Er elektrisierte den Hardrock

Ohne Malcolm Young, so schrieb einst der «Guardian», geraten AC/DC in Gefahr, nur noch eine Tribute-Band zu sein. Denn Young, das war die Seele der Band, jener, der den Hardrock, den Rock'n'Roll der Australier elektrisierte.

Das war 2014, als bekannt wurde, dass Malcolm Young, der Rhythmusgitarrist der Band und ja, vielleicht der Beste der Rockgeschichte schlechthin, AC/DC verlassen hat. Aus gesundheitlichen Gründen. Denn Malcolm, geboren 1953 in Glasgow, litt an Demenz. Auf «Rock or Bust», dem Album von 2014, war er schon nicht mehr zu hören, und auf den anschliessenden Touren, da fehlte seine Gestalt, die anders als sein jüngerer Bruder Angus keine Tänze in Schuluniform aufführen musste, schmerzlich.

Besser: Vielen wurde es erst damals bewusst, dass hier einer überhaupt fehlte. Einer, der stets fernab des grellen Scheinwerferlichts an der Seite des Schlagzeugs seinen Dienst verrichtete und immer wieder mit einem Metronom verglichen wurde: präzis und stoisch. Und auch: elektrisierend.

Er stand im Schatten seines wilden Bruders

1973 gründete Malcolm die Band, schrieb die Riffs, die Songs, mit denen AC/DC eine Art Unsterblichkeit erreichten, «Let There Be Rock», «Highway to Hell», und wie sie alle heissen. Zunächst noch mit Sänger Bon Scott, der bereits 1980 verstorben ist, später dann mit Brian Johnson am Mikrofon, immer aber mit seinem wilden Bruder an der Seite, in dessen Schatten er immer stand. 2014, nach einem Schlaganfall, konnte sich Malcolm nicht mehr an diese Riffs, die er erfunden hat, erinnern. Sein Neffe Stevie Young übernahm den Dienst, und AC/DC touren seither immer noch durch die Stadien. Die Show, sie muss weitergehen.

«Als sein Bruder fällt es mir schwer, in Worte zu fassen, was er für mich bedeutete. Unsere Verbindung war einzigartig und sehr besonders», schrieb Angus, das einzig übriggebliebene Urmitglied der Band, in einem Facebook-Post nach dem Tod seines Bruders am Samstag. Malcolm Young wurde 64 Jahre alt.

