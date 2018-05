Eurovision: Wer für die Schweiz stimmte

Bekanntlich ist die Schweiz am Eurovision Song Contest im Halbfinal ausgeschieden. Wie viele Punkte sie erzielte, wurde erst gestern bekannt gegeben. Die gefürchteten «zero points» blieben aus – die veröffentlichten Detailresultate zeigen, dass der Schweizer Beitrag von Zibbz in seinem Halbfinal auf Platz 13 von insgesamt 19 kam. Die ersten zehn Plätze waren für den Final qualifiziert. Rangmässig war es also knapp. Doch es fehlten mit 84 Punkten doch einige Punkte auf Finnland, das sich mit 108 Punkten als letztes Land auf Rang 10 qualifizierte.

Im Detail sieht die Punkteverteilung so aus (Jurypunkte an die Schweiz):

Hier die Zuschauerpunkte, die die Schweiz bekam. Auffallend: Am meisten Punkte kamen von Österreich:

Wobei die Liebe gegenseitig war – die Schweiz schenkte dem Nachbarland ebenfalls viele Punkte:

