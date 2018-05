Abgrund unter den Füssen

Als Franz Woyzeck seine untreue Marie mitnimmt, zur letzten Aussprache, zum tödlichen Spaziergang, da ist es wieder da: dieses fast mit Händen zu greifende emotionale Band zwischen Zuschauerraum und Bühne, dieses von Musik und Licht und Sprechkunst aufgepeitschte Gefühl zwischen Erschrecken und Empathie, zwischen Verstehen und blankem Unverständnis, das beiden zugleich gilt, dem Mörder und seinem Opfer. Es ist einer dieser magischen Theatermomente, den jede Fernsehaufzeichnung verflacht, bestenfalls als Abziehbild reproduziert, und für den Jahr für Jahr die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen zum Berliner Theatertreffen eingeladen werden.

Gegen drei Stunden schon hat sich das Basler Ensemble im Haus der Berliner Festspiele dem zentralen Machtinstrument in Ulrich Rasches Inszenierung – der mit allen Finessen der Hubtechnik ausgestatteten Bühnendrehscheibe – entgegengestemmt, ausgeliefert, hingegeben. Jetzt, da Franz und Marie (Nicola Mastroberardino und Franziska Hackl) allein in die Finsternis irren, stellt sich die Scheibe unter ihren Füssen steil auf, wie ein bleicher böser Vollmond. Woyzeck zückt seine Klinge –- man wähnt fast, man sähe eine – und obgleich seine Waffe ausschliesslich aus Worten besteht, trifft sie ins Herz. Ein erstickter Schrei noch, dann erschlafft Maries Körper. Einer verlorenen Marionette gleich hängt sie im Sicherungsseil.

«Das ist ganz schön senkrecht dort oben», wird Franziska Hackl im Publikumsgespräch im vollbesetzten Foyer zugeben. Auch, dass sie bei allem Vertrauen in die Techniker anfangs «Schiss» hatte – was eine versierte Schauspielerin wie sie ja durchaus in Maries Todesängste kanalisieren kann. Für diesen Mut, vor allem aber für die ästhetische Kühnheit dieser «Woyzeck»-Version hat das Theater Basel beim Theatertreffen an zwei Abenden stehende Ovationen geerntet.

Auch die hauptstädtische Theaterkritik, die der Zehnerauswahl gern mit leicht blasierter Routine die Attribute «durchwachsen» und «manchmal ganz schön anstrengend» (Berliner Zeitung) anhängt, macht für Ulrich Rasches Georg-Büchner-Deutung eine Ausnahme. Der Verdacht, dass die Auswahl 2018 durchwachsen wäre, ist jedoch nicht durchweg von der Hand zu weisen, zumindest nicht im Fall der «Odyssee». Diese selbsternannte «Irrfahrt nach Homer», inszeniert von Antu Romero Nunes am Hamburger Thalia-Theater, beobachtet sich selbst begeistert beim Kraftmeiern mit Bühnentricks, verschleudert mythologische Zitate im Raum, und das alles in einem mässig lustigen, mit skandinavisierten Deutsch-Vokabeln durchsetzten Pidgin-Schwedisch. Die Einladung wirkt ein bisschen, als hätte der Guide Michelin dem Koch aus der Muppetshow einen Stern verpasst.

Wiedersehen mit Tilo Nest

Wer lachen will, ist am Berliner Ensemble besser aufgehoben, wo am Samstag der «Ballroom Schmitz» von Clemens Sienknecht und Barbara Bürk Premiere feierte, eine radionostalgische Revue mit unglaublich viel Musikwitz und erstklassigen Darstellern. Mit Tilo Nest zum Beispiel. Der Schauspieler, früher am Theater Basel und mit der Kultshow «Abba jetzt» in verwandtem Metier unterwegs, bluest ein herrlich verquältes «With A Little Help From My Friends» über die Rampe.

Zurück zum «Woyzeck»: Die Berliner Morgenpost findet das Setting und die Präsenz des Basler Ensembles «beeindruckend». Das Stück entwickle «einen unglaublichen Sog», staunt Radio Berlin-Brandenburg (RBB). Wobei die zwei Basler Abende, im Gegensatz zu Simon Stones konzeptionell niederschwelligerem Schauspielerfest «Drei Schwestern» beim Theatertreffen 2017, durchaus polarisiert haben. Es gab auch einzelne Berliner Zuschauer, die sich vom massiven wellenförmigen Furor und vom künstlichen chorischen Sprachsound des «Woyzeck» vorzeitig vertreiben liessen.

