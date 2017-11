Shoppingcenter: Paradies oder Hölle?

Hölle

Die «Mall of Switzerland» – was für ein aufgeblasener, pseudo-internationaler Name für das neue Einkaufszentrum in Ebikon! Und wie passend für diese aufgeblasene neue Kunstwelt. Während wir das Lädelisterben in den Innenstädten beklagen und beobachten, wie der Onlinehandel rasant weiter wächst, errichten Investoren auf der grünen Wiese eine Konsumwelt nach der anderen, die das erzeugen sollen, was ihre Marketingfuzzis das «Einkaufserlebnis» nennen. Was soll das bitte sein? Geld ausgeben für etwas, was man, wenn man es nicht hätte, gar nicht vermisssen würde?

Ein Superlativ – 65'000 Quadratmeter! –, ein paar Attraktionen – die grösste Imax-Leinwand!, die erste Indoor-Welle! – können nicht verbergen, dass es in Ebikon wie anders und überall derselbe Einheitsbrei ist, der dem «urbanen Shopper» verabreicht wird. Modeläden, Schuhläden, Restaurants, Kinos, Kinderabladezonen. Wie einfallslos. Durch flexible Fassaden will man in Ebikon gar eine «natürlich gewachsene Einkaufsstrasse» vorspiegeln. Draussen, in der richtigen Welt, gibt es sie ja immer weniger.

Die Mall ist die softe Form der Gated Community. Rein darf, wer Geld auszugeben hat. Oder wer staunend zusieht, wie andere Geld ausgeben. Das Kaufhaus wird zur Welt, und umgekehrt schrumpft der Mensch zum Käufer, auch wenn man ihm suggeriert, es sei seine Freizeit, die er in aller Freiheit in den Shopping-Alleen verplempert. Man muss kein vernagelter Altlinker sein, damit einem hier Begriffe wie «falsches Bewusstsein» oder «Entfremdung» einfallen.

Finanziert hat die neue Kunstwelt der Staatsfonds von Abu Dhabi. Dort am Golf gibt es ausser Wüste ja nichts, und dort ist es so heiss, dass sich die Bewohner gern in den klimatisierten Malls aufhalten – die Reichen zum Shoppen und Reichtumzeigen, die anderen zum Bedienen. Nun zerfällt die Schweiz nicht in Herrschaft und Arbeitssklaven, und die Bevölkerung hat durchaus Geld, das sie ausgeben kann – aber sie hat hierzulande auch Besseres zu tun, als ihre Zeit in Malls totzuschlagen. Das sollte sie dann auch tun. Wandern, spazierengehen, ins Museum, zu Hause ein gutes Buch lesen oder einen der kleinen Läden in der Nachbarschaft aufsuchen. Das «Einkaufserlebnis» besteht dann vielleicht in einem Schwatz mit dem Besitzer oder der Nachbarin, die dort auch gerade einkauft.