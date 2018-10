Apfel lieb, Banane böse

Der Volkskörper wird immer dicker, und das ist ein fettes Problem. Umso euphorischer begrüsst die Präventionsindustrie deshalb die Pläne des französischen Nahrungsmittelkonzerns Danone. Der hat angekündigt, auch in der Schweiz auf seinen Milchprodukten ein Ampelsystem für gesunde Ernährung einzuführen: Rot steht für süss, fett und ungesund. Grün für erquicklich, bekömmlich und unbedenklich. Das begreifen sogar Analphabeten, also muss es eine gute Idee sein. Doch leider ist das mit der gesunden Ernährung weniger simpel, als eine Strasse zu überqueren. Die Idee schmeckt deshalb nach Bevormundungskampagne.

Natürlich kann ein Ampelsystem bei der Übersicht helfen. Die Frage ist, wie viel. Erstens lernen Kinder schon im Kindergarten, was ein gesunder Znüni ist und dass die Banane zwar eine Frucht ist, aber kalorienreich und deshalb böse. Hat Hänschen das im Kindergarten nicht begriffen, wird es für Hans nicht einfacher. Ernährung ist so komplex wie individuell: Was der eine braucht, darauf kann der andere verzichten, was dem einen guttut, ist für den anderen Gift. Verträglichkeiten und Bedürfnisse verändern sich zudem im Verlauf des Lebens. Kommt noch dazu, dass Lebensmittel, die heute noch als Vitalitätsgaranten gelten, morgen schon auf die dunkle Seite wechseln können, während anerkannte Bösewichte im Ernährungsuniversum plötzlich zu Helden der Gesundheit mutieren. Der Konsument muss also aufmerksam bleiben und mit der Forschung Schritt halten, so er seine Gesundheit ernst nimmt.

Bereits heute sind Makronährstoffe auf Lebensmitteln ausgewiesen. Wer sich also ernsthaft dafür interessiert, was er sich zuführt, hat bereits heute alle Informationen zur Verfügung. Die hochgejubelte Transparenz via Ampel-System ist deswegen vor allem eine willkommene Beruhigungspille für die Präventionsindustrie und auch ein bisschen ein Kindergarten. Wer sich wirklich um gesunde Ernährung kümmert, braucht eine solche Ampel nicht. Und wer sich nicht darum kümmert, dem wird sie nicht helfen.

(Tages-Anzeiger)