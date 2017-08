Sommer-Playlists (6)

Am kommenden Wochenende wummert Zürich wieder, nicht nur an der Street Parade. An unzähligen Partys wird gefeiert und getanzt, Zehntausende Tracks werden gespielt. Die besten davon haben wir bereits jetzt im Programm. Während einer Woche stellen wir täglich jeden Tag eine Playlist eines Zürcher DJs vor. Und zwar ganz simpel nach dem Motto «Sommer»: 10 Tracks, die elektronisch sein können oder auch nicht – Hauptsache, sie transportieren Sommergefühle.

Chrigi G. us Z. ist der Gründer des Zürcher Radios GDS.FM und der Senderbar. Seine Song-Auswahl gibts hier als Mix.



(phz)