen die Signatur der Wave-Periode. Da klingen viele Vorbilder an: Simple Minds, frühe Talking Heads, Skids. Eine gelungene Klang-Konstellation, garniert mit jenem Weltschmerz, der Teile der Jugend in den frühen Eighties erfasst hatte und jetzt wieder sein Haupt erhebt.

Hymnische Ausbrüche

Die Editors, Hauptattraktion am Freitag, haben die Impulse der alten neuen Welle bereits 2002 aufgenommen. Allerdings orientiert sich die Band aus Birmingham an späteren Vertretern dieses stilistischen Universums als ihre Vorgruppe, dies mit beachtlichem Erfolg. Sie klingen episch, abgeklärt, ultramelancholisch, man denkt an Echo & the Bunnymen, Eurythmics, Duran Duran. Sänger Tom Smith ist ein charismatischer Rampenmensch – und auch er ist ein Bote jenes anheimelnden Weltschmerzes aus der guten alten Zeit.

Die Stücke der Editors sind hymnisch, keyboardlastig, angetrieben von peitschenden Snare-Trommelschlägen, einem gnadenlosen Bass – und, ja, eine Gitarre ist auch noch da. Eine fette Grundlage für die hymnischen Ausbrüche des Sängers.

Smith hat eine fantastische Stimme. Sie führt uns durch Songs wie «Life Is Fear», «Darkness At The Door», «Formaldehyde». Grosses Drama, Vollbedienung für die Fans. Allerdings möchten wir uns – als Nicht-Fans – die Bemerkung erlauben, dass der Melodienhaushalt dieser Band alles andere als einfallsreich ist. Da macht sich eine Gleichförmigkeit breit, die den ganzen Pathos etwas sinnlos wirken lässt. Gewiss, wir haben es hier mit einem Mammut zu tun, aber vielleicht nur mit einem ausgestopften.

Vertracktes Material

Samstag. Frank Zappa (1940– 1993) hat ein Werk geschaffen, das ausgedehnt ist wie ein mächtiger Ozean, ein ultimatives Werk, eine prima Lösung für alle Rockfans, die musikalisch wach bleiben wollen. Es sind vertrackte Kompositionen, enorm schwierig zu spielen, und sie strotzen nur so vor musikalischem und textlichem Komödienmaterial, das im Kern nie zynisch ist. Sondern moralisierend, im Sinne eines Rabelais, Cervantes oder Voltaire, trotz – oder gerade wegen – der unzähligen, teilweise garstigen Sexualmetaphern, die einfach dazugehören.

Sein Sohn Dweezil Zappa, ein versierter Gitarrist, seinem Vater in technischer Hinsicht gar überlegen, zelebriert diese Musik auf der Bühne – seit über zehn Jahren, mit einer Ernsthaftigkeit, die an Fanatismus grenzt, mit grossartigen Musikern. Und er wird immer besser. Auf dieser Tournee präsentiert er «Choice Cuts», Filetstücke also, abgefahrene, rare Versionen aus dem Werk von FZ. Da kommen eine ultraschnelle Variante von «Florentine Pogen», ein fast pastorales «Zoot Allures», ein wahnwitziges «Keep It Greasy», das auf ein aufgewecktes «Absolutely Free» folgt, vor – sowie ein atemberaubendes «The Black Page» und, und, und …

Wenn die Band nicht so monströs brillant wäre, könnte man sich den ganzen Abend nur auf Wahnsinns-Drummer Ryan Brown konzentrieren. Aber Kurt Morgan (Bass), Chris Norton (Tasten), Adam Minkoff (Gitarre, Gesang), die Multiinstrumentalistin, Saxofonistin und Sängerin Scheila Gonzalez sowie die Sängerin Cian Coey agieren derart grandios, dass man aus dem Staunen nicht herauskommt. Ein Wunderkonzert.

Wer dabei sein konnte, hat schlicht Schwein gehabt. (Basler Zeitung)