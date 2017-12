«Kann, soll und will ich mir ein Theater leisten?»

BaZ: Haben Sie sich eine Frist gesetzt, als Sie nach Basel gekommen sind?

Andreas Beck: Nein, ich denke wirklich nicht strategisch. Ich habe mich ja zwei Jahre auf Basel zubewegt. Seit 2013 denke ich über dieses Haus und die Stadt nach. An dem Tag, als ich dem Verwaltungsratspräsidenten der Theatergenossenschaft, Sämi Holzach, gesagt habe, dass ich meinen Vertrag nicht verlängern möchte, war ich auch traurig. Ich bin mit vielen Erwartungen und Hoffnungen hierher gekommen, und 2019/2020 endet das nun für mich. Ich bin traurig, auch wenn sich etwas Neues eröffnet. Im Theater ist jeder Auftritt für immer. Er muss in die Länge wirken. Es ist natürlich schwer, wenn es gut läuft, und es ist nicht leicht zu vermitteln, weshalb es nicht weitergeht. Aber es geht ja noch weiter. Vielleicht sagen alle am Schluss, zum Glück geht er endlich.

Wann haben Sie gemerkt, dass Ihr Gastspiel in Basel zu Ende geht?

Ich würde einen Fünfjahresvertrag ungern als Gastspiel verstehen. Nach verschiedenen Anfragen habe ich im Sommer gemerkt, dass ich verführbar bin. Das ist aber angesichts der notwendigen Umstrukturierung des Hauses, die mich auch mehr von der Kunst weggebracht hätten, nicht dienlich. Für eine solche Umstrukturierung, die auch die eine oder andere Personalentscheidung bedingt, hätte ich mich über 2020 hinaus zum Hause bekennen müssen. Deshalb habe ich meinen Entschluss von Basel wegzugehen, so früh verkündet. Ich war und bin gerne bei der Neupositionierung dieses Theater dabei, im Sinne, dass es für 2020 und die folgenden Jahre fit gemacht wird. Vielleicht ist es sogar einfacher, wenn jemand anders der oder die Ausführende bestimmter Massnahmen ist.

Was meinen Sie mit diesen Massnahmen? Soll am Theater Basel gespart werden?

Nein, gespart werden darf eben überhaupt nicht, sonst wird dieses Haus über die Klippe getragen. Das muss man ganz deutlich sagen. Das ist keine Drohung, sondern einfach eine Ankündigung, was passieren wird. Selbst bei kleineren Kürzungen kommt dann noch die nächste Teuerung, und dann ist es aus. Das geht ganz schnell. Sie müssen sich vorstellen, in den drei letzten Monaten hatten wir 17 Premieren. Das haben wir nicht gemacht, weil wir übermässig fleissig erscheinen wollen, sondern wir so viel produzieren müssen, damit wir auch ein bestimmtes Einnahmevolumen erreichen. Wir sind hier eben in Basel und nicht in London. Ich kann bestimmte Stücke nur mit einer begrenzten Anzahl Vorstellungen spielen. Vor allem, wenn ich nicht nur Cash Cows zeigen will, sondern beispielsweise einen Korngold oder einen unbekannteren frühen Mozart.

Was ist die Lösung?

Wir müssen wieder zurück zu einem kleineren Repertoire-System. Das bedeutet aber, dass man Kulissen lagern muss. Im Augenblick kann ich gar nichts lagern. Ich habe vier Kulissen pro Bühne, und wenn eine fünfte dazu kommt, geht das nicht. All die schönen Erfolge, die wir erworben haben, müssen wir so «in die Tonne klopfen». Wenn ich ein kleines Repertoire hätte, könnte ich sagen, wir spielen ein neues Stück und danach dreimal unsere schöne «Zauberflöte». Ich meine nicht, dass wir wie in Wien oder München Stücke über Jahrzehnte spielen, sondern erfolgreiche Stücke zwei bis drei Jahre im Repertoire behalten. Wie zum Beispiel die «Drei Schwestern», «Borkman», «Tell» oder «Alcina», «Traviata» und andere. Die könnten wir alle länger im Repertoire behalten und nicht bloss ein halbes Jahr.

Das bedingt aber auch wieder einen grösseren Aufwand in der Herstellung der Kulissen, der Technik und der Lagerung.

Das stimmt, aber es ist gut investiertes Geld, weil man dann nicht mehr so vom Tagesgeschäft abhängig ist, weniger volatil arbeitet. Es ist richtig investiert, weil dieses Haus sonst irgendwann in seinem Stagione-Prinzip in der Falle sitzt.

Sie betonen, dass im Theater Basel nicht gespart werden darf. Mit Ihrem Weggang fällt aber auch ein wichtiges Argument für die Fortführung der bisherigen Subvention weg.

Das ist doch das beste Argument. Das Haus steht ja jetzt sehr gut da. Man sieht, was es kann. Und bei der Suche für meine Nachfolge kann der Verwaltungsrat daraus Nutzen ziehen. Alle drei Sparten stehen hier jetzt im Glanz da.

