Assimiliert, integriert

«Die Assimilation eines Volkes beginnt immer bei den Frauen.» So apodiktisch und klar steht das in einem Text des Schriftstellers Joseph Roth, der Mitte der Zwanzigerjahre des letzten Jahrhunderts Kulturkorrespondent der Frankfurter Zeitung in Paris war. Man kann den 1927 geschriebenen Beitrag heute im Buch «Pariser Nächte» nachlesen, das Jan Bürger im Verlag C. H. Beck herausgegeben hat.

Als Jude hatte Roth – er wurde später berühmt mit den Romanen «Hiob» und «Radetzkymarsch» – ein feines Sensorium für die Situation religiöser und ethnischer Minderheiten und die Gefahren der Dominanz einer Mehrheitsmeinung. Und er beobachtete, wie gute Journalisten das zu tun pflegen, die Welt mit offenen Augen und ohne ideologische Scheuklappen.

«Die Assimilation eines Volkes beginnt immer bei den Frauen»: Selten hat mir ein Satz spontan so eingeleuchtet wie dieser. Haben nicht viele der Probleme, die unsere westlichen Gesellschaften mit Migrantinnen und Migranten aus fremden Kulturen haben, auch damit zu tun, dass sich unter diesen Zuwanderern so wenig Frauen befinden? Fehlt in dieser Schicht der Bevölkerung nicht der menschliche Kitt, das verbindende und Frieden stiftende Element der jungen Töchter und der lebenserfahrenen Frauen? Gibt es ein besseres Mittel der Integration als das Spiel der Kinder mit ihren Müttern am Sandkasten und auf dem Spielplatz?

Das könnte gut so sein – und doch geht bei diesem Gedanken nicht alles auf: Joseph Roth spricht ja von Assimilation und nicht von Integration. Sein Text trägt den Titel «Juden auf Wanderschaft». Roth hatte wohl vorwiegend die aus Osteuropa stammenden Juden in Paris im Sinn und nicht arabische und afrikanische Einwanderer. In seiner Reportage beschreibt er eine Szene in einem Pariser Theater, wo ein vorwiegend jüdisches Publikum einem Schwank über eine jüdische Familie beiwohnt, die aus ihrem russischen Dorf nach Amerika auswandert.

Angleichung unter Zwang

Roth steigert sich förmlich in ein Lob der nach Frankreich emigrierten Jüdinnen unter den Theaterbesuchern hinein: «Die jungen jüdischen Frauen sprachen nur französisch. Sie waren pariserisch elegant. Sie waren schön. Sie sahen aus wie Frauen aus Marseille. Ich fand: Sie können leicht Pariserinnen werden. Sie sind pariserisch begabt.»

Das Wort Assimilation («Ähnlichwerden») hat heute einen leicht negativen Beigeschmack, klingt nach Angleichung unter Zwang. Lieber spricht man von Integration. Dabei vergisst man leicht, dass eine gewisse Anpassungsleistung von Einwanderern unumgänglich ist, wenn ihre Integration gelingen soll. Wie aber verhalten sich Assimilation und Integration zueinander?

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan, in London geborener Sohn pakistanischer Einwanderer, antwortete auf die Frage nach dem Unterschied zwischen den beiden Begriffen: «Wenn Immigranten sich assimilieren, akzeptieren sie die Wege ihres Gastlandes und werden vollkommen ein Teil der Gemeinschaft.» Dagegen verweise Integration auf nach wie vor bestehende Grenzen und sei durch die Gleichwertigkeit unterschiedlicher Kulturen definiert.

Man kann es vielleicht auch mit einem Beispiel ausdrücken. Ein deutscher Freund von mir lebt seit Langem in der Schweiz. Er arbeitet und verdient hier, nimmt regen Anteil am kulturellen Leben und kennt sich bestens aus. Vor Kurzem ist er sogar Schweizer Bürger geworden. Aber er spricht nach wie vor sein angestammtes Hochdeutsch, das ihn sofort als Deutschen erkennbar macht. Fraglos ist er gut integriert, aber als assimiliert würde ich ihn nicht bezeichnen. (Basler Zeitung)