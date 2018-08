Auf dem Toitoi sind alle gleich

Es gibt eine Erfahrung, die fast alle Schweizer teilen, und doch spricht man kaum darüber: Wie es ist, auf einem Toitoi zu sitzen.

Ohne mobile Toilettenhäuschen läuft derzeit wenig im Land. Überall stehen sie: auf jeder Baustelle, an jedem Volksfest, sogar während der linksautonomen Besetzung des Zürcher Platzspitzparks kamen sie zum Einsatz.

Die Beliebtheit zahlt sich aus. Der Branche geht es gut, zum Beispiel dem grössten Anbieter Toitoi, dessen Marke derart bekannt ist, dass man sie als Synonym verwendet für bewegliche Toiletten, auch wenn diese von einem anderen Hersteller stammen. Im Jahr 2000 besass Toitoi Schweiz 1000 Kabinen, 2018 sind es 10'500.

Vorletztes Wochenende standen Hun­­derte von ihnen gemeinsam im Dienst. Street Parade. Eine Million durstiger Menschen, eng beieinander. Ohne Toilettenhäuschen würde das Fest in Urin versinken. 2800 «Lösungsstellen» (so der Fachausdruck) standen um das ­Zürcher Seebecken und im Niederdorf. Man hätte noch mehr bereitgestellt, sagt ein Parade-Sprecher. Aber das sei kaum möglich, da diese sonst die Trottoirs und damit die Fluchtwege versperrten. Den sanitären Grossauftrag teilten sich ­Toitoi und ein Mitstreiter ­namens Toiwa AG.

Es gibt auch Luxuskabinen

Das Geschäft mit dem Geschäft ist ein physisches. Es braucht Platz und Kraft. Der Toitoi-Hauptsitz befindet sich im Industriegebiet von Buchs, nördlich von Zürich. Hinter einem 80er-Jahre-Geschäftsbau erstreckt sich eine riesige ­Lagerhalle und eine noch grössere ­Asphaltfläche. Hier stapelt sich alles, was man an Freiluftklos mieten kann: Einzelhäuschen, Urinale, WC-Container mit Dusche, Luxuskabinen aus Eichenholz, dazu WC-Wagen für Behinderte. «Eine Eigenkreation», sagt Roland Mettler, Marketingleiter von Toitoi, ein Mittfünfziger mit breitem Lachen, nicht abgeneigt den Scherzen, die sein Geschäftsfeld bietet.

Ansturm an der Street Parade 2016. Bild: Thomas Egli.

Bis zum Samstagmorgen vor der Parade brachten Toitoi-Laster die Kabinen ans Zürcher Seeufer. Schon in der Nacht auf Sonntag begann der zweite und härtere Teil des Auftrags, das Abräumen. Schnell musste es gehen, um die Strassen wieder frei zu machen. Dabei sah manche Kabine ziemlich anders aus als am Morgen. «Bei Grossanlässen hat es teilweise so viele Leute, dass wir nicht mehr zum Leeren kommen», sagt Mettler. Die Folge: Übernutzung. Manche Kabinen werden auf andere Weise verunstaltet. «Man bekommt fast alles zu sehen, was man sich vorstellen kann.»

Den Mitarbeitern machten die Verschmutzungen nicht so viel aus, sagt Ralph Koller, der seit über zehn Jahren für Toitoi im Aussendienst tätig ist. Natürlich gebe es schönere Dinge. Aber mit der Zeit gewöhne man sich daran. «Ein Bauer riecht die Gülle auch nicht mehr.»

1000 Menschen, 6 Kabinen

Vor dem Abtransport wischen die Toitoi-Mitarbeiter den gröbsten Dreck weg und saugen die 250-Liter-Tanks ab. Den Inhalt fahren sie zur nächsten Kläranlage – falls diese zustimmt. Kläranlagen sind nicht verpflichtet, die Last der ­Toilettenanbieter anzunehmen. «Eine gute Beziehung zu den ARA aufzubauen, gehört ebenfalls zum Job», sagt Roland Mettler. Auf dem Teerplatz beim Hauptsitz folgt die Endreinigung. Geschützt durch Ganzkörperanzüge spritzen Mitarbeiter mit Hochdruckreinigern den Schmutz aus den Kabinen.

Der Toitoi-Boom ist auch eine Folge der sogenannten Mediterranisierung. In den letzten Jahrzehnten ist die Schweiz umgezogen, aus der Stube an die Luft. Fast alles geschieht heute draussen: Konzerte, Kino, Sport, Degustationen, Partys. Sieben von zehn Schweizerinnen besuchen traditionelle Anlässe wie 1.-August-Feiern, das ergab eine Umfrage 2014. Vier von zehn zieht es an grosse Stadtfeste wie die Street Parade.

Dass sie dort nicht in die Büsche müssen, dafür sorgen eigene Reglemente. Viele Städte schreiben Veranstaltern vor, pro 1000 Festbesucher mindestens 6 WC aufzustellen.