Umso deplatzierter wirkte eine besorgte Zuschauerinnenfrage im Publikumsgespräch: Dass so eine Ästhetik in Berlin ankäme, sei ja erwartbar. Aber in Basel? Wo die Schweizer «doch so konservativ sind»! Ungläubiges Murren im Ensemble. Regisseur und Bühnenbildner Rasche – kein Basler, aber Kunsthistoriker, Beuys-Kenner, Tanztheater-Enthusiast und mit 49 Jahren weitgereist genug, um das beurteilen zu können – widersprach energisch, nahm die «weltoffene Kunststadt» Basel gegen metropolitanblinde Vorurteile in Schutz, und Chefdramaturgin Almut Wagner warf ein, dass 20 ausverkaufte «Woyzeck»-Vorstellungen am Schauspielhaus Basel wohl doch für sich sprächen.

Der Tenor auf den Treppen des Festspielhauses war ansonsten unüberhörbar. «So was hab ich auch noch nie gesehen», hiess es. Oder: «Ein cooles Ding.» Womit zuerst die Bühne gemeint war, die im Gegensatz zum herkömmlichen Sozialdrama alle Beteiligten, Bürger wie Proletarier, gleich macht. Indem sie alle an den Abgrund stellt. Wo dann ein jeder die Welt als Stoss in den Rücken spürt. Ulrich Rasche liess sich hier, wie er erzählt, von Georg Büchners sogenanntem Fatalismus-Brief leiten. Der Autor, fiebrig und enttäuscht von den «Eckstehern der Geschichte» in der deutschen Kleinstaaterei, schrieb 1834 an seine heimliche Strassburger Verlobte Wilhelmine Jaeglé: «Ich finde in der Menschennatur eine entsetzliche Gleichheit, in den menschlichen Verhältnissen eine unabwendbare Gewalt, Allen und Keinem verliehen.»

Der Ausnahmeschauspieler

Wie ein zeitgenössischer Kommentar auf die Persönlichkeitssprengung des gutmütigen Soldaten Woyzeck wirkt das Dreistundensolo des Ausnahmeschauspielers Joachim Meyerhoff. Auch seine Figur ist manisch-depressiv veranlagt, sie spürt so schmerzhaft «Die Welt im Rücken», dass dies der Inszenierung vom Wiener Burgtheater (und der literarischen Vorlage) den Titel gibt. Die Differenzen liegen im Detail. Meyerhoff erzählt, spielt, durchlebt die autobiografische Chronik eines Hochbegabten, der einer zerrütteten Prekariatskindheit entkam, um mit Mitte 20 von einer bipolaren Störung gefangen gesetzt zu werden. Es geht um Gewalt, die nach innen führt. Es geht um ein reales Schicksal. Es geht um den Autor Thomas Melle.

Melle hat sich kaum geschont, als er 2016 dieses Buch publizierte. Meyerhoff, Sohn eines Psychiatriedirektors und selbst Autor einer mehrteiligen Autobiografie, wählt denselben Weg. Kontrollierte erzählerische Empathie, durchsetzt mit exzessiver Verausgabung. Auf leerer, schwarzer, aber hell ausgeleuchteter Riesenbühne baut Meyerhoff eine Tischtennisplatte auf – seinen Heimatanker. Von der ersten Sekunde bleibt alle Aufmerksamkeit an ihm haften, ganz gleich ob sein wahnhaft überheblicher Künstlermessias vom Sex mit Madonna berichtet oder davon, wie er aus Geldnot seine Bibliothek verscheuert – seine Stütze, die Bücherwelt in seinem Rücken.

«Wenn ich abrutsche, bin ich nicht mehr zu halten», sagt dieser Melle, «ob im Flug oder im Fall.» Meyerhoff fliegt mit, stürzt mit ab, tobt planvoll, reitet am Ende auf dem karnevalesken Riesenkokon der Depression wie ein Münchhausen auf der Kanonenkugel. Und das Beste: Er verrät niemals die Krankheit an die Selbstdarstellung. Höchsten Respekt vor dieser Leistung. (Basler Zeitung)