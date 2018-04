Fünfeinhalb für einen

Anfang Jahr machte «Elvis – das Musical» wieder mal Halt in Basel. Von Elvis (1935–1977) sagt man, er sei der «King of Rock’n’Roll» gewesen. Seit Dienstag ist im Musical-Theater «Thriller live» (wieder) zu sehen, eine Show, die sich dem Werk von Michael Jackson (1958–2009) annimmt. Von Michael Jackson sagt man, er sei der «King of Pop» gewesen.

Zwei Könige also. Und zwei tourende Show-Produktionen, die ihnen die Reverenz erweisen. Was ist der augenfällige Unterschied? Elvis Presley wird in dem Musical durch den Iren Grahame Patrick dargestellt. Der hat ein bisschen ein ähnliches Aussehen und ein bisschen eine ähnliche Stimme. In Basel machte er seine Sache gut, auch wenn ihm gegen Schluss ein bisschen die Puste auszugehen drohte.

Für Michael Jackson in «Thriller live» sind – man möge die Rechnung mit einer halben Portion verzeihen, sie ist überhaupt nicht despektierlich gemeint – fünfeinhalb Höflinge vonnöten, um dem König gerecht zu werden: Drei erwachsene Sänger (Shaquille Hemmans, Britt Quintin, Rory Taylor) und eine Sängerin (Adriana Louise) sowie Isaiah Mason als der junge Michael, der bei den Jackson Five hochtalentiertes Mitglied einer Familienband war. Das ergibt addiert viereinhalb. Der fünfte Erwachsene ist Eddy Lima, der all die Tanzschritte perfekt beherrscht.

Was bedeutet das? Es ist möglich, Elvis mit einem guten Imitator darzustellen und seine schönsten Songs live zu spielen, dass einem warm wird dabei. Bei Michael Jackson geht das nicht. Jackson war eben nicht nur ein begnadeter Sänger, er war auch ein phänomenaler Tänzer und obwohl die fünfeinhalb in der aktuellen Produktion «Thriller live», die noch bis Sonntag im Musical-Theater zu sehen ist, ihre Sache gut bis sehr gut machen, kommt nie, nicht für den Bruchteil einer Sekunde, die Illusion auf, man habe den König himself vor sich.

Den einen gibts nicht

Es ist vernünftig, von Anfang an klarzumachen, dass es mehrere braucht, um dem einen auch nur ansatzweise nahezukommen. Aber letztlich wird somit aus «Thriller live» nicht viel mehr als ein bebildertes, bewegtes, dreidimensionales Best-of-Album. In der einstündigen ersten Hälfte der Show arbeitet man die Stationen von Michaels Werdegang bis hin zum endgültigen, sagenhaften Durchbruch mit dem Album «Thriller» von 1982 ab. In den 80 Minuten nach der Pause folgen die ganz grossen Hits Schlag auf Schlag.

Diktiert im ersten Teil der Disco-Groove, wird es danach deutlich rockiger und fetziger. Muss das Publikum im ersten Teil noch zum Mitmachen animiert werden, ergibt sich dies nachher von alleine. Eine Geschichte wird nicht erzählt. Es ist kein Musical. Es sind 32 Songs toll und authentisch live dargebracht. Nicht mehr, nicht weniger.

«Thriller live», Musical-Theater Basel, noch bis 29.4., www.musical.ch/de/thriller (Basler Zeitung)