Der Erfolg der Toitois erklärt sich auch aus ihrer Einfachheit. Anschluss brauchen sie keinen, nicht an die Kanalisation, weder an das Wasser- noch ans Stromnetz. Einen Tank, vier Wände, Papierrolle, Seifenspender – mehr braucht es nicht. Erfunden hat diese Minimallösung 1973 ein amerikanischer Soldat, der genug davon hatte, während Militärübungen an Bäume zu pinkeln.

«Wir haben schon viele Neuerungen ausprobiert, doch das meiste hält nicht.»Roland Mettler, Marketingleiter von Toitoi

Dass sich mit den WC-Häuschen Geld verdienen lässt, hat sich herumgesprochen. Dutzende Anbieter kämpfen derzeit um Aufträge. Um mitzumischen, braucht es nicht sehr viel. «Ich könnte 100 Häuschen in den USA bestellen und loslegen», sagt Roland Mettler.

Durch Innovation können sich die Anbieter kaum voneinander abheben. Das liegt auch daran, dass die Kabinen regelmässig Opfer von Vandalen werden. «Ob Open Air oder Schwingerfest, mit mehr als einer Promille intus fangen manche Leute an zu wüten», sagt Mettler. Sie verteilen WC-Papier in der Kabine, reissen den Seifenspender herunter. Immer wieder kippen Betrunkene eine Kabine, während sich ein Kollege darin befindet. Meistens entleert sich dabei der Fäkalientank. Am 1. August werde ab und zu Feuerwerk in den ­Kabinen gezündet, sagt Mettler. Diese fangen Feuer, brennen ab bis auf den Boden. Ein Nationalfeiertagsfunken aus stinkendem Plastik.

Erfindungen erwünscht

Wegen der Zerstörungswut zählt bei Toitois vor allem eine Eigenschaft: Unverwüstbarkeit. «Wir haben schon viele Neuerungen ausprobiert. Aber das meiste hält nicht», sagt Mettler. So hat es bisher niemand geschafft, eine Beleuchtung zu entwickeln, die keinen Strom braucht und Vandalen standhält. Auch der WC-Deckel, der alle Anforderungen erfüllt, ist noch nicht erfunden. Wichtig sei auch, sagt Mettler, dass die Kabinen aus leicht ersetzbaren Teilen bestünden. Wird eine Wand kaputtgetreten, montiert man einfach eine neue rein. Und weiter gehts.

Weil das Prinzip bei allen gleich funktioniert, hänge der Erfolg von Details ab, sagt Alex Rohrbach. Der Berner leitet das WC-Geschäft bei Condecta, dem zweiten Grossanbieter in der Schweiz. Die Firma hat in den letzten Jahren zwei Konkurrenten aufgekauft, Mobitoil und WMS. Derzeit arbeitet Condecta mit gut 6000 WC-Häuschen. «Den Unterschied machen Fragen wie: Kann man Aufträge spontan erledigen? Wie viel Papier hat es in den Kabinen? Wie sauber sind die Schüsseln geschrubbt?», sagt Rohrbach. Über Sieg und Niederlage entscheidet auch das Blaumittel, jene Substanz, die den Fäkalgestank mildert. Seine Wirksamkeit kann die Aufenthaltsqualität in Kabinen stark verbessern. «In diesem Bereich kann noch einiges passieren.»

Das grosse Geld machen die Toilettenfirmen nicht mit der Schweizer Fest­freude. Veranstaltungen tragen knapp 20 Prozent zum Umsatz bei. Grossanlässe dienten vor allem dazu, die eigene Marke bekannt zu machen, sagt Roland Mettler. Wegen der breiten Werbewirkung würden manche Konkurrenten bei Ausschreibungen so tief bieten, dass sich ein Mitmachen kaum mehr lohne. Auch kann das Glück schnell drehen: Bis 2016 standen Condecta-Häuschen an der Street Parade. Seit zwei Jahren darf Toitoi mitmachen.

WC-Kontrollen auf dem Bau

Den wichtigeren Absatzmarkt bieten die Baustellen. «Hier läuft es gerade brutal gut, in der Schweiz wird seit Jahren viel gebaut», sagt Alex Rohrbach. Condecta komme kaum nach mit den Aufträgen.

Auch auf dem Bau gibt es eine Regel: Pro 20 Arbeiter mindestens ein WC. Die Gewerkschaften achten auf eine korrekte sanitäre Versorgung. Kürzlich habe man in Genf wegen einer unzumutbaren Kabine eingreifen müssen, heisst es bei der Unia. Manchmal werde aus Kostengründen auch ganz auf WC verzichtet. Doch meistens hielten sich die Baufirmen an die Abmachungen. Probleme mit Toitoi- oder Condecta-Kabinen gebe es selten, auch weil beide Firmen ihre Häuschen selber warten.

Baustellen und Volksfeste haben etwas gemeinsam: Im Winter gibt es weniger davon. Dann ruht auch das WC-Geschäft. Aber bis tief in den Herbst hinein werden Lastwagen, beladen mit Plastikkabinen, durchs Land fahren. Mit diesen liefern sie auch jenes Gefühl, das so viele Schweizer kennen. Ob Bauarbeiter oder Filmfestival-Besucherin, alle müssen irgendwann aufs Toitoi.

(Tages-Anzeiger)