Viele Musiker drücken auf Twitter ihr Beileid zum Ableben von Malcolm Young aus. Ozzy Osbourne etwa, Ur-Sänger der britischen Rockband Black Sabbath, trauert um seinen verstorbenen Freund, den er vermissen werde.

So sad to learn of the passing of yet another friend, Malcolm Young. He will be sadly missed. God Bless @ACDC pic.twitter.com/HuEp3kCuyQ — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) November 18, 2017

Auch Ozzys ehemaliger Bandkollege, Black-Sabbath-Gitarrist Tony Iommi, bekundet seine Trauer zum Tod des «ausgezeichneten Spielers» Malcolm Young.

I’m sorry to hear about Malcolm Young, a fine player. pic.twitter.com/nxlxTrEZIS — Tony Iommi (@tonyiommi) November 18, 2017

Geezer Butler, ehemals Bassist bei Black Sabbath, trauert ebenfalls und nennt Demenz, unter der Young in den letzten Jahren gelitten hat, eine schreckliche Krankheit.

Sad news about Malcolm Young. Dementia is such a horrible disease. pic.twitter.com/hpjrlffVLX — Geezer Butler (@GZRMusic) November 18, 2017

Metallica-Drummer Lars Ulrich bedankt sich bei dem mit 64 Jahren verstorbenen Australier. Er bezeichnet ihn als «wesentlichen Teil im Soundtrack meines Lebens. Deine Musik ist die Definition von zeitlos und inspirierend.»

Malcolm,

Thank you for being an integral part of the soundtrack to my life. Your music is the definition of timeless and inspiring.

RIP. pic.twitter.com/B888DfXR9A — Lars Ulrich (@larsulrich) November 18, 2017

«Malcolm Young, Rock in Peace», wünschen die kalifornischen Hardrocker von Guns'n'Roses lakonisch.

Malcolm Young Rock In Peace pic.twitter.com/K3WO7YdnBR — Guns N' F'N Roses (@gunsnfnroses) November 18, 2017

«Die Antriebsmaschine von AC/DC ist tot», schreibt Paul Stanley, Bassist der Detroiter Rockband Kiss. «Ein tragisches Ende für eine manchmal zu wenig besungene Ikone.»

The driving engine of AC/DC has died.A tragic end for a sometimes unsung icon. One of the true greats. RIP. https://t.co/cJe1Xr17IA — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) November 18, 2017

«Ein trauriger Tag für den Rock'n'Roll», twittert Eddie Van Halen. Der Hardrock-Gitarrist nennt seinen verstorbenen Freund «das Herz und die Seele von AC/DC». Er habe mit Young eine der besten Zeiten seines Lebens auf der gemeinsamen Europa-Tournee 1984 erlebt, schreibt Van Halen.

It is a sad day in rock and roll. Malcolm Young was my friend and the heart and soul of AC/DC. I had some of the best times of my life with him on our 1984 European tour. He will be missed and my deepest condolences to his family, bandmates and friends. — Eddie Van Halen (@eddievanhalen) November 18, 2017

Für Tom Morello, der bei Bands wie Rage Against the Machine oder Audioslave die Gitarre bedient hat, ist Malcolm Young «der grösste Rhythmus-Gitarrist in der ganzen Geschichte des Rock'n'Roll».

Rest in rock power AC/DC's #MalcolmYoung, #1 greatest rhythm guitarist in the entire history of rock n roll. THANKYOU for everything. pic.twitter.com/boXBDkJJ6W — Tom Morello (@tmorello) November 18, 2017

