Putins Racheengel

Ihr Gesicht ist maskiert mit einer bunten Sturmhaube, als sie die niedrige Bühne betritt. Eine Sturmhaube also, die westlich von Russland als Pussy-Riot-Mütze längst auch zum popkulturellen Protestaccessoire geworden ist. Doch dies hier ist keine Popshow und keine stumpfe Agitprop oder ein romantisches Revoluzzertum, denn es geht hier um das Leben von Maria Aljochina. Sie gehörte zu jenen Pussy-Riot-Aktivistinnen, die 2012 in der Christ-Erlöser-Kathedrale von Moskau das «Punk-Gebet» anstimmten, polizeilich gesucht und schliesslich wegen «Rowdytums» zu einer Haftstrafe verurteilt wurden, die sie in einem Straflager durchleiden mussten.



Jene, die diese Geschichte in der Zürcher Gessnerallee erzählt, besser: skandiert und deklamiert, ist Aljochina selbst. Im Buch «Riot Days», das im vergangenen Herbst in der deutschen Fassung «Tage des Aufstands» erschienen ist und auf dem die stündige Performance basiert, hat sie diese Geschichte aufgeschrieben. Atemlos montiert sie im Band Aufzeichnungen aus ihrem Tagebuch, Stimmen aus dem Gerichtssaal, Zitate von alten Revolutionären und schneidet diese mit ihren Erinnerungen scharf gegen. Natürlich fehlen auch die Pussy-Riot-Slogans nicht, mit denen sie zum «Riot», zum Aufstand, gegen Putins Regime aufriefen. Sie haben sechs Jahre und eine Putin-Amtszeit später nichts von ihrer Dringlichkeit verloren.



Rasender Text, wuchernde Musik

Es ist von Vorteil, wenn man vor der «Riot Days Show», wie die Inszenierung betitelt ist, den Text zumindest durchgeblättert hat. Man könnte dann allenfalls den Blick ein wenig von den deutschen Obertiteln abwenden, sich ein wenig mehr «Punk» fühlen, wie das vom Publikum eigentlich gewünscht ist und das doch zumeist starr im Raum verharrt. Denn der Text, den Aljochina auf Russisch performt, rast. Zwei Komplizen und eine Komplizin, die Teil des Pussy-Riots-Kollektivs oder zumindest assoziiert sind, übernehmen auf der Bühne einige Textpassagen, verstärken diese und besorgen vor allem eine wuchernde Musik, die den Puls der Erzählung bestimmt. Diese Tonspur liegt weit näher bei freien Musikformen wie Noise oder No Wave als am eigentlich harmlosen Punkrock, den Pussy Riot in der Moskauer Kathedrale vierzig Sekunden lang spielten. Vierzig Sekunden, die vom russischen Staat als Verbrechen taxiert wurden. «Was ist ein Verbrecher? Ein Mensch? Sonst nichts?», heisst es einmal auf der Leinwand, von der Putin lächelt oder der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche aufscheint. Das Konzert als Performance: Die «Riot Days Show». Video: Pussy Riot (Youtube)

In den Filmen ist auch zu sehen, wie Pussy Riot ihre Aktionen wochenlang geprobt haben: Wie sie dann auf dem Roten Platz ihre Fahne hissen, wie sie weiterproben und schliesslich die Kirche entern und diese als Bühne ihres Protests gegen Putin und gegen das System nutzen. Man sieht dann auch, wie sie eingebuchtet werden und die Bilder vom Schauprozess, die um die Welt gingen. Wer kaum zu sehen ist, ist Nadeschda Tolokonnikowa, das prominenteste Gesicht von Pussy Riot. Denn eben: Es geht hier um Maria Aljochina, diese 29-jährige Frau mit dem harten, doch noch immer engelhaften Blick, der die Performance bestimmt.



Es gibt auch Hoffnung



«Riot Days» ermöglicht keine Fluchtpunkte (ausser, man verkrümelt sich rasch hinten im Raum oder holt ein Bier, wenn Performer Kyril Maschenka literweise Wasser zielgenau in die Gesichter des Publikums spritzt). Schon gar nicht dann, wenn die Musik den Puls verliert und damit den Pulsverlust von Aljochina während eines Hungerstreiks nachempfindet.



Doch hoffnungslos ist «Riot Days» nicht: Aljochina erzählt nämlich auch, wie sie sich während der Haft im Gulag-gleichen Lager gegen die Schikanen und die Gewalt des willkürlichen Gefängnispersonals aufgelehnt hat, erst ausgelacht wurde, und dann doch einen Prozess gegen einen Wärter gewinnen konnte. Zu feiern gibts trotz diesen kleinen Siegen freilich nichts, schon gar nicht ihre vorzeitige Freilassung Ende 2013, die sie als «VIP-Amnestie» bezeichnet. «Es gibt keine Freiheit, wenn man nicht täglich für sie kämpft», lautet einer der letzten Sätze, der einem an diesem Abend entgegengeschmettert wird. Und es ist spätestens dann klar: Der Protest und der Kampf gegen ein Unrechtsregime dauern an. Denn Frieden? Wird es für Maria Aljochina und das Pussy-Riot-Kollektiv nicht geben, solange politische Gefangenschaft eine Realität ist. Und Freiheit in weiten Teilen der Welt noch immer ein Luxusgut ist.

Weitere Aufführung: Do, 15. 3., Gessnerallee, Zürich, 20 Uhr (Tages-Anzeiger)