Wenn alles so rosig ist, weshalb gehen Sie dann trotzdem weg?

Unter anderem auch, weil ich bessere Bedingungen finde. Das darf oder muss man auch sagen. Die Finanzlage ist in Bayern gesichert, und man bewegt sich dort auch ganz anders auf die Kunst und das Theater zu. Hier müssen wir immer erst begründen, weshalb es die Kunst und das Theater braucht. Das begründe ich sehr gerne und oft. Aber da reden wir dann gar nicht darüber, wie die Verhältnisse zu optimieren und den Wünschen der Gesellschaft ans Theater zu entsprechen wären. In Basel geht es immer nur um die Grundsatzfrage: Kann, soll und will ich mir ein oder das Theater leisten? Über diese Diskussion kommen wir nie hinaus, und das ist schade.

Aber das Publikum steht ja zum Theater, wie die neusten Zahlen zeigen.

Wir haben in Basel ein Publikum, das enthusiastisch und kenntnisreich und darum auch sehr anspruchsvoll ist. Bei «La Cenerentola» haben wir die besten Leute ihrer Zunft für diesen Stoff auf der Bühne. In einer Weltstadt hätte diese Oper nicht besser besetzt werden können. Doch eine sehr gute Inszenierung ist eben oft noch nicht ausreichend, nein, es muss ein Knüller sein oder werden, der holt erst das Publikum ab. Wir können aber nicht 30 Knüller im Jahr herstellen, und das über Jahre hinweg. Wenn an diesem Haus also Spitzenleistungen eingefordert werden, muss auch das Material, die Ausstattung stimmen.

Herausragende Produktionen werden weit über Basel wahrgenommen. Ist Basel ein Sprungbrett für Theaterschaffende?

Die Theaterschaffenden kommen aufgrund ihrer letzten Leistungen ins Gespräch. Bei mir gab auch schon vor Basel Anfragen. Aber man qualifiziert sich natürlich von Schritt zu Schritt. Für mich war und ist dieses Drei-Sparten-Theater fantastisch – nicht zuletzt aufgrund der vielen herausragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gehört zur Premium League, um es mal so auszudrücken. Andere Häuser haben allerdings eine andere Grundsolidität. Das Burgtheater würde als solches niemals in Frage gestellt. Wie ich bereits sagte, setzt die Diskussion dort anderswo ein als in Basel.

War das für Sie eine Überraschung?

Ich habe das so nicht erwartet. Mit welcher Pfennigfuchserei man einem solch etablierten Haus in einer wohlhabenden Stadt und Region begegnet. Das betrifft ja nicht nur diese Institution sondern auch andere, wie die aktuelle Diskussion um die Museen zeigt. Es geht da gar nicht um einzelne Verantwortliche, sondern um einen Geist. Wenn man dieses Theater so nicht will, muss man eben darüber diskutieren, was danach kommt. Ein Theater-Brexit sozusagen. Kriegen wir dann das Geld zurück, aber wohin fliesst es in Zukunft? Der Brexit ist ja das beste Beispiel eines grossen Volksbetruges durch populistische planlose Politiker. Das Theater Basel trägt doch zur Reputation dieser Stadt bei. Wenn Mitarbeiter der grossen ansässigen Industrien aussuchen dürfen, wohin sie gehen, wollen sie auch wissen, was ihnen wo geboten wird. Nicht nur an Natur oder Kulinarik, Schule und Shopping, sondern auch an Kultur. Eine Art Basel, das Kunstmuseum, die Fondation Beyeler und das Theater sind wichtige Aushängeschilder, die zeigen, die Stadt mag vielleicht klein sein, aber sie hat grosse Ausstrahlung.

Wie sieht für Sie jetzt der Zeitplan Ihres langsamen Abgangs aus?

Erst mal muss man festhalten, die Spielzeit 18/19 ist geplant. Das Budget dazu muss bis Januar vorliegen und vom Verwaltungsrat verabschiedet werden. Die Spielzeit 19/20 ist, was die Oper und das Ballett angeht, aber auch die grossen Schauspielproduktionen, ebenfalls geplant. Wir haben ja einen Vorlauf von zwei Jahren. Wir sind dabei, die Schauspielproduktion und Regiefragen von 19/20 zu finalisieren. Ich will damit sagen: Bis zum Sommer steht auch diese Spielzeit. Gemeinsam mit dem Verwaltungsrat müssen wir dann bestimmen, wie diese letzte Spielzeit aussieht. Bin ich noch da? Wie oft bin ich da? Für was braucht man mich? Wird mehr in die Hände der Spartenleiter gelegt? Ich habe im Schauspiel eine Coleiterin, Almut Wagner, in der Oper ist es Pavel B. Jiracek und im Ballett der bewährte Richard Wherlock. Die könnten das in einer letzten Spielzeit vielleicht allein machen. Für mich ist wichtiger, wann die Nachfolge feststeht. Da sind aber andere gefordert, nicht ich. Ich habe jetzt rechtzeitig angekündigt, dass ich gehe, sodass es genügend Zeit für die Findung der Nachfolge bleibt. Und es gibt grossartige Kandidaten. Dann muss entschieden werden, wie die Staffelübergabe erfolgt. Das Publikum wird von diesem Prozess gar nichts merken.

Das war bei ihrem Vorgänger Georges Delnon nicht so. Er hatte eine schlechte letzte Spielzeit mit weniger Zuschauern, weil er sich zu sehr auf seine neue Aufgabe in Hamburg konzentriert hat. Verstehen Sie, dass es deshalb jetzt ähnliche Befürchtungen gibt?

Mein Hauptproblem war die Renovierung des Theaters. Wenn Georges Delnon die schon in seine Spielzeit mit reingenommen hätte, hätten wir nicht so eine eklatant lange Schliessphase am Anfang gehabt und unter misslichen Umständen beginnen müssen. Die Vorplanung dieser Übergabe, die ja auch schon lange bekannt war, verlief nicht optimal. Das darf man schon sagen. Bei mir kann man sich darauf verlassen, dass ich kein Hasardeur bin. Das Theater Basel, über das ich so viel und lange nachgedacht habe und das mir einige schlaflose Nächte bereitet hat, werde ich sicherlich nicht aus meinen Händen gleiten lassen. Man wird nicht nur daran gemessen, wie man ein Haus leitet, sondern auch, wie man es verlässt.

Aber in Gedanken sind Sie jetzt auch bereits wieder in München?

Natürlich habe ich auch in diese Richtung angefangen zu denken. Aber das ist völlig normal. Das gehört zu meinem Alltag.

Werden Sie sich bei der Regelung Ihrer Nachfolge einbringen?

Ich stehe zur Verfügung, wenn man das wünscht. Aber ich bin natürlich nicht Teil der Findungskommission. Das wäre ja grotesk, wenn man sich die eigene Nachfolgerin oder den Nachfolger aussucht. Dazu braucht es eine Findungskommission mit Fachkompetenz. Ich mache mir auch gar nicht so viele Gedanken, denn es gibt viele interessante Leute. Das Theater Basel ist gerade auf allen Schirmen, und es interessieren sich viele Künstlerinnen und Künstler dafür. Ich glaube, das wird für das Haus wieder ein spannender Aufbruch.

Nach dem Abgang von Baumbauer gab es zwei kurze Übergangsdirektorien, bis sich das Theater unter Schindhelm wieder gefasst hatte. Befürchten Sie nicht, dass es jetzt wieder zu einem Interregnum kommt?

Es darf jetzt nicht nur Pragmatismus walten nach dem Motto: Hauptsache, wir haben das gelöst. Und auch viele aus dem jetzigen Team, das hier gerade arbeitet, stehen ja bereit. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Nochmals: Es ist weitgehend in die Zukunft geplant, und das Haus und die Mannschaft stehen gut da. Es geht jetzt ums Justieren, was das Theater Basel 2020 und in den Folgejahren braucht.

Wen werden Sie nach München mitnehmen?

Das weiss ich noch nicht. Ich schaue mir die Münchner Situation ab Januar genauer an. Das ist ein tolles Haus mit einem grossartigen Ensemble und einem sehr guten Team vor und hinter der Bühne. Man wird sehen müssen, wen mein dortiger Kollege mit an die Burg nimmt. Bei mir wird das ähnlich laufen. Aber wir sind alle so fair, dass wir mit den Angeboten warten, bis die Kolleginnen und Kollegen wissen, ob sie nicht doch beim Nachfolger bleiben wollen. Da bin oder wäre ich auch nicht böse. Die einen haben Lust auf etwas Neues, und die anderen wollen lieber bleiben, da ist jeder Lebensweg anders.

An der Medienkonferenz in München haben Sie gesagt, die Berufung komme für Sie eineinhalb Jahre zu früh. Hätten Sie sich mehr Zeit in Basel gewünscht?

Ich habe in München auch gesagt, dass der Rhythmus das Leben vorgibt. Dem Rhythmus kann und darf man sich gelegentlich nicht entziehen. Ich habe einmal erlebt, dass ein Intendant, den ich sehr geschätzt habe, für meine Begriffe zu lange gezögert hat. Ich bin jetzt Anfang 50. Irgendwann kommen keine Anfragen mehr. Ich weiss ja auch nicht, ob man hier in drei Jahren nicht gesagt hätte, es reicht jetzt, Herr Beck. Meine Verträge hatten und haben stets eine Frist. Wenn man einen Intendanten länger will, muss man ihn gleich für sieben Jahre binden und nicht sagen, wir schauen dann mal. Dann dürfen eben auch beide Seiten schauen. Wäre es aber nicht München gewesen, hätte ich vielleicht widerstanden. Ich habe länger mit mir gekämpft. Es war ja kein spontaner Entscheid. Doch jetzt gehen wir die nächsten zweieinhalb Jahre an, und die werden prima. (Basler Zeitung)